https://ukraina.ru/20260902/porty-odessy-paralizovany-vs-rf-pomnozhili-na-nol-bazu-katerov-kamikadze-i-energoobekty-1082958905.html
Порты Одессы парализованы: ВС РФ помножили на ноль базу катеров-камикадзе и энергообъекты
Порты Одессы парализованы: ВС РФ помножили на ноль базу катеров-камикадзе и энергообъекты - 02.09.2026 Украина.ру
Порты Одессы парализованы: ВС РФ помножили на ноль базу катеров-камикадзе и энергообъекты
Российские военные в ночь на среду нанесли серию групповых ударов по объектам логистики, портовой и энергетической инфраструктуры Украины, задействованным в интересах ВСУ, заявили 2 сентября в Министерстве обороны РФ
2026-09-02T08:54
2026-09-02T08:54
2026-09-02T08:54
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По данным ведомства, в порту Одессы высокоточным оружием были поражены предприятие опытного производства безэкипажных катеров и шесть резервуаров с горючим для украинской военной техники. Кроме того, в самом городе и Одесской области российские военные уничтожили четыре объекта энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу портовой зоны. В Минобороны подчеркнули, что все назначенные цели, работавшие на обеспечение украинской армии, были успешно поражены.Параллельно с этим российские военные нанесли удар в Киевской области. С помощью беспилотника "Герань-4 сикер" был атакован и уничтожен крупный логистический центр "Равен Украина", расположенный в районе населенного пункта Бровары. О других успехах россиян - в материале Разгром военных предприятий, ликвидация портовых складов: Минобороны рассказало об успехах ВС РФ за ночь на сайте Украина.ру.
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россия, одесса, украина, минобороны, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация
Россия, Одесса, Украина, Минобороны, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, Спецоперация
Порты Одессы парализованы: ВС РФ помножили на ноль базу катеров-камикадзе и энергообъекты
Российские военные в ночь на среду нанесли серию групповых ударов по объектам логистики, портовой и энергетической инфраструктуры Украины, задействованным в интересах ВСУ, заявили 2 сентября в Министерстве обороны РФ
По данным ведомства, в порту Одессы высокоточным оружием были поражены предприятие опытного производства безэкипажных катеров и шесть резервуаров с горючим для украинской военной техники.
Кроме того, в самом городе и Одесской области российские военные уничтожили четыре объекта энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу портовой зоны.
В Минобороны подчеркнули, что все назначенные цели, работавшие на обеспечение украинской армии, были успешно поражены.
Параллельно с этим российские военные нанесли удар в Киевской области. С помощью беспилотника "Герань-4 сикер" был атакован и уничтожен крупный логистический центр "Равен Украина", расположенный в районе населенного пункта Бровары.