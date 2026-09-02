Порты Одессы парализованы: ВС РФ помножили на ноль базу катеров-камикадзе и энергообъекты - 02.09.2026 Украина.ру
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Порты Одессы парализованы: ВС РФ помножили на ноль базу катеров-камикадзе и энергообъекты
Порты Одессы парализованы: ВС РФ помножили на ноль базу катеров-камикадзе и энергообъекты - 02.09.2026 Украина.ру
Порты Одессы парализованы: ВС РФ помножили на ноль базу катеров-камикадзе и энергообъекты
Российские военные в ночь на среду нанесли серию групповых ударов по объектам логистики, портовой и энергетической инфраструктуры Украины, задействованным в интересах ВСУ, заявили 2 сентября в Министерстве обороны РФ
2026-09-02T08:54
2026-09-02T08:54
россия
одесса
украина
минобороны
вооруженные силы украины
украина.ру
сво
спецоперация
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По данным ведомства, в порту Одессы высокоточным оружием были поражены предприятие опытного производства безэкипажных катеров и шесть резервуаров с горючим для украинской военной техники. Кроме того, в самом городе и Одесской области российские военные уничтожили четыре объекта энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу портовой зоны. В Минобороны подчеркнули, что все назначенные цели, работавшие на обеспечение украинской армии, были успешно поражены.Параллельно с этим российские военные нанесли удар в Киевской области. С помощью беспилотника "Герань-4 сикер" был атакован и уничтожен крупный логистический центр "Равен Украина", расположенный в районе населенного пункта Бровары. О других успехах россиян - в материале Разгром военных предприятий, ликвидация портовых складов: Минобороны рассказало об успехах ВС РФ за ночь на сайте Украина.ру.
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россия, одесса, украина, минобороны, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация
Россия, Одесса, Украина, Минобороны, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, Спецоперация

Порты Одессы парализованы: ВС РФ помножили на ноль базу катеров-камикадзе и энергообъекты

08:54 02.09.2026
 
© ФотоГерань
Герань - РИА Новости, 1920, 02.09.2026
© Фото
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Российские военные в ночь на среду нанесли серию групповых ударов по объектам логистики, портовой и энергетической инфраструктуры Украины, задействованным в интересах ВСУ, заявили 2 сентября в Министерстве обороны РФ
По данным ведомства, в порту Одессы высокоточным оружием были поражены предприятие опытного производства безэкипажных катеров и шесть резервуаров с горючим для украинской военной техники.
Кроме того, в самом городе и Одесской области российские военные уничтожили четыре объекта энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу портовой зоны.
В Минобороны подчеркнули, что все назначенные цели, работавшие на обеспечение украинской армии, были успешно поражены.
Параллельно с этим российские военные нанесли удар в Киевской области. С помощью беспилотника "Герань-4 сикер" был атакован и уничтожен крупный логистический центр "Равен Украина", расположенный в районе населенного пункта Бровары.
О других успехах россиян - в материале Разгром военных предприятий, ликвидация портовых складов: Минобороны рассказало об успехах ВС РФ за ночь на сайте Украина.ру.
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