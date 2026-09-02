https://ukraina.ru/20260902/na-front-popadayut-vsego-2-ukraintsev-shokirovali-tempy-mobilizatsii-1082966216.html

"На фронт попадают всего 2%": украинцев шокировали темпы мобилизации

"На фронт попадают всего 2%": украинцев шокировали темпы мобилизации - 02.09.2026 Украина.ру

"На фронт попадают всего 2%": украинцев шокировали темпы мобилизации

Первого сентября с критической недостачей на Украине столкнулись не только школьные классы, но и ВСУ. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий... Украина.ру, 02.09.2026

2026-09-02T15:18

2026-09-02T15:18

2026-09-02T15:19

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Первого сентября с критической недостачей на Украине столкнулись не только школьные классы, но и ВСУ. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец шокировал украинцев статистикой "бусификации": до передовой доходит лишь 2% от общего числа мобилизованных граждан.То есть один из пятидесяти. Остальные 98% растворяются по дороге. Исчезают из сводок, испаряются из микроавтобусов, оседают на тыловых складах, бегут через заборы полигонов, а иногда и вовсе "всплывают" где-то за рубежом.В интервью изданию "Украинская правда" омбудсмен Лубинец подтвердил: в ТЦК по всей Украине действует буквально система "прайсов за свободу", и то, что раньше пропаганда и полиция подавало как частные преступления на местах, на деле носит характер преступной схемы государственного масштаба.На рынке уклонения от отправки на убой давно сформировался четкий прейскурант: возможность покинуть печально известный "бусик" ТЦК стоит около 10 тысяч долларов, а чтобы дело до "бусика" вообще не дошло, нужно заплатить 15 тысяч.В приграничных областях военкомы пошли дальше и выстроили полноценный сервис антивоенного туризма."Одна из последних историй, которую мы сейчас подтверждаем: в приграничной области появилась новая услуга “под ключ” — человек может заплатить от 50 до 70 тысяч долларов, и тогда его прямо из “буса” переправляют за границу. Причем фактор коррупции максимально развился в Закарпатье, но практически нет в Запорожье или Харькове.То же с нападениями на ТЦК — чем дальше от фронта, тем больше это происходит. Но опять же, я это, прежде всего, связываю с проваленной государственной политикой", – рассказал Лубинец.Он добавил, что лично предлагал военному руководству оценивать работу военкоматов не по валовому числу задержанных на улицах, а по реальному количеству бойцов, доехавших до окопов — однако пока ответа на это его предложение не поступило.По состоянию на сегодняшний день можно фиксировать: на уровне Верховной Рады открыто признают, что система мобилизации создана не для отправки людей на фронт, а для выкачивания денег из населения.Куда пропадают люди?На самом деле, коррупция ТЦК — лишь часть огромной системной проблемы, с которой официальный Киев борется только на словах. На деле же системе не хватает для этого ресурсов, а главное — желания. Проблема тотального недобора имеет сразу несколько уровнейНа первом уровне находится задержание гражданина патрулями ТЦК — это те самые торги за свободу. Платежеспособные граждане откупаются сразу на месте либо в первые часы пребывания в районных отделах. Те, у кого хватает денег, покупают фиктивные диагнозы военно-врачебных комиссий или "исчезают" из электронных реестров при содействии офицеров мобилизационных отделов.Второй уровень — контроль пригодности рекрутов. "Людоловы" гребут всех подряд ради отчетности. В учебные центры свозят людей с тяжелыми хроническими заболеваниями, наркотическими зависимостями и мужчин в возрасте за 50 лет, чье физическое состояние и законные права в принципе не позволяют им идти на фронт. Командиры боевых бригад, приезжая за пополнением, просто отказываются забирать этот балласт на передовую. Такие мобилизованные "зависают" в так называемых ротах резерва при полигонах на неопределенный срок.Третий уровень — самое обычное массовое бегство из частей, то, что на самой Украине называют СЗЧ. Статистика самовольного оставления части и дезертирства давно пробила потолок. По данным украинских правоохранителей, только в восточной части страны в ведении Специальной прокуратуры находится 188 тысяч уголовных дел, из которых около 80% составляют именно дела по статьям о СЗЧ. Совокупное число начатых производств по всей стране с начала 2026 года давно превысило отметку в четверть миллиона.Люди, схваченные силой на остановках и рынках, не собираются воевать. Они выжидают первой возможности и бегут еще на стадии подготовки на полигонах. Армейская верхушка пытается заткнуть эту дыру, запуская упрощенные механизмы возвращения из самоволки, но даже так возвращаются единицы, в то время как десятки тысяч предпочитают жить в подполье.Причём здесь ФёдоровНа Украине нет буквально ни одной военной сферы, не поражённой коррупцией системно – с низов до самого верха. Мобилизация по очевидным причинам этой коррупции подвержена гораздо сильнее, чем закупки, поставки или снабжение. Что хорошо видно по истории уже бывшего министра обороны.В январе 2026 года Министерство обороны Украины возглавил технократ Михаил Федоров. Человек не военный, абсолютно гражданский, карьерист-технократ, известный стране как создатель платформы "Дія".При заступлении на пост он поставил перед собой амбициозную, но едва ли выполнимую задачу: сломать хребет советской военной бюрократии, ввести полностью прозрачный цифровой аудит, перевести армию на контракты и заменить силовую уличную "бусификацию" цивилизованным рекрутингом.Как фиксировали эксперты портала "Слово і діло", Федоров немедленно запустил глубокий аудит ведомства, который вскрыл гигантские финансовые дыры, и попытался выстроить автоматизированную систему управления ресурсами.Однако такая автоматизация – смертельный враг военкома. Компьютерная программа не берет десять тысяч долларов за высадку из микроавтобуса – наоборот, она моментально маркирует недостачу мобилизованного и сообщает об этом уполномоченным лицам.Алгоритм электронного бронирования и смарт-контрактов уничтожает саму почву для вымогательства — если "брони" выдаёт машина в строгом соответствии с регламентом, возможность заработка тут же множится на ноль. Прозрачный реестр превращает военкомов из командования из касты вершителей человеческих судеб в рядовых и тотально контролируемых исполнителей технического регламента.Кому такое понравится?Так что традиционный генералитет и тыловые распорядители бюджетов пошли на прямой аппаратный конфликт с министром-новатором. В июле 2026 года Федоров был отправлен в отставку, а ведомство возглавил силовик Евгений Хмара — человек системный, понимающий, "как здесь всё заведено", и явно не настроенный мешать уважаемым людям зарабатывать деньги.Взятки и откаты оказались важнее фронтовой необходимости и государственной безопасности — и в этом вся современная Украина. Но гораздо важнее другое.Неудобная правда о готовности воеватьКоррупция в комплектовании войск оказалась страшнее коррупции на закупках снарядов или строительстве укреплений — и дело здесь не в самих ТЦК, вымогательствах, взятках и стяжательстве.Спрос рождает предложение, и если бы украинцы по-настоящему в едином порыве искренней ненависти шли воевать с Россией — индустрия людоловов-вымогателей погибла бы в зародыше от банкротства.Заявление Лубинца — лучший ответ на все те "опросы населения", все атаки "патриотичных" ботов и все пламенные речи в телемарафонах, пытающиеся убедить Украину и весь остальной мир в той самой готовности народа "воевать до последнего украинца". Вот только реальность украинской мобилизации измеряется не телефонными звонками по "холодной" базе, а сотнями тысяч дезертиров и толпами мужчин, отдающих последние сбережения, чтобы не попасть в те самые два процента.Режим Зеленского построил настоящий репрессивный конвейер. Эта машина перемалывает людей, а вместе с ними – остатки человечности, плодит н ненависть внутри общества и обогащает узкую прослойку людей в погонах. Но даже такая машина не способна заставить людей воевать.

https://ukraina.ru/20260901/pod-klyuch-za-70-tysyach-ttsk-ukrainy-torguyut-vyezdom-iz-strany-1082935470.html

https://ukraina.ru/20260901/s-ttsk-raspravyatsya-stranu-unichtozhat-eksperty-i-politiki-o-buduschem-ukrainy-1082924344.html

https://ukraina.ru/20260831/plany-kieva-po-mobilizatsii-vskryli-realnye-masshtaby-poter-vsu---telegraph-1082917352.html

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эксклюзив, украина, закарпатье, запорожье, александр федоров, верховная рада, тцк, вооруженные силы украины