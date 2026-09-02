Почему Россия начала бить по мостам через Днепр: генерал-майор Попов о новой тактике ВС РФ - 02.09.2026 Украина.ру
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Почему Россия начала бить по мостам через Днепр: генерал-майор Попов о новой тактике ВС РФ
Почему Россия начала бить по мостам через Днепр: генерал-майор Попов о новой тактике ВС РФ - 02.09.2026 Украина.ру
Почему Россия начала бить по мостам через Днепр: генерал-майор Попов о новой тактике ВС РФ
В первые два года СВО мы старались действовать в том числе из гуманитарных соображений. Не уничтожали всё подряд, пытались наносить минимальный ущерб личному составу и инфраструктуре. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов
2026-09-02T06:00
2026-09-02T06:00
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Отвечая на вопрос журналиста о том, почему российская авиация стала активно бить по мостам и инфраструктуре на Украине, эксперт пояснил, что это связано с изменением характера боевых действий и открытой помощью Запада.По мнению Попова, в первые два года СВО российские военные старались действовать очень избирательно в том числе из гуманитарных соображений. "Не уничтожали всё подряд, пытались наносить минимальный ущерб личному составу и инфраструктуре, которая могла использоваться для доставки медикаментов и продовольствия", — пояснил Попов.Он отметил, что к логистическим каналам на Украине относятся мосты, переправы, дороги, порты и железнодорожные пути. По ним могли перевозить вооружение и технику для ВСУ, но при этом сохранялась возможность снабжения гражданского населения."Сейчас ситуация изменилась", — подчеркнул собеседник издания, объяснив это тем, что Запад стал открыто помогать Украине.Подробности — в полной версии интервью: "Генерал-майор Попов: Британские дроны стали новой угрозой для России, но супероружием их назвать нельзя" на сайте Украина.ру.Больше про другие важные аспекты СВО — в материале: "Алексей Самойлов: ВСУ могут оставить Купянск, чтобы попытаться удержать Славянск, Краматорск и Запорожье" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, запад, украина.ру, мосты, днепр, днепр (река), железная дорога, дороги, порты, удары, ракетные удары по украине, сво, новости сво, новости сво россия, новости сво сейчас, прогнозы сво, дзен новости сво, спецоперация, война, война на украине
Новости, Россия, Украина, Запад, Украина.ру, мосты, Днепр, Днепр (река), железная дорога, дороги, порты, удары, ракетные удары по Украине, СВО, новости СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, прогнозы СВО, дзен новости СВО, Спецоперация, война, война на Украине

Почему Россия начала бить по мостам через Днепр: генерал-майор Попов о новой тактике ВС РФ

06:00 02.09.2026
 
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
- РИА Новости, 1920, 02.09.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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В первые два года СВО мы старались действовать в том числе из гуманитарных соображений. Не уничтожали всё подряд, пытались наносить минимальный ущерб личному составу и инфраструктуре. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов
Отвечая на вопрос журналиста о том, почему российская авиация стала активно бить по мостам и инфраструктуре на Украине, эксперт пояснил, что это связано с изменением характера боевых действий и открытой помощью Запада.
По мнению Попова, в первые два года СВО российские военные старались действовать очень избирательно в том числе из гуманитарных соображений.
"Не уничтожали всё подряд, пытались наносить минимальный ущерб личному составу и инфраструктуре, которая могла использоваться для доставки медикаментов и продовольствия", — пояснил Попов.
Он отметил, что к логистическим каналам на Украине относятся мосты, переправы, дороги, порты и железнодорожные пути. По ним могли перевозить вооружение и технику для ВСУ, но при этом сохранялась возможность снабжения гражданского населения.
"Сейчас ситуация изменилась", — подчеркнул собеседник издания, объяснив это тем, что Запад стал открыто помогать Украине.
Подробности — в полной версии интервью: "Генерал-майор Попов: Британские дроны стали новой угрозой для России, но супероружием их назвать нельзя" на сайте Украина.ру.
Больше про другие важные аспекты СВО — в материале: "Алексей Самойлов: ВСУ могут оставить Купянск, чтобы попытаться удержать Славянск, Краматорск и Запорожье" на сайте Украина.ру.
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