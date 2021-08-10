Президент Украины Владимир Зеленский готовится к визиту в Вашингтон, где планируется встреча с американским коллегой Джозефом Байденом. МИД Украины уже огласил повестку саммита. Правда, к реальной повестке она имеет весьма слабое отношение

Вашингтон и Киев завершают подготовительные мероприятия перед визитом 30 августа в США украинского президента Владимира Зеленского и его саммитом с главой США Джозефом Байденом. Об этом говорят представители украинского МИД, участвующие в переговорах, — посол Украины в США Оксана Маркарова и глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.

Правда, в их интерпретации возникает впечатление, что речь идет не о саммите. Ведь что такое саммит? Это когда два главы государства встречаются с целью скорректировать двустороннюю повестку, подтвердить высокий уровень отношений либо срочно решить какой-то важный и острый вопрос. Зеленский собирается лететь к Байдену за деньгами, предварительно выполнив серьёзное задание от США © пресс-служба президента Украины

В случае же визита Зеленского высокопарная риторика («это без преувеличения, будет встреча, которая определит динамику двусторонних отношений на следующие годы», как говорит Дмитрий Кулеба) и межстрочные мысли в ней дают понять, что 30 августа состоится визит президента к Богу. Ну или мероприятие, на котором Великий хан Запада подтвердит ярлык на княжение в Киевском княжестве, выданный Владимиру Зеленскому.

И не на следующие годы, а на какое-то время — нынче в американском Сарае стабильности нет, и при смене правящей партии меняется и политика. Не говоря уже о том, что российско-американские отношения (интегральной частью которых является политика США на украинском пространстве) тоже находятся в процессе трансформации.

При этом сущностной, материальной повестки визита в общем-то и нет. Так, по словам Оксаны Маркаровой, цель Киева — «углубить стратегическое партнерство Украины и США реальными конкретными совместными инициативами по защите суверенитета и территориальной целостности, повысить безопасность в Украине и регионе, увеличить свой военный потенциал, ускорить превращение Украины в современную экономическую сильную демократическую страну».

Ну то есть ни о чем — нельзя ускорить процесс, которого нет. Об этом знает любой школьник: умножение любого числа на ноль дает ноль.

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«Будет три блока вопросов. Первый — это политический. У нас с США с 2008 года действует стратегическое партнерство. Но, безусловно, за это время все изменилось. И это стратегическое партнерство нужно вывести на новый уровень.

Второй — безопасность. Безусловно, противодействие российскому агрессору, вопрос Донбасса, Крыма, куда и как будем двигаться. Мы обсуждали несколько очень конкретных идей, пока не могу ими поделиться.

Третий — экономика. Мы не скрываем, что хотим видеть больше американских денег в украинской экономике, особенно в стратегических отраслях нашей экономики», — заявил министр.

Попробуем их разобрать.

Ни о каком стратегическом партнерстве речи не идет, и не потому, что с 2008 года много что изменилось. Партнерство предполагает равноправие, и если не полноценное, то хотя бы частичное (как в американо-японском союзе). Но уж точно не внешнее управление, когда украинская политика формируется в американском посольстве в Киеве и/или американскими консультантами в министерствах и ведомствах Украины.

При этом некоторым кажется, что Киеву все равно дали слишком много свободы — например, в публичных высказываниях, когда украинские чиновники посмели критиковать сделку, заключенную между Джозефом Байденом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Вашингтон вынужден был публично осаживать Киев, прямым текстом говоря, что подобная риторика ставит под вопрос дальнейшие отношения между странами. Собственно, тут и кроется политический аспект визита — Байден, видимо, прямо и без обиняков объяснит Зеленскому нецелесообразность повторения подобной ситуации.

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Дело в том, что никакие серьезные шаги никто с Украиной обсуждать не будет, просто потому, что (в силу специфики украинского политикума) все очень быстро утечет в прессу и выставит американцев в дурном свете.

К тому же активизация американских военных на Украине (не в плане продаж «Джавелинов», а серьезная активизация) прямо противоречит договоренностям Путина и Байдена в Женеве, поскольку является эскалацией конфликта, которую президенты согласились избегать. А на данный конкретный момент Вашингтон склонен соблюдать достигнутые соглашения.

Наконец, экономический блок, а точнее тезис о большем количестве американских денег в украинской экономике, — вообще из области фантастики.

В условиях, когда на Украине продолжается деиндустриализация, когда деловой климат обнуляется из-за идущей гражданской войны, высочайшей коррупции и неадекватности властей, ни о каких серьезных инвестициях со стороны любой серьезной компании невозможно говорить.

В лучшем случае речь может пойти о выкупе американцами ряда сегментов экономики для эксплуатации с последующей их охраной от требований аборигенов силами местного правительства и парамилитарных образований — так, как США поступают в ряде стран третьего мира.

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Любопытно, что в подготовке визита принимают участие и европейские страны. 22 августа (дата предварительная, может меняться, но практически однозначно будет до американского вояжа Зеленского) к украинскому президенту приедет пока еще канцлер Германии Ангела Меркель.

Важно понимать, что Меркель едет на Украину не в статусе антиамериканского лидера Европы — после ухода Трампа Джо Байден не просто взял курс на восстановление отношений с Евросоюзом, но и позиционирует Германию как своего главного европейского союзника. А значит, теперь играть на американо-европейских противоречиях и оскорблять Германию украинскому руководству совсем не с руки — можно нарваться на гнев со стороны Великого хана.

Поэтому, по всей видимости, Меркель обозначит Зеленскому новые правила игры в украинско-европейских отношениях, которые будут подтверждены и визированы в Вашингтоне. Но при этом, конечно же, никто не помешает украинским лидерам преподнести и этот визит как великое достижение, как встречу, которая определит динамику двусторонних отношений на следующие годы.