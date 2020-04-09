Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник на своей странице в соцсети Facebook пояснил, что оба оставшихся кандидатов в президенты США теперь будут давить на украинское руководство по делу Порошенко, но требовать разных результатов

Украина в судьбе претендентов на должность президента Америки.

Роль рука Вашингтона в судьбе Петра Порошенко очевидна. Но не может не смущать двоякий подход к ситуации, когда с одной стороны его обвиняют в коррупции и при этом никаких последствий мы не видим.

Здесь необходимо понять, что Трамп сам по себе многого не решает. Во-первых сильна роль демократов. Реально два срока Обамы не прошли даром. Госдеп напичкан их людьми, посольство и т.д. Это же люди, которые симпатизировали и симпатизируют демократам. И они борются сегодня за власть. Пандемия меняет мир, но политика Запада остаётся неизменной. Главные темы соцсетей 9 апреля © REUTERS, Jonathan Ernst | REUTERS, Jonathan Ernst | Перейти в фотобанк

Сегодня пришла очень плохая новость для Украины. Реально кандидатов в президенты будет два — Байден и Трамп. Шансы обоих 50 на 50. До этого можно было ставить на Трампа, теперь нет полной уверенности. Сегодня главный претендент у Трампа — коронавирус. Все будет зависеть от того как пройдет эпидемия, как оценят американцы действия власти, послекарантинный период восстановления экономики…

Вызов для власти серьезный. И поэтому каждый аргумент в отношении соперника будет на вес золота. И сейчас оба претендента обратят взоры к Украине. Каждый будет требовать приговор. Трамп будет требовать обвинительный приговор, а Байден оправдательный.

Оба посыла для того, чтобы обличить соперника. На кону обвинения в коррупции и во лжи. И в обоих случаях удар по Украине будет нанесен капитальный. В связи с этим меняли и Рябошапку в том числе. Потому, что Рябошапка — это не только вопрос по Порошенку. Бывший прокурор имел отношение к Соросу. Сорос злейший враг Трампа. Понятно, что все тормозили, ходу не давали…

Будет ли дан ход сегодня по делам новым Генеральным прокурором это вопрос вопросов. Если раньше делали ставку на Трампу, то теперь кто знает, как сложится его судьба. Неуверенность приведет к тому, что будут опять тянуть кота за хвост. А это будет раздражать в первую очередь самого Трампа. Но Байден тоже будет недоволен. Ему нужен документ о виновности Трампа.