В четверг, 13 февраля, в 13:00 в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» проходит пресс-конференция «Трамп на коне, Украина на кону. Состоится ли "большая сделка" между США и Россией?». Мероприятие проводится в рамках спецпроекта «Украинское досье»

К итогам поездки Помпео в экс-СССР. Америка может предложить России большую сделку © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Дональда Трампа развязаны руки. Теперь он установит полный контроль над Госдепартаментом и сможет более решительно действовать на международной арене.

Эксперты полагают, что теперь Трамп вернется к идее «большой хорошей сделки» с Россией, которую он анонсировал еще во время своей предвыборной кампании.

Если такая сделка станет на повестку, то главным пунктом будет пересмотр политики Вашингтона по отношению к Украине и другим странам постсоветского пространства.

В пресс-конференции примут участие:

— депутат Государственной Думы Светлана Савченко;

— депутат Верховной Рады Украины 5-7-го созывов Елена Бондаренко;

— политолог Борис Межуев;

— директор Центра политического анализа Павел Данилин

— обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

На видеосвязи из Киева — депутат Верховной Рады Украины Вадим Новинский.

Ведущий — главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов.

Специальный проект «Украинское досье» создан интернет-изданием Украина.ру в ноябре 2018 года. В ходе мероприятий, проводящихся еженедельно, ведущие эксперты и политики России, Украины и других стран предлагают эксклюзивные и нетривиальные трактовки событий.