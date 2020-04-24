Волшебный пендаль МВФ.
Судя по всему, для того, чтобы власть не сомневалась и гарантированно выполняла последнее условие фонда, созрело решение о реинкарнации Саакашвили и назначении его в правительство, в должности вице-премьера.
По словам самого Сакаашвили, первым делом он сконцентрирует свое внимание на отношениях с Международным валютным фондом и укрепит малый и средний бизнес.
Что касается работы с олигархами, то Саакашвили считает, что от всех них нужно отдалиться на одинаковое расстояние, так как в приоритете стоит народ.
Дал обещания:
— не приводить с собой грузинскую команду;
— «не устраивать шоу»;
— не ругаться с Зеленским.
Но опыт подсказывает, что шоу будет, и в роли шоумена в этот раз будет не Зеленский.