https://ukraina.ru/20260902/svyatye-gory-donbassa-vernulis-na-rodinu--1082971805.html

Святые горы Донбасса вернулись на Родину: российская армия освободила Святогорск

Святые горы Донбасса вернулись на Родину: российская армия освободила Святогорск - 02.09.2026 Украина.ру

Святые горы Донбасса вернулись на Родину: российская армия освободила Святогорск

В ночь на 2 сентября президент России Владимир Путин заявил, что подразделения группировки войск "Запад" полностью освободили город Святогорск в Донецкой Народной Республике

2026-09-02T18:20

2026-09-02T18:20

2026-09-02T18:39

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Святогорск – стратегически значимое место для продвижения русской армии, ВСУ его использовали как важный узел обороны по обоим берегам Северского Донца. Но дело не только в этом: Святые горы – сакральное место, где находится один из главных русских монастырей.Скалы, ратные подвиги, советские курорты Святогорскую лавру называют главной православной святыней Донбасса. На Руси — это пятая Лавра. Первая – Киево-Печерская, с 1688 года, затем появились Троице-Сергиева, Александро-Невская и Почаевская – на Западе Украины. Святогорский мужской монастырь обрёл статус Лавры только в 2004 году, но история у монастыря древняя и славная.Точную дату его основания назвать никто не может, известно только, когда он впервые был упомянут – в путевых заметках австрийского дипломата барона Сигизмунда фон Герберштейна "Записки о московских делах" в первой половине XVI века. Уже в 1520-е годы в меловых скалах были вырублены кельи монахов. Монахи в те времена воевали и обороняли эти края от набегов "черкас" – то есть казаков. Археологи предполагают, что поселения появились здесь уже в IX веке, а в XIII был и первый монашеский скит.В екатерининские времена Свято-Успенская общежительная пустынь – так обитель называлась тогда, почти на целое столетие прекратил своё существование. Всё потому, что светлейший князь Григорий Потёмкин вымолил у Екатерины для себя место для имения – именно это, монастырское.Живописными пейзажами Святые горы привлекали не только Потёмкина. В XIXобразовался посёлок – Банное, курортники приезжали к целебным источникам и за банными процедурами. Уже в XXвеке посёлок развивался как бальенологический курорт: были построены туристические базы, санатории и дома отдыха для тысяч отдыхающих со всего Советского Союза.И даже в эти времена туристов привлекали не только сосновый лес, горы, река и оздоровительный отдых: места оставались паломническими.После временного перерывала монахи вернулись в пещеры и скит при императоре Николае I, в 40-е годы XIXвека, и с тех пор царская семья покровительствовала монастырю. К святогорским старцам приезжали десятки тысяч паломников, любили эти края русские писатели – Бунин, Куприн, Чехов, а особенно – Максим Горький.Известна трогательная история о том, как путейский рабочий из Славянска Сергей Кудиенко, поработавший на станции вместе с будущим великим писателем, отправил ему открытку – к возвращению в Россию. Со времён их совместной работы прошло 40 лет, на дворе был 1931 год, и Святогорье, вероятно, сильно изменилось.Но Горький узнал эти живописные места на снимке с первого взгляда:"Узнал и Донец, и меловые скалы, и монастырь, и даже дерево, под которым спал тогда…", – написал он в ответном письме.Известны и чудеса: особенно стремились паломники за благословением старца Иоанна Затворника. 17 лет он провёл в келье, в сердце меловой скалы. Украинская православная церковь в 90-е годы причислила его к лику святых.Война в Святогорск пришла, как и во весь Донбасс, в 2014. Первых переселенцев из самых горячих точек – из Иловайска, Горловки, окрестностей Славянска принимали именно здесь, в монастыре. Тогда бегущие от смерти люди верили не только в заступничество святых стен, но и в человеческое мелосердие: кто же станет стрелять по обители?!Увы, за время боевых действий Лавра пострадала неоднократно. Глава ДНР Денис Пушилин сообщал об одном из обстрелов совсем недавно – в июле. Тогда, по его словам, серьёзные повреждения получили многие монастырские здания.Происходили в Лавре истории и вовсе чудовищные: 23 августа неизвестные напали на жителей Лавры: монах Варсонафий (Турянский) погиб, инок Григорий и посельник Андрей Кириенко получили ранения. Причём, нападение было особенно жестоким: убитому монаху нанесли множество ножевых ранений.Версий произошедшего было множество, в украинских соцсетях многие писали о сатанизме*: слишком уж бессмысленным и кровавым было убийство – без ограбления или какой-либо другой объяснимой цели. Но митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Украинской православной церкви) заявил, что к нападению могут быть причастны украинские военнослужащие. Их цели по-прежнему неизвестны, но вот как они там оказались – ясно, монастырь находится как раз там, на высотах, где и были опорные пункты ВСУ.Записки барона фон Герберштейна – негласное рождение Святогорска, и, если отсчитывать его судьбу именно с этого момента, – в этом году город отметил своё 500-летие. А теперь – вернулся в Россию. И монастырь, и его окрестности готовы к возрождению – снова, как уже неоднократно случалось в их истории. * Движение запрещено в РФ

https://ukraina.ru/20250107/1042427114.html

https://ukraina.ru/20260831/rassledovanie-ubiystva-v-svyatogorskoy-lavre-pod-podozrenie-popali-ukrainskie-voennye-1082917785.html

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эксклюзив, донбасс, россия, святогорск, григорий потемкин, владимир путин, николай i, вооруженные силы украины