Украинский экономист Александр Гончаров на своей странице в Facebook пояснил, с какой целью украинский Минфин и Нацбанк продолжают строить долговую пирамиду ОВГЗ

Как обхитрить собственный народ? А ничего придумывать не надо, просто заявить, что МВФ относительно дешевые кредиты не дает, поэтому приходится занимать очень дорогие деньги на долговом рынке с помощью гособлигаций (ОВГЗ) или евробондов. Гончарук рассказал, зачем Украина разместила евробонды по рекордно низким ставкам © Facebook, Олексій Гончарук | Перейти в фотобанк

Что в реальности это означает? А то, что игра на рынке гособлигаций за счет инсайда Минфина и НБУ по доходности превосходит все три первые вида бизнеса в историческом рейтинге. А еще это означает мощный отток капитала из Украины за счет вывода огромной выручки валютных и фондовых спекулянтов. С чем и поздравляю Оксану Маркарову и Якова Смолия.

Господа, ну где вы взялись на нашу голову?! Ведь объем сделок только на вторичном рынке ОВГЗ, номинированных в гривне, в прошлом 2019 году вырос более чем на 70% — с 72 млрд грн до 123 млрд гривен. И обязательства по этим ценным бумагам ложатся на нас, налогоплательщиков!

Поэтому в минувшем 2019 году мы с вами погасили более 464 млрд. грн. долгов! И уже сегодня 23 января Минфин разместил уже новые 10-летние еврооблигации на 1,25 млрд. евро по ставке 4,375% годовых! При этом нам, друзья, уже в этом 2020 году еще предстоит выплатить более 400 млрд. грн. по госдолгу (69,24 млрд. грн. по внешним долгам и 231,46 млрд. грн. по внутренним долгам).

Круть! Яша с Оксаной жгут! Да, насчет премий для них надо не забыть…