https://ukraina.ru/20260902/porty-odessy-paralizovany-vs-rf-pomnozhili-na-nol-bazu-katerov-kamikadze-i-energoobekty-1082958905.html

Порты Одессы парализованы: ВС РФ помножили на ноль базу катеров-камикадзе и энергообъекты

Порты Одессы парализованы: ВС РФ помножили на ноль базу катеров-камикадзе и энергообъекты - 02.09.2026 Украина.ру

Порты Одессы парализованы: ВС РФ помножили на ноль базу катеров-камикадзе и энергообъекты

Российские военные в ночь на среду нанесли серию групповых ударов по объектам логистики, портовой и энергетической инфраструктуры Украины, задействованным в интересах ВСУ, заявили 2 сентября в Министерстве обороны РФ

2026-09-02T08:54

2026-09-02T08:54

2026-09-02T08:54

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По данным ведомства, в порту Одессы высокоточным оружием были поражены предприятие опытного производства безэкипажных катеров и шесть резервуаров с горючим для украинской военной техники. Кроме того, в самом городе и Одесской области российские военные уничтожили четыре объекта энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу портовой зоны. В Минобороны подчеркнули, что все назначенные цели, работавшие на обеспечение украинской армии, были успешно поражены.Параллельно с этим российские военные нанесли удар в Киевской области. С помощью беспилотника "Герань-4 сикер" был атакован и уничтожен крупный логистический центр "Равен Украина", расположенный в районе населенного пункта Бровары. О других успехах россиян - в материале Разгром военных предприятий, ликвидация портовых складов: Минобороны рассказало об успехах ВС РФ за ночь на сайте Украина.ру.

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россия, одесса, украина, минобороны, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация