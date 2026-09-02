https://ukraina.ru/20260902/kievu-vnov-ne-dayut-usnut-nochnaya-rabota-vs-rf-prodolzhaetsya-1082957923.html

Киеву не дают уснуть: ночная работа ВС РФ продолжается

Киеву не дают уснуть: ночная работа ВС РФ продолжается - 02.09.2026 Украина.ру

Киеву не дают уснуть: ночная работа ВС РФ продолжается

ВС РФ днём и ночью продолжают уничтожать объекты энергетики, транспортной инфраструктуры, ВПК и ВСУ на территориях Украины, временно контролируемых неонацистским режимом. О налётах на Киев со ссылкой на украинские источники утром 2 сентября пишет телеграм-канал Украина.ру

2026-09-02T07:25

2026-09-02T07:25

2026-09-02T07:47

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По свидетельству онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве в четвёртый раз за ночь объявили воздушную тревогу. Сирены также прозвучали в Киевской, Черниговской, Полтавской областях, а также на временно контролируемых ВСУ территориях Харьковской и Днепропетровской областей.Местные каналы сообщают, что взрывы прогремели в Киеве, в Броварах и ряде других районов Киевской области. В других регионах незалежной пишут о взрывах в Тернополе.Кроме того, "Герани" отработали по целям в Лозовой Харьковской области, а по объектам противника в Полтавской области ВКС нанесли удары управляемыми авиабомбами (КАБами).Приоритетной задачей для ВС РФ остаётся блокада черноморских портов Украины. Этой ночью, как и предыдущей, массированный комбинированный удар был нанесён по Одесскому региону - ВС РФ мощно отработали по Одессе ракетами, беспилотниками и КАБами.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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