Председатель аналитического центра «Инполит» Сергей Быков на своей странице в соцсети Facebook написал, что инициатива Кабмина по раздаче материальной помощи безработным не будет иметь смысла, если одновременно будут закрываться промышленные предприятия

Денис Шмыгаль заявляет, что количество безработных за период карантина выросло в 10 раз. Поэтому на следующем Кабмине будут утверждать новую соцпомощь. А точнее, сколько денег раздадут людям. Экономика Украины после карантина – диагноз неутешителен. Главные темы соцсетей 13 апреля © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Но в нашей ситуации это не выход. Деньгами нужно помочь крупному бизнесу, который продолжает работать. Мы не можем позволить им закрыть предприятия.

Также нужно загрузить агропроизводитедей госзаказом на продукты и готовиться раздавать людям продуктовые наборы, а не просто деньги. Ведь если запустят "печатный станок", то деньги обесценятся. На них люди не смогут купить себе необходимые товары.