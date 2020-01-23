Что касается пресловутого меморандума в Давосе о приходе DB на Укрзализницу, то там все свелось к десанту немецких варягов на УЗ «для полезных советов по реформированию», по аналогии с десантом американских советников в правительство Гайдара 1992-1993 гг.

Зачем нужна железная дорога, если ее нельзя выгодно отдать немцам. Что обсуждают соцсети 23 января
Зачем нужна железная дорога, если ее нельзя выгодно отдать немцам. Что обсуждают соцсети 23 января
© Twitter, Владимир Гройсман

Власти им над УЗ не дают, по тексту, но собираются разодрать единого ж/д оператора на 3 куска — грузовой, пассажирский и инфраструктурный, это планируется завершить до конца 2021 года.

Т.е. у каждого куска будет своя отдельная экономика и перекрестное субсидирование второстепенных линий и малодеятельных участков уйдёт в прошлое. А значит, густая сеть внутренних и местных пассажирских поездов, что сейчас является гордостью УЗ в отличие от РЖД, схлопнется примерно вдвое.