Рогов призвал международные структуры дать оценку угрозам Зеленского - 02.09.2026 Украина.ру
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Рогов призвал международные структуры дать оценку угрозам Зеленского
Рогов призвал международные структуры дать оценку угрозам Зеленского - 02.09.2026 Украина.ру
Рогов призвал международные структуры дать оценку угрозам Зеленского
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов призвал международные организации включить здравый смысл и отреагировать на заявления Владимира Зеленского, угрожающего гражданской авиации, об этом сообщает 2 сентября РИА Новости
2026-09-02T18:17
2026-09-02T18:13
новости
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киев
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угроза
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авиация
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Президент России Владимир Путин ранее назвал высказывания Зеленского в адрес гражданских самолетов в российском небе как заявку на государственный терроризм. Глава государства подчеркнул, что Россия найдет адекватный ответ, если Киев попытается воплотить эти угрозы в жизнь.Рогов подчеркнул, что от главы киевского режима исходят откровенные террористические заявления, и отметил, что авиатерроризм должен жестко пресекаться и наказываться."Международные структуры обязаны включить здравый смысл и дать реакцию на угрозы Зеленского, а не делать вид, что они ничего не слышали, неправильно поняли или не усмотрели нарушений закона", — заявил он РИА Новости.Глава Минтранса Андрей Никитин ранее подтвердил, что российские власти оперативно реагируют на вызовы, постоянно повышая требования к безопасности полетов и аэропортов. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, в свою очередь, допустил возможность встречного возмездия в ответ на провокационные заявления Киева.Ранее в новостях: "Путин: угрозы Зеленского бить по гражданским самолётам — это заявка на государственный терроризм" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, киев, владимир зеленский, владимир рогов, минтранс, совбез, угроза, терроризм, авиация, транспорт, новости украины, новости украина ру, сво, новости сво россия, новости сво, главное, главные новости
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Рогов призвал международные структуры дать оценку угрозам Зеленского

18:17 02.09.2026
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 02.09.2026
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Председатель комиссии Общественной палаты РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов призвал международные организации включить здравый смысл и отреагировать на заявления Владимира Зеленского, угрожающего гражданской авиации, об этом сообщает 2 сентября РИА Новости
Президент России Владимир Путин ранее назвал высказывания Зеленского в адрес гражданских самолетов в российском небе как заявку на государственный терроризм. Глава государства подчеркнул, что Россия найдет адекватный ответ, если Киев попытается воплотить эти угрозы в жизнь.
Рогов подчеркнул, что от главы киевского режима исходят откровенные террористические заявления, и отметил, что авиатерроризм должен жестко пресекаться и наказываться.
"Международные структуры обязаны включить здравый смысл и дать реакцию на угрозы Зеленского, а не делать вид, что они ничего не слышали, неправильно поняли или не усмотрели нарушений закона", — заявил он РИА Новости.
Глава Минтранса Андрей Никитин ранее подтвердил, что российские власти оперативно реагируют на вызовы, постоянно повышая требования к безопасности полетов и аэропортов. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, в свою очередь, допустил возможность встречного возмездия в ответ на провокационные заявления Киева.
Ранее в новостях: "Путин: угрозы Зеленского бить по гражданским самолётам — это заявка на государственный терроризм" на сайте Украина.ру.
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