Не может у слабой украинской экономики быть сильная гривна.
Друзья, никому «наверху» не верьте, знайте: самая защитная позиция на данном этапе — это кэш-флоу или просто деньги.
А.Гончарук, вот сколько есть в бюджете денег, столько и верните долги по зарплатам шахтерам, учителям и другим специалистам. Честно верните! Иначе скоро Кабмин и Рада услышат крики «Отдайте нам заработанные деньги».
И сразу напрашивается вопрос, как гривна может укрепляться по отношению к доллару и евро, когда существует такой фундаментальный дисбаланс? Но сегодня гривна достаточно дорогая, достигнув пика своей курсовой стоимости.
В таких условиях в дорогую страну вкладывать инвестиции не выгодно. Ведь чем сильнее кризис, тем сильнее в рамках данной валютной системы доллар США. Или чем сильнее доллар, тем сильнее кризис!