Украинский экономист Александр Гончаров на своей странице в соцсети Facebook обратил внимание, что необоснованно высокий курс национальной валюты делает любое инвестирование не выгодным

Не может у слабой украинской экономики быть сильная гривна.

Друзья, никому «наверху» не верьте, знайте: самая защитная позиция на данном этапе — это кэш-флоу или просто деньги. Кабмин Гончарука — правительство, сорвавшее стоп-кран украинской экономики, нащупало кадровое дно © Julia Berezovska/ Press office NBU

А.Гончарук, вот сколько есть в бюджете денег, столько и верните долги по зарплатам шахтерам, учителям и другим специалистам. Честно верните! Иначе скоро Кабмин и Рада услышат крики «Отдайте нам заработанные деньги».

И сразу напрашивается вопрос, как гривна может укрепляться по отношению к доллару и евро, когда существует такой фундаментальный дисбаланс? Но сегодня гривна достаточно дорогая, достигнув пика своей курсовой стоимости.

В таких условиях в дорогую страну вкладывать инвестиции не выгодно. Ведь чем сильнее кризис, тем сильнее в рамках данной валютной системы доллар США. Или чем сильнее доллар, тем сильнее кризис!