— Кто станет мэром Киева и какие партии имеют высокий рейтинг в столице?
— Какие партии возьмут большинство в Харькове и Одессе?
— Какие шансы у Бориса Филатова остаться в кресле мэра Днепра?
— Каким партиям окажут поддержку жители Западной Украины?
25 октября 2020 года на Украине пройдут выборы в местные органы власти. По данным опроса Active Group, около 30% киевлян готовы поддержать Виталия Кличко на выборах мэра Киева. Политсила УДАР лидирует на выборах в киевский городской совет, партию Кличко готовы поддержать 18% избирателей.
На втором месте партия «Слуга народа» — 17,9 %.
Опрос проводили 17-19 июня 2020 года. Согласно опросу группы «Рейтинг» и Международного республиканского института — IRI Ukraine, недовольны местной властью преимущественно жители Херсона, Северодонецка, Николаева, Полтавы и Черновцов. Больше всего довольных местной политикой среди жителей Хмельницкого, Чернигова, Ивано-Франковска и Винницы.