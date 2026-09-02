Киеву не дают уснуть: ночная работа ВС РФ продолжается - 02.09.2026 Украина.ру
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Киеву не дают уснуть: ночная работа ВС РФ продолжается
Киеву не дают уснуть: ночная работа ВС РФ продолжается - 02.09.2026 Украина.ру
Киеву не дают уснуть: ночная работа ВС РФ продолжается
ВС РФ днём и ночью продолжают уничтожать объекты энергетики, транспортной инфраструктуры, ВПК и ВСУ на территориях Украины, временно контролируемых неонацистским режимом. О налётах на Киев со ссылкой на украинские источники утром 2 сентября пишет телеграм-канал Украина.ру
2026-09-02T07:25
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По свидетельству онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве в четвёртый раз за ночь объявили воздушную тревогу. Сирены также прозвучали в Киевской, Черниговской, Полтавской областях, а также на временно контролируемых ВСУ территориях Харьковской и Днепропетровской областей.Местные каналы сообщают, что взрывы прогремели в Киеве, в Броварах и ряде других районов Киевской области. В других регионах незалежной пишут о взрывах в Тернополе.Кроме того, "Герани" отработали по целям в Лозовой Харьковской области, а по объектам противника в Полтавской области ВКС нанесли удары управляемыми авиабомбами (КАБами).Приоритетной задачей для ВС РФ остаётся блокада черноморских портов Украины. Этой ночью, как и предыдущей, массированный комбинированный удар был нанесён по Одесскому региону - ВС РФ мощно отработали по Одессе ракетами, беспилотниками и КАБами.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Киеву не дают уснуть: ночная работа ВС РФ продолжается

07:25 02.09.2026 (обновлено: 07:47 02.09.2026)
 
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
- РИА Новости, 1920, 02.09.2026
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
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ВС РФ днём и ночью продолжают уничтожать объекты энергетики, транспортной инфраструктуры, ВПК и ВСУ на территориях Украины, временно контролируемых неонацистским режимом. О налётах на Киев со ссылкой на украинские источники утром 2 сентября пишет телеграм-канал Украина.ру
По свидетельству онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве в четвёртый раз за ночь объявили воздушную тревогу. Сирены также прозвучали в Киевской, Черниговской, Полтавской областях, а также на временно контролируемых ВСУ территориях Харьковской и Днепропетровской областей.
Местные каналы сообщают, что взрывы прогремели в Киеве, в Броварах и ряде других районов Киевской области. В других регионах незалежной пишут о взрывах в Тернополе.
Кроме того, "Герани" отработали по целям в Лозовой Харьковской области, а по объектам противника в Полтавской области ВКС нанесли удары управляемыми авиабомбами (КАБами).
Приоритетной задачей для ВС РФ остаётся блокада черноморских портов Украины. Этой ночью, как и предыдущей, массированный комбинированный удар был нанесён по Одесскому региону - ВС РФ мощно отработали по Одессе ракетами, беспилотниками и КАБами.
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