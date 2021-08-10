Вашингтон и Киев завершают подготовительные мероприятия перед визитом 30 августа в США украинского президента Владимира Зеленского и его саммитом с главой США Джозефом Байденом. Об этом говорят представители украинского МИД, участвующие в переговорах, — посол Украины в США Оксана Маркарова и глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.
Правда, в их интерпретации возникает впечатление, что речь идет не о саммите. Ведь что такое саммит? Это когда два главы государства встречаются с целью скорректировать двустороннюю повестку, подтвердить высокий уровень отношений либо срочно решить какой-то важный и острый вопрос.
В случае же визита Зеленского высокопарная риторика («это без преувеличения, будет встреча, которая определит динамику двусторонних отношений на следующие годы», как говорит Дмитрий Кулеба) и межстрочные мысли в ней дают понять, что 30 августа состоится визит президента к Богу. Ну или мероприятие, на котором Великий хан Запада подтвердит ярлык на княжение в Киевском княжестве, выданный Владимиру Зеленскому.
И не на следующие годы, а на какое-то время — нынче в американском Сарае стабильности нет, и при смене правящей партии меняется и политика. Не говоря уже о том, что российско-американские отношения (интегральной частью которых является политика США на украинском пространстве) тоже находятся в процессе трансформации.
При этом сущностной, материальной повестки визита в общем-то и нет. Так, по словам Оксаны Маркаровой, цель Киева — «углубить стратегическое партнерство Украины и США реальными конкретными совместными инициативами по защите суверенитета и территориальной целостности, повысить безопасность в Украине и регионе, увеличить свой военный потенциал, ускорить превращение Украины в современную экономическую сильную демократическую страну».
Ну то есть ни о чем — нельзя ускорить процесс, которого нет. Об этом знает любой школьник: умножение любого числа на ноль дает ноль.
Да, Дмитрий Кулеба уже озвучил более конкретную повестку.
«Будет три блока вопросов. Первый — это политический. У нас с США с 2008 года действует стратегическое партнерство. Но, безусловно, за это время все изменилось. И это стратегическое партнерство нужно вывести на новый уровень.
Второй — безопасность. Безусловно, противодействие российскому агрессору, вопрос Донбасса, Крыма, куда и как будем двигаться. Мы обсуждали несколько очень конкретных идей, пока не могу ими поделиться.
Третий — экономика. Мы не скрываем, что хотим видеть больше американских денег в украинской экономике, особенно в стратегических отраслях нашей экономики», — заявил министр.
Попробуем их разобрать.
Ни о каком стратегическом партнерстве речи не идет, и не потому, что с 2008 года много что изменилось. Партнерство предполагает равноправие, и если не полноценное, то хотя бы частичное (как в американо-японском союзе). Но уж точно не внешнее управление, когда украинская политика формируется в американском посольстве в Киеве и/или американскими консультантами в министерствах и ведомствах Украины.
При этом некоторым кажется, что Киеву все равно дали слишком много свободы — например, в публичных высказываниях, когда украинские чиновники посмели критиковать сделку, заключенную между Джозефом Байденом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Вашингтон вынужден был публично осаживать Киев, прямым текстом говоря, что подобная риторика ставит под вопрос дальнейшие отношения между странами. Собственно, тут и кроется политический аспект визита — Байден, видимо, прямо и без обиняков объяснит Зеленскому нецелесообразность повторения подобной ситуации.
Что же касается безопасности, ни о каких «конкретных идеях» по противопоставлению российской агрессии на Донбассе речь не идет. И не потому, что нет агрессии. И даже не потому, что США абсолютно не заинтересованы ни в каких военных акциях на Донбассе, способных поставить мир перед риском ядерной войны.
Дело в том, что никакие серьезные шаги никто с Украиной обсуждать не будет, просто потому, что (в силу специфики украинского политикума) все очень быстро утечет в прессу и выставит американцев в дурном свете.
К тому же активизация американских военных на Украине (не в плане продаж «Джавелинов», а серьезная активизация) прямо противоречит договоренностям Путина и Байдена в Женеве, поскольку является эскалацией конфликта, которую президенты согласились избегать. А на данный конкретный момент Вашингтон склонен соблюдать достигнутые соглашения.
Наконец, экономический блок, а точнее тезис о большем количестве американских денег в украинской экономике, — вообще из области фантастики.
В условиях, когда на Украине продолжается деиндустриализация, когда деловой климат обнуляется из-за идущей гражданской войны, высочайшей коррупции и неадекватности властей, ни о каких серьезных инвестициях со стороны любой серьезной компании невозможно говорить.
В лучшем случае речь может пойти о выкупе американцами ряда сегментов экономики для эксплуатации с последующей их охраной от требований аборигенов силами местного правительства и парамилитарных образований — так, как США поступают в ряде стран третьего мира.
При этом, конечно, Соединенные Штаты не мешают украинским властям пиариться на визите и, скорее всего, не будут мешать пиариться на его итогах. Пиар нужен и лично Владимиру Зеленскому, которому после всех внутренних сложностей и провалов крайне необходим демонстративный ярлык на княжение.
Любопытно, что в подготовке визита принимают участие и европейские страны. 22 августа (дата предварительная, может меняться, но практически однозначно будет до американского вояжа Зеленского) к украинскому президенту приедет пока еще канцлер Германии Ангела Меркель.
Важно понимать, что Меркель едет на Украину не в статусе антиамериканского лидера Европы — после ухода Трампа Джо Байден не просто взял курс на восстановление отношений с Евросоюзом, но и позиционирует Германию как своего главного европейского союзника. А значит, теперь играть на американо-европейских противоречиях и оскорблять Германию украинскому руководству совсем не с руки — можно нарваться на гнев со стороны Великого хана.
Поэтому, по всей видимости, Меркель обозначит Зеленскому новые правила игры в украинско-европейских отношениях, которые будут подтверждены и визированы в Вашингтоне. Но при этом, конечно же, никто не помешает украинским лидерам преподнести и этот визит как великое достижение, как встречу, которая определит динамику двусторонних отношений на следующие годы.