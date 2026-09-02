https://ukraina.ru/20260902/pochemu-rossiya-nachala-bit-po-mostam-cherez-dnepr-general-mayor-popov-o-novoy-taktike-vs-rf-1082954733.html

Почему Россия начала бить по мостам через Днепр: генерал-майор Попов о новой тактике ВС РФ

Почему Россия начала бить по мостам через Днепр: генерал-майор Попов о новой тактике ВС РФ - 02.09.2026 Украина.ру

Почему Россия начала бить по мостам через Днепр: генерал-майор Попов о новой тактике ВС РФ

В первые два года СВО мы старались действовать в том числе из гуманитарных соображений. Не уничтожали всё подряд, пытались наносить минимальный ущерб личному составу и инфраструктуре. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов

2026-09-02T06:00

2026-09-02T06:00

2026-09-02T06:00

новости

россия

украина

запад

украина.ру

мосты

днепр

днепр (река)

железная дорога

дороги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/10/1081529011_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_22d580a0b34b731f64161c692129e3d4.jpg

Отвечая на вопрос журналиста о том, почему российская авиация стала активно бить по мостам и инфраструктуре на Украине, эксперт пояснил, что это связано с изменением характера боевых действий и открытой помощью Запада.По мнению Попова, в первые два года СВО российские военные старались действовать очень избирательно в том числе из гуманитарных соображений. "Не уничтожали всё подряд, пытались наносить минимальный ущерб личному составу и инфраструктуре, которая могла использоваться для доставки медикаментов и продовольствия", — пояснил Попов.Он отметил, что к логистическим каналам на Украине относятся мосты, переправы, дороги, порты и железнодорожные пути. По ним могли перевозить вооружение и технику для ВСУ, но при этом сохранялась возможность снабжения гражданского населения."Сейчас ситуация изменилась", — подчеркнул собеседник издания, объяснив это тем, что Запад стал открыто помогать Украине.Подробности — в полной версии интервью: "Генерал-майор Попов: Британские дроны стали новой угрозой для России, но супероружием их назвать нельзя" на сайте Украина.ру.Больше про другие важные аспекты СВО — в материале: "Алексей Самойлов: ВСУ могут оставить Купянск, чтобы попытаться удержать Славянск, Краматорск и Запорожье" на сайте Украина.ру.

россия

украина

запад

днепр

днепр (река)

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, запад, украина.ру, мосты, днепр, днепр (река), железная дорога, дороги, порты, удары, ракетные удары по украине, сво, новости сво, новости сво россия, новости сво сейчас, прогнозы сво, дзен новости сво, спецоперация, война, война на украине