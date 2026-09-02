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Британская газета впала в панику после слов Путина о целях ВС РФ
Британская газета впала в панику после слов Путина о целях ВС РФ - 02.09.2026 Украина.ру
Британская газета впала в панику после слов Путина о целях ВС РФ
Британский таблоид Daily Express назвал пугающим лаконичный ответ президента РФ Владимира Путина о том, какие объекты в Великобритании могут попасть под прицел российских военных
2026-09-02T10:50
2026-09-02T10:50
2026-09-02T10:54
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Журналистов интересовало, станет ли законной целью России британский военный объект, работающий на киевский режим. Президент РФ ответил фразой из двух слов: "Военная тайна".Газета подчеркнула, что больше всего напугало именно то, что президент России полностью отказался от дальнейших комментариев и оставил вопрос открытым. В августе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже предупреждала, что в случае ударов ВСУ британским оружием по территории России целями для ответных мер Москвы могут стать военные объекты Великобритании как на Украине, так и за ее пределами.Об успехах россиян - в материале Разгром военных предприятий, ликвидация портовых складов: Минобороны рассказало об успехах ВС РФ за ночь на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, великобритания, британия, владимир путин, мария захарова, вооруженные силы украины, минобороны, украина.ру
Новости, Россия, Великобритания, Британия, Владимир Путин, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Минобороны, Украина.ру
Британская газета впала в панику после слов Путина о целях ВС РФ
10:50 02.09.2026 (обновлено: 10:54 02.09.2026)
Британский таблоид Daily Express назвал пугающим лаконичный ответ президента РФ Владимира Путина о том, какие объекты в Великобритании могут попасть под прицел российских военных
Журналистов интересовало, станет ли законной целью России британский военный объект, работающий на киевский режим. Президент РФ ответил фразой из двух слов: "Военная тайна".
Газета подчеркнула, что больше всего напугало именно то, что президент России полностью отказался от дальнейших комментариев и оставил вопрос открытым.
В августе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже предупреждала, что в случае ударов ВСУ британским оружием по территории России целями для ответных мер Москвы могут стать военные объекты Великобритании как на Украине, так и за ее пределами.