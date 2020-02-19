Градус напряжения нарастает, поэтому осторожно предположу
В пятницу 21 февраля, после того, как Рада заслушает отчет Кабмина, есть надежда, что премьер-министр А.Гончарук подаст заявление об отставке.
Это будет честный и правильный поступок. Тем более, что восхваления действий правительства в зале Верховной Рады ни с какого боку не ожидается.
Наоборот, вместе с А. Гончаруком будут топить и В. Зеленского. А президенту это надо? Да, и Гончарук сейчас в раздумьях, на кого бы свалить собственные просчеты и ошибки вперемежку с откровенным непрофессионализмом? Но депутаты всё на него и свалят!