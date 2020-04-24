Глава Национального банка Украины в 2010-2012 годах Сергей Арбузов на своей странице в соцсети Facebook пояснил, почему МВФ и международные финансовые институты решили вернуть Саакашвили в украинскую власть

Волшебный пендаль МВФ. Саакашвили: возвращение блудного грузина. Главные темы соцсетей 23 апреля © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Судя по всему, для того, чтобы власть не сомневалась и гарантированно выполняла последнее условие фонда, созрело решение о реинкарнации Саакашвили и назначении его в правительство, в должности вице-премьера.

По словам самого Сакаашвили, первым делом он сконцентрирует свое внимание на отношениях с Международным валютным фондом и укрепит малый и средний бизнес.

Что касается работы с олигархами, то Саакашвили считает, что от всех них нужно отдалиться на одинаковое расстояние, так как в приоритете стоит народ.

Дал обещания:

— не приводить с собой грузинскую команду;

— «не устраивать шоу»;

— не ругаться с Зеленским.

Но опыт подсказывает, что шоу будет, и в роли шоумена в этот раз будет не Зеленский.