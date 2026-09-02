https://ukraina.ru/20260902/osvobozhdennyy-svyatogorsk-potoplennyy-kater-i-sotni-dronov-v-util-minoborony-podelilos-uspekhami-vs-1082963163.html
Освобожденный Святогорск, потопленный катер и сотни дронов в утиль: Минобороны поделилось успехами ВС РФ
Освобожденный Святогорск, потопленный катер и сотни дронов в утиль: Минобороны поделилось успехами ВС РФ - 02.09.2026 Украина.ру
Освобожденный Святогорск, потопленный катер и сотни дронов в утиль: Минобороны поделилось успехами ВС РФ
Российские военные за сутки нанесли удары по распределительным и логистическим центрам, военному аэродрому, а также объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, сообщили 2 сентября в Министерстве обороны РФ
2026-09-02T12:46
2026-09-02T12:46
2026-09-02T12:59
россия
святогорск
украина
вооруженные силы украины
черноморский флот
минобороны
сво
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По данным ведомства, авиация, ракетные войска и артиллерия поразили цеха производства и места хранения беспилотников, а также пункты дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 152 районах. Параллельно в акватории Черного моря силы Черноморского флота ликвидировали украинский безэкипажный катер.Наземные силы также добились серьезного успеха: подразделения группировки войск "Запад" в результате активных действий полностью освободили город Святогорск в Донецкой Народной Республике, где сейчас идет зачистка зданий от прячущихся боевиков. В свою очередь, подразделения группировки "Север" взяли под контроль населенный пункт Казачья Лопань в Харьковской области.Высокую эффективность продемонстрировали и российские средства ПВО, уничтожившие за сутки две ракеты HIMARS, четыре управляемые авиабомбы и 464 вражеских беспилотника.Об успехах россиян - в материале Разгром военных предприятий, ликвидация портовых складов: Минобороны рассказало об успехах ВС РФ за ночь на сайте Украина.ру.
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россия, святогорск, украина, вооруженные силы украины, черноморский флот, минобороны, сво, спецоперация
Россия, Святогорск, Украина, Вооруженные силы Украины, Черноморский флот, Минобороны, СВО, Спецоперация
Освобожденный Святогорск, потопленный катер и сотни дронов в утиль: Минобороны поделилось успехами ВС РФ
12:46 02.09.2026 (обновлено: 12:59 02.09.2026)
Российские военные за сутки нанесли удары по распределительным и логистическим центрам, военному аэродрому, а также объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, сообщили 2 сентября в Министерстве обороны РФ
По данным ведомства, авиация, ракетные войска и артиллерия поразили цеха производства и места хранения беспилотников, а также пункты дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 152 районах.
Параллельно в акватории Черного моря силы Черноморского флота ликвидировали украинский безэкипажный катер.
Наземные силы также добились серьезного успеха: подразделения группировки войск "Запад" в результате активных действий полностью освободили город Святогорск в Донецкой Народной Республике, где сейчас идет зачистка зданий от прячущихся боевиков.
В свою очередь, подразделения группировки "Север" взяли под контроль населенный пункт Казачья Лопань в Харьковской области.
Высокую эффективность продемонстрировали и российские средства ПВО, уничтожившие за сутки две ракеты HIMARS, четыре управляемые авиабомбы и 464 вражеских беспилотника.