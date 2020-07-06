Политолог Андрей Золотарев рассказал о предвыборных раскладах в преддверии грядущих местных выборов:

— Кто станет мэром Киева и какие партии имеют высокий рейтинг в столице?

— Какие партии возьмут большинство в Харькове и Одессе?

— Какие шансы у Бориса Филатова остаться в кресле мэра Днепра?

— Каким партиям окажут поддержку жители Западной Украины?

Местные выборы в Украине: от смены «лысой резины» до войны радикалов между собой © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Виталия Кличко на выборах мэра Киева. Политсила УДАР лидирует на выборах в киевский городской совет, партию Кличко готовы поддержать 18% избирателей.

На втором месте партия «Слуга народа» — 17,9 %.

Опрос проводили 17-19 июня 2020 года. Согласно опросу группы «Рейтинг» и Международного республиканского института — IRI Ukraine, недовольны местной властью преимущественно жители Херсона, Северодонецка, Николаева, Полтавы и Черновцов. Больше всего довольных местной политикой среди жителей Хмельницкого, Чернигова, Ивано-Франковска и Винницы.