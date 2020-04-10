Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник на своей странице в соцсети Facebook пояснил, что избежать использования страны в американских политических играх Украина сможет, только если приобретет субъектность и наладит тесные взаимоотношения со странами СНГ и Россией

И Трамп, и Байден испытывают отвращение к Украине. Трамп сказал, что это коррупционеры. Байден дополнительно будет видеть в украинской власти предателей. Сколько он сделал для Украины, а его так предали. И прокурор бывший написал заявление, сотрудничали с Трампом, его адвокатом Джулиани. Пандемия меняет мир, но политика Запада остаётся неизменной. Главные темы соцсетей 9 апреля © REUTERS, Jonathan Ernst | REUTERS, Jonathan Ernst | Перейти в фотобанк

Тот и тот вариант для Украины смерти подобен. Вернее, для украинской власти. Понятно, что народ будет страдать в первую очередь. Украине нужно немедленно посылать подальше тех, кто хочет её использовать в этих грязных играх, становиться постепенно суверенным государством и получать поддержку ближайших соседей. Для нынешней власти этот сценарий нереален.

Реально приступить к движению к независимости страна сможет с новым президентом. Те, кто сейчас у власти — самоубийцы. Они как стадо на бойне идут к гибели государства. Пытаются мычать. Но клеть имеет один выход. Проход сужается, страна неизбежно разваливается, теряя остатки независимости и величия.

Нужно разворачиваться, прекращать быть стадом, выходить на простор, контактировать с теми, кто им ближе, с Белоруссией, Казахстаном, странами, которые уважают её суверенитет. Нужно находить общий язык с Россией. Это тоже неизбежно.