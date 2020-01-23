Публицист и блогер Сергей Сигачев на своей странице в соцсети Facebook отмечает, что согласно меморандуму, подписанному между "Укрзализныцей" и Deutsche Bahn, предполагается разделить единого украинского ж/д оператора на три структуры - грузовую, пассажирскую и инфраструктурную, данное преобразование планируется закончить к концу 2021 года

Что касается пресловутого меморандума в Давосе о приходе DB на Укрзализницу, то там все свелось к десанту немецких варягов на УЗ «для полезных советов по реформированию», по аналогии с десантом американских советников в правительство Гайдара 1992-1993 гг. Зачем нужна железная дорога, если ее нельзя выгодно отдать немцам. Что обсуждают соцсети 23 января © Twitter, Владимир Гройсман

Власти им над УЗ не дают, по тексту, но собираются разодрать единого ж/д оператора на 3 куска — грузовой, пассажирский и инфраструктурный, это планируется завершить до конца 2021 года.

Т.е. у каждого куска будет своя отдельная экономика и перекрестное субсидирование второстепенных линий и малодеятельных участков уйдёт в прошлое. А значит, густая сеть внутренних и местных пассажирских поездов, что сейчас является гордостью УЗ в отличие от РЖД, схлопнется примерно вдвое.