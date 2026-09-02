Святые горы Донбасса вернулись на Родину: российская армия освободила Святогорск - 02.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260902/svyatye-gory-donbassa-vernulis-na-rodinu--1082971805.html
Святые горы Донбасса вернулись на Родину: российская армия освободила Святогорск
Святые горы Донбасса вернулись на Родину: российская армия освободила Святогорск - 02.09.2026 Украина.ру
Святые горы Донбасса вернулись на Родину: российская армия освободила Святогорск
В ночь на 2 сентября президент России Владимир Путин заявил, что подразделения группировки войск "Запад" полностью освободили город Святогорск в Донецкой Народной Республике
2026-09-02T18:20
2026-09-02T18:39
эксклюзив
донбасс
россия
святогорск
григорий потемкин
владимир путин
николай i
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102128/55/1021285558_0:93:1024:669_1920x0_80_0_0_9161830dd080e7d28816dbe825db91c3.jpg
Святогорск – стратегически значимое место для продвижения русской армии, ВСУ его использовали как важный узел обороны по обоим берегам Северского Донца. Но дело не только в этом: Святые горы – сакральное место, где находится один из главных русских монастырей.Скалы, ратные подвиги, советские курорты Святогорскую лавру называют главной православной святыней Донбасса. На Руси — это пятая Лавра. Первая – Киево-Печерская, с 1688 года, затем появились Троице-Сергиева, Александро-Невская и Почаевская – на Западе Украины. Святогорский мужской монастырь обрёл статус Лавры только в 2004 году, но история у монастыря древняя и славная.Точную дату его основания назвать никто не может, известно только, когда он впервые был упомянут – в путевых заметках австрийского дипломата барона Сигизмунда фон Герберштейна "Записки о московских делах" в первой половине XVI века. Уже в 1520-е годы в меловых скалах были вырублены кельи монахов. Монахи в те времена воевали и обороняли эти края от набегов "черкас" – то есть казаков. Археологи предполагают, что поселения появились здесь уже в IX веке, а в XIII был и первый монашеский скит.В екатерининские времена Свято-Успенская общежительная пустынь – так обитель называлась тогда, почти на целое столетие прекратил своё существование. Всё потому, что светлейший князь Григорий Потёмкин вымолил у Екатерины для себя место для имения – именно это, монастырское.Живописными пейзажами Святые горы привлекали не только Потёмкина. В XIXобразовался посёлок – Банное, курортники приезжали к целебным источникам и за банными процедурами. Уже в XXвеке посёлок развивался как бальенологический курорт: были построены туристические базы, санатории и дома отдыха для тысяч отдыхающих со всего Советского Союза.И даже в эти времена туристов привлекали не только сосновый лес, горы, река и оздоровительный отдых: места оставались паломническими.После временного перерывала монахи вернулись в пещеры и скит при императоре Николае I, в 40-е годы XIXвека, и с тех пор царская семья покровительствовала монастырю. К святогорским старцам приезжали десятки тысяч паломников, любили эти края русские писатели – Бунин, Куприн, Чехов, а особенно – Максим Горький.Известна трогательная история о том, как путейский рабочий из Славянска Сергей Кудиенко, поработавший на станции вместе с будущим великим писателем, отправил ему открытку – к возвращению в Россию. Со времён их совместной работы прошло 40 лет, на дворе был 1931 год, и Святогорье, вероятно, сильно изменилось.Но Горький узнал эти живописные места на снимке с первого взгляда:"Узнал и Донец, и меловые скалы, и монастырь, и даже дерево, под которым спал тогда…", – написал он в ответном письме.Известны и чудеса: особенно стремились паломники за благословением старца Иоанна Затворника. 17 лет он провёл в келье, в сердце меловой скалы. Украинская православная церковь в 90-е годы причислила его к лику святых.Война в Святогорск пришла, как и во весь Донбасс, в 2014. Первых переселенцев из самых горячих точек – из Иловайска, Горловки, окрестностей Славянска принимали именно здесь, в монастыре. Тогда бегущие от смерти люди верили не только в заступничество святых стен, но и в человеческое мелосердие: кто же станет стрелять по обители?!Увы, за время боевых действий Лавра пострадала неоднократно. Глава ДНР Денис Пушилин сообщал об одном из обстрелов совсем недавно – в июле. Тогда, по его словам, серьёзные повреждения получили многие монастырские здания.Происходили в Лавре истории и вовсе чудовищные: 23 августа неизвестные напали на жителей Лавры: монах Варсонафий (Турянский) погиб, инок Григорий и посельник Андрей Кириенко получили ранения. Причём, нападение было особенно жестоким: убитому монаху нанесли множество ножевых ранений.Версий произошедшего было множество, в украинских соцсетях многие писали о сатанизме*: слишком уж бессмысленным и кровавым было убийство – без ограбления или какой-либо другой объяснимой цели. Но митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Украинской православной церкви) заявил, что к нападению могут быть причастны украинские военнослужащие. Их цели по-прежнему неизвестны, но вот как они там оказались – ясно, монастырь находится как раз там, на высотах, где и были опорные пункты ВСУ.Записки барона фон Герберштейна – негласное рождение Святогорска, и, если отсчитывать его судьбу именно с этого момента, – в этом году город отметил своё 500-летие. А теперь – вернулся в Россию. И монастырь, и его окрестности готовы к возрождению – снова, как уже неоднократно случалось в их истории. * Движение запрещено в РФ
https://ukraina.ru/20250107/1042427114.html
https://ukraina.ru/20260831/rassledovanie-ubiystva-v-svyatogorskoy-lavre-pod-podozrenie-popali-ukrainskie-voennye-1082917785.html
донбасс
россия
святогорск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Мария Лихограй
Мария Лихограй
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102128/55/1021285558_40:0:932:669_1920x0_80_0_0_c4ea41e563cd029e160108711bbeeb5a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, донбасс, россия, святогорск, григорий потемкин, владимир путин, николай i, вооруженные силы украины
Эксклюзив, Донбасс, Россия, Святогорск, Григорий Потемкин, Владимир Путин, Николай I, Вооруженные силы Украины

Святые горы Донбасса вернулись на Родину: российская армия освободила Святогорск

18:20 02.09.2026 (обновлено: 18:39 02.09.2026)
 
© commons.wikimedia.org / commons.wikimedia.org / Перейти в фотобанкСеверский Донец, православная Свято-Успенская Святогорская лавра, cтатуя Артёма на меловой горе, Святогорск, Донецкая область
Северский Донец, православная Свято-Успенская Святогорская лавра, cтатуя Артёма на меловой горе, Святогорск, Донецкая область - РИА Новости, 1920, 02.09.2026
© commons.wikimedia.org / commons.wikimedia.org
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Мария Лихограй
Все материалы
В ночь на 2 сентября президент России Владимир Путин заявил, что подразделения группировки войск "Запад" полностью освободили город Святогорск в Донецкой Народной Республике
Святогорск – стратегически значимое место для продвижения русской армии, ВСУ его использовали как важный узел обороны по обоим берегам Северского Донца. Но дело не только в этом: Святые горы – сакральное место, где находится один из главных русских монастырей.
Скалы, ратные подвиги, советские курорты
Святогорскую лавру называют главной православной святыней Донбасса. На Руси — это пятая Лавра. Первая – Киево-Печерская, с 1688 года, затем появились Троице-Сергиева, Александро-Невская и Почаевская – на Западе Украины. Святогорский мужской монастырь обрёл статус Лавры только в 2004 году, но история у монастыря древняя и славная.
Точную дату его основания назвать никто не может, известно только, когда он впервые был упомянут – в путевых заметках австрийского дипломата барона Сигизмунда фон Герберштейна "Записки о московских делах" в первой половине XVI века.
Уже в 1520-е годы в меловых скалах были вырублены кельи монахов. Монахи в те времена воевали и обороняли эти края от набегов "черкас" – то есть казаков. Археологи предполагают, что поселения появились здесь уже в IX веке, а в XIII был и первый монашеский скит.
В екатерининские времена Свято-Успенская общежительная пустынь – так обитель называлась тогда, почти на целое столетие прекратил своё существование. Всё потому, что светлейший князь Григорий Потёмкин вымолил у Екатерины для себя место для имения – именно это, монастырское.
Живописными пейзажами Святые горы привлекали не только Потёмкина. В XIXобразовался посёлок – Банное, курортники приезжали к целебным источникам и за банными процедурами. Уже в XXвеке посёлок развивался как бальенологический курорт: были построены туристические базы, санатории и дома отдыха для тысяч отдыхающих со всего Советского Союза.
И даже в эти времена туристов привлекали не только сосновый лес, горы, река и оздоровительный отдых: места оставались паломническими.
После временного перерывала монахи вернулись в пещеры и скит при императоре Николае I, в 40-е годы XIXвека, и с тех пор царская семья покровительствовала монастырю. К святогорским старцам приезжали десятки тысяч паломников, любили эти края русские писатели – Бунин, Куприн, Чехов, а особенно – Максим Горький.
Известна трогательная история о том, как путейский рабочий из Славянска Сергей Кудиенко, поработавший на станции вместе с будущим великим писателем, отправил ему открытку – к возвращению в Россию. Со времён их совместной работы прошло 40 лет, на дворе был 1931 год, и Святогорье, вероятно, сильно изменилось.
Но Горький узнал эти живописные места на снимке с первого взгляда:
"Узнал и Донец, и меловые скалы, и монастырь, и даже дерево, под которым спал тогда…", – написал он в ответном письме.
Известны и чудеса: особенно стремились паломники за благословением старца Иоанна Затворника. 17 лет он провёл в келье, в сердце меловой скалы. Украинская православная церковь в 90-е годы причислила его к лику святых.
Святогорск. Свято-Успенская Святогорская Лавра. Церковь святителя Николая - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
7 января 2025, 16:04История
Пятая лавра земли Русской: судьба донбасского монастыря как пример воли ГосподнейГлавная православная святыня Донбасса не только находится под угрозой захвата и неминуемого запустения, как и все прочие храмы и монастыри УПЦ, но и была буквально на линии фронта, который проходил по реке Северский Донец. Однако за годы существования Святогорской лавры такое случалось с ней не раз, но всякий раз святыня переживала возрождение
Война в Святогорск пришла, как и во весь Донбасс, в 2014. Первых переселенцев из самых горячих точек – из Иловайска, Горловки, окрестностей Славянска принимали именно здесь, в монастыре. Тогда бегущие от смерти люди верили не только в заступничество святых стен, но и в человеческое мелосердие: кто же станет стрелять по обители?!
Увы, за время боевых действий Лавра пострадала неоднократно. Глава ДНР Денис Пушилин сообщал об одном из обстрелов совсем недавно – в июле. Тогда, по его словам, серьёзные повреждения получили многие монастырские здания.
Происходили в Лавре истории и вовсе чудовищные: 23 августа неизвестные напали на жителей Лавры: монах Варсонафий (Турянский) погиб, инок Григорий и посельник Андрей Кириенко получили ранения. Причём, нападение было особенно жестоким: убитому монаху нанесли множество ножевых ранений.
Версий произошедшего было множество, в украинских соцсетях многие писали о сатанизме*: слишком уж бессмысленным и кровавым было убийство – без ограбления или какой-либо другой объяснимой цели. Но митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Украинской православной церкви) заявил, что к нападению могут быть причастны украинские военнослужащие. Их цели по-прежнему неизвестны, но вот как они там оказались – ясно, монастырь находится как раз там, на высотах, где и были опорные пункты ВСУ.
Святогорская лавра
31 августа, 12:28
Расследование убийства в Святогорской лавре: под подозрение попали украинские военныеВоенные Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут быть причастны к нападению на Святогорскую лавру и убийству монаха, сообщил в соцсетях митрополит Бориспольский и Броварской Антоний
Записки барона фон Герберштейна – негласное рождение Святогорска, и, если отсчитывать его судьбу именно с этого момента, – в этом году город отметил своё 500-летие.
А теперь – вернулся в Россию. И монастырь, и его окрестности готовы к возрождению – снова, как уже неоднократно случалось в их истории.
* Движение запрещено в РФ
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивДонбассРоссияСвятогорскГригорий ПотемкинВладимир ПутинНиколай IВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:57"Россия больше не стратегический партнёр" и "Путин нас победил": Пашинян пытается усидеть на двух стульях
18:36Дети и жертвы: европейские дипломаты на Генссамблее ООН проговорились о происходящем на Украине
18:20Святые горы Донбасса вернулись на Родину: российская армия освободила Святогорск
18:17Рогов призвал международные структуры дать оценку угрозам Зеленского
18:08Россия и Китай развивают партнёрство, ГУР и СБУ устроили перестрелку. Итоги 2 сентября
17:592 сентября 2026 года, утренний эфир
17:17"СБУ – ГУР – 2:0": война спецслужб Зеленского обернулась кровью на улицах Киева
16:19Будущего нет. Зеленский оставляет Украину без людей и земли
16:16Террористическая атака ВСУ на Белгородчину: один погибший, двое раненых, в том числе ребенок
16:00В-2: по-прежнему актуальный символ Победы
15:56Сексот не умеет говорить слово "нет": о КГБ, Украине и моих допросах
15:20Федоров мог нарушить антикоррупционное законодательство — нардеп
15:18"На фронт попадают всего 2%": украинцев шокировали темпы мобилизации
15:00Роман Гусаров: России надо готовиться к тому, что ВСУ могут ударить по пассажирским терминалам аэропортов
14:52Пытки и казни безоружных: нардеп обвинил СБУ в регулярных убийствах украинских силовиков
14:43Шутки про УГИЛ оказались не шутками. Почему Зеленский грозит сбивать гражданские самолеты
14:30"Наехал" на силовиков: Зеленский требует публичных объяснений после стрельбы в центре Киева
14:10Одобрен Драпатым: Зеленский назначил нового хозяина украинских военкоматов
13:40Буданов* говорит о "преступных приказах", но не называет тех, кто их отдал
13:35Без света и тепла: глава Харьковской области предупредил о катастрофе зимой
Лента новостейМолния