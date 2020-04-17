Денис Шмыгаль заявляет, что количество безработных за период карантина выросло в 10 раз. Поэтому на следующем Кабмине будут утверждать новую соцпомощь. А точнее, сколько денег раздадут людям.
Но в нашей ситуации это не выход. Деньгами нужно помочь крупному бизнесу, который продолжает работать. Мы не можем позволить им закрыть предприятия.
Также нужно загрузить агропроизводитедей госзаказом на продукты и готовиться раздавать людям продуктовые наборы, а не просто деньги. Ведь если запустят "печатный станок", то деньги обесценятся. На них люди не смогут купить себе необходимые товары.