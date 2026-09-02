Британская газета впала в панику после слов Путина о целях ВС РФ - 02.09.2026 Украина.ру
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Британская газета впала в панику после слов Путина о целях ВС РФ
Британская газета впала в панику после слов Путина о целях ВС РФ - 02.09.2026 Украина.ру
Британская газета впала в панику после слов Путина о целях ВС РФ
Британский таблоид Daily Express назвал пугающим лаконичный ответ президента РФ Владимира Путина о том, какие объекты в Великобритании могут попасть под прицел российских военных
2026-09-02T10:50
2026-09-02T10:54
новости
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владимир путин
мария захарова
вооруженные силы украины
минобороны
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Журналистов интересовало, станет ли законной целью России британский военный объект, работающий на киевский режим. Президент РФ ответил фразой из двух слов: "Военная тайна".Газета подчеркнула, что больше всего напугало именно то, что президент России полностью отказался от дальнейших комментариев и оставил вопрос открытым. В августе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже предупреждала, что в случае ударов ВСУ британским оружием по территории России целями для ответных мер Москвы могут стать военные объекты Великобритании как на Украине, так и за ее пределами.Об успехах россиян - в материале Разгром военных предприятий, ликвидация портовых складов: Минобороны рассказало об успехах ВС РФ за ночь на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, великобритания, британия, владимир путин, мария захарова, вооруженные силы украины, минобороны, украина.ру
Новости, Россия, Великобритания, Британия, Владимир Путин, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Минобороны, Украина.ру

Британская газета впала в панику после слов Путина о целях ВС РФ

10:50 02.09.2026 (обновлено: 10:54 02.09.2026)
 
© РИА Новости . POOLПрезидент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств - членов ШОС
Президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств - членов ШОС - РИА Новости, 1920, 02.09.2026
© РИА Новости . POOL
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Британский таблоид Daily Express назвал пугающим лаконичный ответ президента РФ Владимира Путина о том, какие объекты в Великобритании могут попасть под прицел российских военных
Журналистов интересовало, станет ли законной целью России британский военный объект, работающий на киевский режим. Президент РФ ответил фразой из двух слов: "Военная тайна".
Газета подчеркнула, что больше всего напугало именно то, что президент России полностью отказался от дальнейших комментариев и оставил вопрос открытым.
В августе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже предупреждала, что в случае ударов ВСУ британским оружием по территории России целями для ответных мер Москвы могут стать военные объекты Великобритании как на Украине, так и за ее пределами.
Об успехах россиян - в материале Разгром военных предприятий, ликвидация портовых складов: Минобороны рассказало об успехах ВС РФ за ночь на сайте Украина.ру.
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