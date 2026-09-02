https://ukraina.ru/20260902/bespretsedentnye-otnosheniya-sbu-prodolzhaet-ubivat-sotrudnikov-gur-itogi-2-sentyabrya--1082971151.html

Россия и Китай развивают партнёрство, ГУР и СБУ устроили перестрелку. Итоги 2 сентября

Россия и Китай развивают партнёрство, ГУР и СБУ устроили перестрелку. Итоги 2 сентября - 02.09.2026 Украина.ру

Россия и Китай развивают партнёрство, ГУР и СБУ устроили перестрелку. Итоги 2 сентября

Президент России Владимир Путин охарактеризовал отношения РФ и Китая. В Киеве произошла перестрелка между спецназами ГУР и СБУ

2026-09-02T18:08

2026-09-02T18:08

2026-09-02T18:13

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Партнёрство в сфере мирного атомаПрезидент России Владимир Путин на полях Восточного экономического встретился с членом Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, заместителем премьера Государственного совета Китайской Народной Республики Дин Сюэсяном."Благодарны китайской стороне за традиционно высокий уровень делегаций на этих двух важнейших дискуссионных площадках", – заявил Путин на встрече.Он напомнил, что на днях в Бишкеке у него была содержательная и тёплая встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, которого россйиский президент назвал своим другом. Лидеры России и Китая совместно поучаствовали в мероприятиях, приуроченных к 25-летию Шанхайской организации сотрудничества."Высокая плотность российско-китайских контактов, в том числе на высшем уровне, подтверждает беспрецедентный характер наших двусторонних связей. Их основы заложены договором о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 16 июля 2001 года, 25-летие которого мы отмечаем в этом году. И на данном этапе наши отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия динамично развиваются по всем направлениям на принципах равноправия, обоюдной поддержки в ключевых вопросах, взаимопонимания и учёта интересов друг друга", – подчеркнул российский лидер.По его словам, на протяжении последних трех лет объёмы товарооборота уверенно превышают отметку в $200 млрд (в 2025 году это показатель составил $240 млрд), формируя прочную материальную базу двустороннего взаимодействия. Путин отметил, что по итогам этого года он прогнозирует новый рекорд."Растут объёмы взаимных инвестиций, углубляется сотрудничество во флагманской области – энергетике. Россия лидирует по поставкам на китайский рынок наших традиционных товаров. Кроме того, Москва ключевой партнёр Пекина в сфере мирного атома", – отметил Путин.Он также указал, что весь обширный комплекс вопросов взаимодействия двух государств прорабатывается по линии механизма регулярных встреч глав правительств России и Китая, в рамках которого заместитель премьера Государственного совета Китайской Народной Республики курирует сразу две межправительственные комиссии – по инвестиционному и энергетическому сотрудничеству.В ответ Дин Сюэсян поблагодарил Путина встречу и признался, что очень рад по поручению председателя Си вновь посетить Россию и принять участие в XI Восточном экономическом форуме. Вспомнил Дин и о встрече с Путиным летом 2025 года на полях XXVIII Петербургского экономического форума."Под стратегическим руководством Председателя Си Цзиньпина и Президента России китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия постоянно углубляются. 31 августа Председатель Си Цзиньпин с Вами встретился на полях Бишкекского саммита ШОС, в ходе которого достигнуты важные договоренности по развитию двусторонних отношений, а также многопланового сотрудничества", – также указал зампредседателя Госсовета КНР.Перестрелка в КиевеВладимир Зеленский отчитал начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Олега Иващенко и и.о. начальника Службы безопасности Украины Александра Поклада, сообщил днём 2 сентября его советник Дмитрий Литвин. По его словам, Зеленский потребовал "предоставить информацию обществу, поскольку структуры молчали".В ночь на 2 сентября в жилом массиве Березняки в Киеве произошла перестрелка. Как позднее сообщили украинские СМИ, друг в друга стреляли бойцы спецподразделений "Тимур" ГУР МОУ и "Альфа" вместе со спецназом Департамента контрразведки СБУ. Позднее СБУ выпустила пресс-релиз, в котором утверждалось, что эта спецслужба совместно с ГУР предотвратила покушение на "одного из лидеров российского оппозиционного национального движения", который якобы приезжал в Киев на День независимости.Однако вскоре СБУ подкорректировала свою версию событий. Так, по информации спецслужбы, её сотрудники проводили обыск в рамках расследования дела о подготовке покушения на одного из лидеров российской оппозиции. В это время группа людей открыла огонь по сотрудникам СБУ и заблокировала их автомобили. Для подавления сопротивления был привлечен спецназ "Альфа", сотрудники которого также применили оружие.В результате несколько нападавших получили ранения. Их задержали. При этом, по информации украинских СМИ, в перестрелке погиб сотрудник спецназа ГУР МОУ.Также по информации украинских медиа, бойцы ГУР прибыли на Березняки, так как там находился боевик РДК* Степан Каплунов ** вместе с сотрудниками СБУ, которые ранее его задержали. Причина задержания официально не называлась. Глава Офиса президента Украины, экс-глава ГУР Кирилл Буданов** (внесён в список экстремистов и террористов – Ред.) призвал расследовать произошедшее, выступив де-факто в поддержку своих бывших сослуживцев. "Ситуацией уже занимаются ГБР и Офис генпрокурора. Важно обеспечить тщательное и беспристрастное расследование, но никто не имеет права безнаказанно похищать военнослужащих, открывать огонь на улицах наших городов, отдавать и выполнять преступные приказы", – заявил он.Офис генпрокурора поддержал версию СБУ, а ГБР отпустило ранее задержанных спецназовцев Департамента контрразведки СБУ, которые участвовали в перестрелке с гуровцами. Примечательно, что одним из задержанных был Александр Бова. Он проходил по делу об убийстве банкира и сотрудника ГУР МОУ Дениса Киреева весной 2022 года.При этом само задержание члена РДК* связывали с подковёрной борьбой ГУР и СБУ, а также с личной неприязнью, которую Буданов** испытывает к Покладу после убийства Киреева.* запрещённая в РФ организация** внесён в список экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20260825/energeticheskie-voyny-ssha-grozyat-iranu-novymi-sanktsiyami-indiya-i-kitay-konkuriruyut-za-rossiyskuyu-1082772836.html

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эксклюзив, россия, китай, киев, владимир путин, си цзиньпин, владимир зеленский, сбу, гбр