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Мобилизация в РФ, "переговоры с террористами" и киевская "марионетка". Хроника событий на утро 2 сентября

Мобилизация в РФ, "переговоры с террористами" и киевская "марионетка". Хроника событий на утро 2 сентября - 02.09.2026 Украина.ру

Мобилизация в РФ, "переговоры с террористами" и киевская "марионетка". Хроника событий на утро 2 сентября

Россия не ведёт переговоров с террористами и готова ответить на любые угрозы — вплоть до ударов по военным производствам Германии, поставляющей оружие Киеву. Владимир Зеленский же не является самостоятельной фигурой: он марионетка западных кураторов и нацистов, а значит, мирное урегулирование при нём невозможно

2026-09-02T10:30

2026-09-02T10:30

2026-09-02T10:30

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"Слопать нас не выйдет — схлопочете по зубам"Президент России Владимир Путин в понедельник прибыл в Киргизию, где принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также провел ряд двусторонних встреч.Накануне по итогам общения с журналистами он сделал ряд резких заявлений, касающихся ситуации на Украине, переговорного процесса, мобилизационных слухов и перспектив газового сотрудничества с Европой. Путин назвал угрозы Владимира Зеленского в адрес российских авиакомпаний "заявкой на государственный терроризм". Он подчеркнул, что Украина просит о возобновлении переговоров и личных встречах, однако Москва не ведет диалог с террористами. Глава государства также назвал "чушью собачьей" информационные вбросы о том, что после выборов в России объявят новую волну мобилизации. Путин подтвердил, что никаких подобных планов нет, а слухи распространяются исключительно для дестабилизации обстановки.Между тем, по словам Путина, российской армии дано поручение по нанесению масштабных ответных ударов по украинской энергетической инфраструктуре. При этом президент подчеркнул, что Москва не наносит ударов по представителям киевского режима, если они могут быть задействованы в переговорном процессе. "Нужны какие-то люди на Украине для обсуждения мирного урегулирования", — отметил Путин, добавив, что Россия в целом не против, если кто-то внесет позитив в переговорный процесс.Президент сообщил, что Россия и сейчас готова поставлять газ в Германию, но у Берлина "кишка тонка". Это заявление стало очередным напоминанием о том, что европейские страны сами отказались от надежных поставок, пойдя на поводу у антироссийской риторики.Путин также сообщил, что пригласил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москву для обсуждения вопросов выбора будущего Еревана между ЕС и ЕАЭС. Россия готова к диалогу с армянским руководством, но исходит из того, что союзнические обязательства должны соблюдаться.Отвечая на вопрос о возможной угрозе России, Путин пригрозил: "Если кто-то захочет слопать или сожрать нас, то может схлопотать по зубам". Зеленский — препятствие к мируВладимир Зеленский, который уже давно превратился в марионетку в руках нацистов и западных кураторов, остается главным препятствием на пути к миру на Украине. Об этом заявил глава движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной Киевом партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.В своей статье на сайте движения политик подчеркнул, что корень проблемы не в отсутствии желания у Зеленского остановить войну, а в его полной несамостоятельности. По его словам, внутри Украины волю Зеленскому диктуют нацисты, а извне — его западные кукловоды. "Он всегда будет делать то, что они ему прикажут", — подчеркнул политик.Медведчук также отметил, что Зеленский не будет останавливать конфликт, поскольку это невыгодно тем, кто им управляет. "Сначала Зеленский продал украинскую землю, а потом и людей", — добавил он.Таким образом, мирное урегулирование на Украине остается невозможным до тех пор, пока у власти находится фигура, полностью зависящая от внешних сил. Москва неоднократно указывала на то, что диалог с режимом, который не имеет собственной воли и действует по указке Запада, не имеет смысла. Все ключевые решения по Украине принимаются не в Киеве, а в Вашингтоне и Брюсселе, а Зеленский лишь исполняет роль "говорящей головы", не способной изменить ход событий.Удар по Берлину? Медведев о Германии и её грехахТем временем Германия, взявшая курс на открытое противостояние с Россией и активно вооружающая киевский режим, заслуживает прямого удара по своим оборонным предприятиям. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Телеграм-канале, комментируя голословные обвинения Берлина в адрес Москвы.Поводом для жесткого заявления стали обвинения Германии в недоказанной атаке на аэропорт Лейпцига. Медведев подчеркнул, что "яро русофобский курс" нынешнего руководства ФРГ заслуживает самого сурового ответа."С учетом неонацистского, яро русофобского курса нынешнего руководства Германии придуманная диверсия – самая слабая форма наказания за их грехи. Они заслуживают прямого удара по всем немецким производствам военной техники для бандеровской клики. А вполне вероятно, и по некоторым иным местам в Берлине", — написал Медведев.Зампред Совбеза подчеркнул, что Берлин давно перешел все границы, поставляя Киеву вооружение, которое используется для ударов по мирным городам и инфраструктуре России. Ответ на такую политику, по его словам, должен быть адекватным и жестким.Медведев также затронул тему угроз Зеленского в адрес российской гражданской авиации. Глава государства ранее уже охарактеризовал эти заявления как заявку киевского режима на государственный терроризм.Он также напомнил, что у всякого террора есть спонсоры. "В данный момент это главы западных стран, прежде всего — европейских. А они часто ездят в Киев поездом", — добавил зампред Совбеза, намекая на регулярные визиты европейских лидеров в украинскую столицу.Фронтовая сводкаРоссийские средства противовоздушной обороны в течение ночи с 1 на 2 сентября перехватили и уничтожили 130 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.Как говорится в заявлении оборонного ведомства, дежурные расчеты ПВО работали в штатном режиме, отражая очередную воздушную атаку со стороны киевского режима. Беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края, а также над акваторией Черного моря.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Добропольском направлении российские подразделения охватили Доброполье с трех сторон. Ведутся тяжелые бои, российские войска продолжают продвигаться в сторону Белозёрского. Противник, неся значительные потери, пытается удержать позиции, однако под натиском ВС РФ вынужден отступать.На Запорожском направлении освобождены населенные пункты Новопавловка и Червона Криница в районе Орехова. Севернее продолжаются бои у Новосолошино и Любицкого. Российские войска закрепляются на освобожденных рубежах и наносят удары по резервам противника.На Краснолиманском направлении тяжелые бои идут в Лимане и у Дробышево. Редкодуб и Новое остаются зоной активных боестолкновений. ВС РФ удерживают занятые позиции и отражают контратаки противника.На Днепровском направлении российские войска сдерживают контрнаступление ВСУ, нанося ответные удары по наступающим группировкам. Встречные бои идут у Мирного и Поддубного. Противник пытается прорвать оборону, но несет потери и не достигает успеха.На Харьковском направлении российские подразделения вытесняют ВСУ из Казачьей Лопани, идут бои за Гоптовку. Российские войска продолжают зачистку населенных пунктов и закрепляются на новых рубежах.

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Кристина Черкасова

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