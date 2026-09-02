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Британская газета впала в панику после слов Путина о целях ВС РФ

Британская газета впала в панику после слов Путина о целях ВС РФ - 02.09.2026 Украина.ру

Британская газета впала в панику после слов Путина о целях ВС РФ

Британский таблоид Daily Express назвал пугающим лаконичный ответ президента РФ Владимира Путина о том, какие объекты в Великобритании могут попасть под прицел российских военных

2026-09-02T10:50

2026-09-02T10:50

2026-09-02T10:54

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Журналистов интересовало, станет ли законной целью России британский военный объект, работающий на киевский режим. Президент РФ ответил фразой из двух слов: "Военная тайна".Газета подчеркнула, что больше всего напугало именно то, что президент России полностью отказался от дальнейших комментариев и оставил вопрос открытым. В августе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже предупреждала, что в случае ударов ВСУ британским оружием по территории России целями для ответных мер Москвы могут стать военные объекты Великобритании как на Украине, так и за ее пределами.Об успехах россиян - в материале Разгром военных предприятий, ликвидация портовых складов: Минобороны рассказало об успехах ВС РФ за ночь на сайте Украина.ру.

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новости, россия, великобритания, британия, владимир путин, мария захарова, вооруженные силы украины, минобороны, украина.ру