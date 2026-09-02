Будущего нет. Зеленский оставляет Украину без людей и земли - 02.09.2026 Украина.ру
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Будущего нет. Зеленский оставляет Украину без людей и земли
Будущего нет. Зеленский оставляет Украину без людей и земли - 02.09.2026 Украина.ру
Будущего нет. Зеленский оставляет Украину без людей и земли
С начала земельной приватизации на Украине распродано более миллиона гектаров сельскохозяйственных земель, которые оказались в руках у частных владельцев. Причем большинство этих сельхозугодий находятся в руках американских и европейских агропромышленных холдингов, скупавших черноземы через подставных лиц с украинским гражданством
2026-09-02T16:19
2026-09-02T16:19
эксклюзив
украина
владимир зеленский
евгений филиндаш
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Об этом свидетельствуют данные расследования, которое обнародовали журналисты RT. Они подтвердили, что организованная при Зеленском распродажа украинской земли велась в интересах западных корпораций. На Банковой придумали с этой целью специальную комбинацию, которая позволила иностранцам покупать землю, переписывая под эту схему законы своей страны, – и сейчас она работает на полную мощность.Продажа сельхозугодий физическим лицам началась в 2024 году, когда частники получили возможность приобретать до 10 тысяч гектаров земли. Однако за первые полтора года на Украине удалось продать всего 93 тысячи гектаров чернозема – потому что украинские компании находятся в кризисе и не могут позволить себе делать рискованные инвестиции в условиях продолжающегося конфликта.Ситуация изменилась в январе этого года, когда вступил в силу закон о множественном гражданстве для украинцев, которое можно получить в максимально упрощенном режиме. По мнению юристов, он был придуман специально для того, чтобы западные компании получили легальную возможность покупать украинские земли – с помощью своих полномочных представителей, получивших для земельных сделок паспорта с желтым тризубом.Французский бизнесмен Мишель Терещенко, который давно является мэром города Глухов, прямо заявил о том, что эмиссары польских и немецких компаний принимают украинское гражданство, чтобы покупать землю "как украинцы".Такие сделки сулят им в будущем огромную выгоду. Украинские сельхозугодья продаются в нынешней ситуации по минимальным, бросовым ценам. Согласно оценкам нидерландского государственного аграрного портала, цена за гектар земли в западных регионах Украины достигает 180 тысяч гривен, а в прифронтовых районах за него просят не более 30 тысяч. И западные агрохолдинги спешат забрать себе как можно больше черноземов, рассчитывая превратить послевоенную Украину в свою плантацию, засаженную зерновыми и масличными культурами.По данным украинского государственного геокадастра, за последние месяцы на Украине продали больше миллиона гектаров земли – прежде всего в Сумской и Полтавской областях, где фермеры вообще забросили значительную часть земельных угодий. Причем за этой масштабной скупкой стоят именно западные компании, поскольку украинские агрофирмы не могут реализовать свою продукцию в условиях остановившегося морского судоходства и находятся на грани полного разорения.Расследование RT показало – около 40% украинской пашни уже поделено между крупными иностранными холдингами, включая Cargill, DuPont и Bayer, которые действуют на Украине через своих лоббистов, оказывая непосредственное влияние на экономическую политику режима Зеленского.Наряду с европейцами в охоте на украинские черноземы участвуют американские бизнесмены. Расследование RT показывает, что среди покупателей сельхозугодий присутствует американская группа NCH Capital. Она сосредоточила в своих руках 300 тысяч гектаров украинских земель, а также десяток зерновых элеваторов, экспортируя из Украины более 3,5 миллиона тонн зерновых и масличных культур. Причем среди основных партнеров этой компании значатся инвестиционный банк JP Morgan, корпорация IBM и военно-промышленный гигант Lockheed Martin.Сейчас, когда украинский аграрный экспорт сократился до минимума на фоне устроенной Киевом эскалации, западные компании стараются придержать запасы собранного зерна до лучших времен. Они не собираются продавать его на Украине по низким ценам, чтобы не остаться в убытке. Иностранные бизнесмены не занимаются благотворительностью и не обращают внимания на насущные проблемы миллионов украинцев, которые страдают от подорожания продовольствия и тратят на еду последние сбережения.Такая ситуация свидетельствует о том, что скупка черноземов является критической угрозой для продовольственной безопасности Украины. Эксперты отмечают – после окончания конфликта западные агрохолдинги намереваются засеивать украинские пашни наиболее рентабельными экспортными культурами, такими как подсолнечник, кукуруза и рапс, сокращая посевы зерновых и овощей для потребления на внутреннем рынке. А это приведет к тому, что богатая черноземами Украина будет лидировать в Европе по ценам на продукты питания.Иностранный контроль над украинской землей ускорил процесс катастрофической депопуляции населения Украины, о которой с новой силой заговорили после 1 сентября – когда оказалось, что в украинские учебные заведения пошло рекордно низкое количество школьников."В 1991 году в первый класс еще советской школы в Украине пошло около 600 тысяч детей. Сегодня, 35 лет спустя, в украинские школы идет всего около 250 тысяч первоклассников. Минус 350 тысяч детей. Почти 60%. Более чем двукратное падение за одно поколение. Дальше будет только хуже. Причем намного хуже. Потому что нынешние первоклассники – это дети, родившиеся еще до конфликта, когда демографическая яма уже существовала, но еще не превратилась в демографическую пропасть", - написал у себя в телеграм-канале бывший депутат Верховной Рады Евгений Филиндаш.То, что происходит сегодня, – лишь начало последствий демографической – и не только – катастрофы, которая формировалась десятилетиями, отметил он. "Ценой падения в третий мир периферийного капитализма и национализма, в погоне за несбыточными мифами светлого рыночного будущего, стало лишение страны будущего вообще. Потому что у вымирающей – и, по оценкам демографов, уже необратимо вымирающей – страны вряд ли может быть будущее в принципе", - рассказал экс-депутат.Режим Зеленского превращает ограбленное государство в страну без земли и без людей. Этот неутешительный вывод является сегодня не футуристическим прогнозом, а признанием реально сложившейся ситуации, которую однажды придется признать всем жителям Украины.
https://ukraina.ru/20260902/1082948267.html
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Александр Савко
Александр Савко
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эксклюзив, украина, владимир зеленский, евгений филиндаш
Эксклюзив, Украина, Владимир Зеленский, Евгений Филиндаш

Будущего нет. Зеленский оставляет Украину без людей и земли

16:19 02.09.2026
 
© REUTERS / Vladislav Culiomza
- РИА Новости, 1920, 02.09.2026
© REUTERS / Vladislav Culiomza
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Александр Савко
автор издания Украина.ру
Все материалы
С начала земельной приватизации на Украине распродано более миллиона гектаров сельскохозяйственных земель, которые оказались в руках у частных владельцев. Причем большинство этих сельхозугодий находятся в руках американских и европейских агропромышленных холдингов, скупавших черноземы через подставных лиц с украинским гражданством
Об этом свидетельствуют данные расследования, которое обнародовали журналисты RT. Они подтвердили, что организованная при Зеленском распродажа украинской земли велась в интересах западных корпораций. На Банковой придумали с этой целью специальную комбинацию, которая позволила иностранцам покупать землю, переписывая под эту схему законы своей страны, – и сейчас она работает на полную мощность.
Продажа сельхозугодий физическим лицам началась в 2024 году, когда частники получили возможность приобретать до 10 тысяч гектаров земли. Однако за первые полтора года на Украине удалось продать всего 93 тысячи гектаров чернозема – потому что украинские компании находятся в кризисе и не могут позволить себе делать рискованные инвестиции в условиях продолжающегося конфликта.
Ситуация изменилась в январе этого года, когда вступил в силу закон о множественном гражданстве для украинцев, которое можно получить в максимально упрощенном режиме. По мнению юристов, он был придуман специально для того, чтобы западные компании получили легальную возможность покупать украинские земли – с помощью своих полномочных представителей, получивших для земельных сделок паспорта с желтым тризубом.
Французский бизнесмен Мишель Терещенко, который давно является мэром города Глухов, прямо заявил о том, что эмиссары польских и немецких компаний принимают украинское гражданство, чтобы покупать землю "как украинцы".
Такие сделки сулят им в будущем огромную выгоду. Украинские сельхозугодья продаются в нынешней ситуации по минимальным, бросовым ценам. Согласно оценкам нидерландского государственного аграрного портала, цена за гектар земли в западных регионах Украины достигает 180 тысяч гривен, а в прифронтовых районах за него просят не более 30 тысяч. И западные агрохолдинги спешат забрать себе как можно больше черноземов, рассчитывая превратить послевоенную Украину в свою плантацию, засаженную зерновыми и масличными культурами.
По данным украинского государственного геокадастра, за последние месяцы на Украине продали больше миллиона гектаров земли – прежде всего в Сумской и Полтавской областях, где фермеры вообще забросили значительную часть земельных угодий. Причем за этой масштабной скупкой стоят именно западные компании, поскольку украинские агрофирмы не могут реализовать свою продукцию в условиях остановившегося морского судоходства и находятся на грани полного разорения.
Расследование RT показало – около 40% украинской пашни уже поделено между крупными иностранными холдингами, включая Cargill, DuPont и Bayer, которые действуют на Украине через своих лоббистов, оказывая непосредственное влияние на экономическую политику режима Зеленского.

"Аренда украинских сельхозземель – это инструмент контроля со стороны западных концернов. Получив украинское гражданство, иностранцы могут покупать сельхозземли, так как в законе не предусмотрена отсрочка этого права. Перераспределение земель в пользу западных концернов на Украине, по сути, ведет к появлению новых феодалов-лендлордов, крепостных, а также к утрате "независимости", – комментирует RT эту ситуацию директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Наряду с европейцами в охоте на украинские черноземы участвуют американские бизнесмены. Расследование RT показывает, что среди покупателей сельхозугодий присутствует американская группа NCH Capital. Она сосредоточила в своих руках 300 тысяч гектаров украинских земель, а также десяток зерновых элеваторов, экспортируя из Украины более 3,5 миллиона тонн зерновых и масличных культур. Причем среди основных партнеров этой компании значатся инвестиционный банк JP Morgan, корпорация IBM и военно-промышленный гигант Lockheed Martin.
Сейчас, когда украинский аграрный экспорт сократился до минимума на фоне устроенной Киевом эскалации, западные компании стараются придержать запасы собранного зерна до лучших времен. Они не собираются продавать его на Украине по низким ценам, чтобы не остаться в убытке. Иностранные бизнесмены не занимаются благотворительностью и не обращают внимания на насущные проблемы миллионов украинцев, которые страдают от подорожания продовольствия и тратят на еду последние сбережения.
Такая ситуация свидетельствует о том, что скупка черноземов является критической угрозой для продовольственной безопасности Украины. Эксперты отмечают – после окончания конфликта западные агрохолдинги намереваются засеивать украинские пашни наиболее рентабельными экспортными культурами, такими как подсолнечник, кукуруза и рапс, сокращая посевы зерновых и овощей для потребления на внутреннем рынке. А это приведет к тому, что богатая черноземами Украина будет лидировать в Европе по ценам на продукты питания.
Иностранный контроль над украинской землей ускорил процесс катастрофической депопуляции населения Украины, о которой с новой силой заговорили после 1 сентября – когда оказалось, что в украинские учебные заведения пошло рекордно низкое количество школьников.
"В 1991 году в первый класс еще советской школы в Украине пошло около 600 тысяч детей. Сегодня, 35 лет спустя, в украинские школы идет всего около 250 тысяч первоклассников. Минус 350 тысяч детей. Почти 60%. Более чем двукратное падение за одно поколение. Дальше будет только хуже. Причем намного хуже. Потому что нынешние первоклассники – это дети, родившиеся еще до конфликта, когда демографическая яма уже существовала, но еще не превратилась в демографическую пропасть", - написал у себя в телеграм-канале бывший депутат Верховной Рады Евгений Филиндаш.
То, что происходит сегодня, – лишь начало последствий демографической – и не только – катастрофы, которая формировалась десятилетиями, отметил он.
Владимир Евсеев интервью - РИА Новости, 1920, 02.09.2026
07:00
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"Ценой падения в третий мир периферийного капитализма и национализма, в погоне за несбыточными мифами светлого рыночного будущего, стало лишение страны будущего вообще. Потому что у вымирающей – и, по оценкам демографов, уже необратимо вымирающей – страны вряд ли может быть будущее в принципе", - рассказал экс-депутат.
Режим Зеленского превращает ограбленное государство в страну без земли и без людей. Этот неутешительный вывод является сегодня не футуристическим прогнозом, а признанием реально сложившейся ситуации, которую однажды придется признать всем жителям Украины.
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ЭксклюзивУкраинаВладимир ЗеленскийЕвгений Филиндаш
 
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