Украинский экономист Александр Гончаров на своей странице в соцсети Facebook сообщил, что в пятницу, 21 февраля, в день отчета Кабмина в Раде, премьер-министр Гончарук может подать заявление об отставке

Градус напряжения нарастает, поэтому осторожно предположу

В пятницу 21 февраля, после того, как Рада заслушает отчет Кабмина, есть надежда, что премьер-министр А.Гончарук подаст заявление об отставке. «Ни о чем»: Дубинский жестко прошелся по отчету о работе Кабмина © Facebook/Александр Дубинский

Это будет честный и правильный поступок. Тем более, что восхваления действий правительства в зале Верховной Рады ни с какого боку не ожидается.

Наоборот, вместе с А. Гончаруком будут топить и В. Зеленского. А президенту это надо? Да, и Гончарук сейчас в раздумьях, на кого бы свалить собственные просчеты и ошибки вперемежку с откровенным непрофессионализмом? Но депутаты всё на него и свалят!