Что касается пресловутого меморандума в Давосе о приходе DB на Укрзализницу, то там все свелось к десанту немецких варягов на УЗ «для полезных советов по реформированию», по аналогии с десантом американских советников в правительство Гайдара 1992-1993 гг.
Власти им над УЗ не дают, по тексту, но собираются разодрать единого ж/д оператора на 3 куска — грузовой, пассажирский и инфраструктурный, это планируется завершить до конца 2021 года.
Т.е. у каждого куска будет своя отдельная экономика и перекрестное субсидирование второстепенных линий и малодеятельных участков уйдёт в прошлое. А значит, густая сеть внутренних и местных пассажирских поездов, что сейчас является гордостью УЗ в отличие от РЖД, схлопнется примерно вдвое.