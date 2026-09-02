https://ukraina.ru/20260902/deti-i-zhertvy-evropeyskie-diplomaty-na-genssamblee-oon-progovorilis-o-proiskhodyaschem-na-ukraine-1082970494.html

Дети и жертвы: европейские дипломаты на Генссамблее ООН проговорились о происходящем на Украине

Дети и жертвы: европейские дипломаты на Генссамблее ООН проговорились о происходящем на Украине - 02.09.2026 Украина.ру

Дети и жертвы: европейские дипломаты на Генссамблее ООН проговорились о происходящем на Украине

В традиционных антироссийских речах представителей стран Евросоюза прозвучали тезисы, созвучные с позицией России по ситуации на Украине, только вот совершенно в ином контексте

2026-09-02T18:36

2026-09-02T18:36

2026-09-02T18:37

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Открывая заседание Генеральной Ассамблеи ООН, посвящённое Украине, 1 сентября, её председатель Анналена Бербок ограничилась набором дежурных тезисов: обвинением России в эскалации ситуации, призывами к выводу ВС РФ с территории Украины и прекращению огня. А ещё предложила установить временной лимит на выступления: для национальных делегаций – не более 5 минут, для представителей региональных групп – 7 минут – но из-за возражений его отклонили. И всё же председатель Генассамблеи ООН попросила всех выступать лаконично, чтобы успеть заслушать всех.Однако Украина традиционно действует по-своему: заместитель главы МИД Марьяна Беца, выступавшая самой первой, говорила с трибуны почти 20 минут. Только вот по сути – практически ничего не прозвучало.Торжественно объявила, что Украина капитулировать не собирается и будет защищать свою территориальную целостность. Это можно перевести как "мы не собираемся признавать сложившиеся реалии и лучше продолжим боевые действия, в которых несём потери".В этом же контексте высокопоставленный дипломат выступила с упрёком в том числе западных союзников Украины: дескать 12 лет назад реакция международного сообщества на переход Крыма в состав РФ была недостаточной, поэтому, по словам Бецы, "неудивительно, что вскоре после этого Россия перешла к следующему этапу, захватив Донбасс". Но и это, как она утверждает, "не стало поворотной точкой в плане реагирования международного сообщества – третий этап эскалации начался 24 февраля 2022 года". Но в том, что несколько украинских регионов предпочли стать частью России, виновато вовсе не международное сообщество и не Москва, а сам Киев, который не захотел услышать опасения Крыма, Севастополя и Донбасса насчёт националистического курса, провозглашённого пришедшими к власти в результате госпереворота активистами Майдана. И местные жители, боясь за своё будущее, воспользовались закреплённым в Уставе ООН правом на самоопределение, провели референдумы, которые, по заключению международных наблюдателей прошли без нарушений.Как отметил выступавший следом постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, "можно сколько угодно отрицать очевидное, занимаясь политической демагогией, но невозможно заставить миллионы людей отказаться от своей идентичности, причастности к русскому миру, исторической памяти и сделанного ими выбора только потому, что он не устраивает киевский режим и его западных покровителей".И подчеркнул, что нельзя признавать право на самоопределение одних народов и отказывать в нём другим: власти Украины в 1991 году заявили о своей независимости со ссылкой на право на самоопределение, однако сегодня пытаются запретить его реализацию для Крыма, Донбасса и Новороссии."Украина хочет мира больше, чем кто-либо другой. Мира, который будет справедливым и обеспечит территориальную целостность страны в международно признанных границах. Мы не видим со стороны России готовности продолжать мирные переговоры", – утверждает Беца.Говорить можно всё что угодно, только действия киевского режима говорят об обратном: никаких малейших попыток урегулировать конфликт не наблюдается, наоборот, Владимир Зеленский добирается от Запада новых поставок вооружений. Россия же неоднократно выражала готовность к переговорам, но только к реальному обсуждению выхода из кризиса и с учётом её национальных интересов.Небензя констатировал, что тема "временно оккупированных территорий Украины" превратилась в инструмент антироссийской кампании, посредством которого Киев и его западные кураторы с помощью Генассамблеи ООН пытаются легитимизировать одностороннюю версию событий на Украине и придать заранее сформулированным обвинениям видимость позиции всего международного сообщества."Лицемерие Киева более чем очевидно. Режим Зеленского продолжает именовать российские регионы "украинскими", а живущих там людей – "своими гражданами", одновременно систематически обстреливая их ракетами и БПЛА. <…> Никакие разглагольствования о "реинтеграции" не способны скрыть очевидного: речь идёт не о возвращении людей, которые давно отвергли украинскую власть, а о продиктованном местью стремлении насильно переподчинить их себе", – заявил дипломат.Небензя наглядно объяснил, как выглядит украинская "реинтеграция" тех, кого Киев называет "своими гражданами" – в результате атак ВСУ на Крым и Донбасс всего за одну неделю, с 17 по 23 августа, не менее 30 мирных жителей погибли и почти 200 человек пострадали. И как выглядит "оккупация" этих регионов Россией – построены Крымский мост и магистраль "Таврида", запущены сотни промышленных предприятий, восстановлены школы, больницы, объекты энергетики и коммунальной инфраструктуры, мощный импульс получил бизнес."Здесь особенно показателен контраст: пока Зеленский пытается разрушать эти территории, Россия их восстанавливает и развивает. Эту реальность предпочитают не замечать в Киеве и западных столицах. Территории, десятилетиями развивавшиеся при Украине по остаточному принципу, сегодня получают совершенно иную перспективу развития", – отметил Небензя.Неизменно обвиняя Россию в "агрессии", рассуждая о принадлежности Крыма и Донбасса, иностранные спонсоры киевского режима уходят от разговора на одну из ключевых тем – о первопричинах сегодняшнего вооружённого конфликта. Даже США, которые после второго прихода Дональда Трампа ко власти отличало во всём западном лагере стремление разобраться в истоках украинского кризиса и выслушать обе стороны, на нынешнем заседании Генассамблеи ООН откровенно слились.Выступление представителя американской делегации ограничилось следующим: "война между РФ и Украиной бушует уже 12 лет, а полномасштабная началась 4,5 года назад"; лишь дипломатия может прекратить гибель людей, Россия и Украина должны вернуться за стол переговоров, поскольку ясно, что ни одно военное решение невозможно; США продолжают играть конструктивную роль для содействия переговоров между Москвой и Киевом.Риторика явно не нейтральная и непредвзятая, как следовало бы выражаться посреднику, который не занимает позицию ни одной из сторон, а пытается найти максимально приемлемый для всех вариант урегулирования.Что уж говорить про европейские страны, ставшие на сегодняшний день главными поджигателями украинского конфликта, – их дипломаты в штаб-квартире ООН повторяли свои традиционные откровенно антироссийские тезисы. Однако были в их выступлениях моменты, на которые стоит обратить внимание.Вслед за Бецей, призвавшей все международные институты не признавать результаты предстоящих выборов в Госдуму, которые пройдут в новых регионах, на эту тему высказался представитель Чехии."Парламентские выборы на оккупированных территориях никак не изменят статус этих территорий и никоим образом не отразятся на суверенитете и независимости Украины", – заявил он.Всё именно так. Выборы в Госдуму – это внутреннее дело России, и от результатов голосования статус регионов никак не поменяется – они по итогам референдумов вошли в состав РФ и точка, и уж тем более выборы российских законодателей вообще никак не скажутся на Украине, ведь это совершенно другое государство со своей политической системой.Представительница Нидерландов, выступавшая от имени стран Бенилюкса, в своей речи произнесла такую фразу: "Речь идёт не о территориях, а о людях, которые имеют право жить в мире и выбирать свою судьбу".На этом неизменно делают акцент и президент РФ Владимир Путин, и глава МИД РФ Сергей Лавров, объясняя, почему Россия встала на защиту жителей Крыма и Донбасса.Неужели руководство Нидерландов наконец осознал суть этого тезиса? Отнюдь. Дипломат сказала это в противоположном контексте: она рассуждала о якобы имеющем место преследовании в РФ за проукраинские взгляды, в связи с чем объявила о непризнании результатов выборов в Госдуму и призвала Москвы вывести войска.Румыния выразила обеспокоенность вторжением в воздушное пространство приграничных европейских стран беспилотников, как бы по умолчанию российских. Да, в небо государств, примыкающих к территориям конфликтующих стран, БПЛА действительно залетают, но не российские, а украинские, что в частности официально подтверждали Министерства обороны Латвии и Эстонии.Ещё румынский дипломат заявлял о нарушении прав детей жить со своей семьёй во время вооружённого конфликта. Обвиняя, конечно, Россию.И да, каждый ребёнок должен быть вместе со своими семьями. Но почему же тогда европейские органы ювенальной юстиции изымают детей из семей украинских беженцев, которые в итоге, не добившись никакого содействия со стороны дипмиссий Украины в стране пребывания, вынуждены просить помощи у российских дипломатов? И необходимую помощь от них получают.А Швейцария особенно обеспокоена применением оружия большого радиуса действия для нанесения ударов по густой городской местности, что приводит к росту потерь среди гражданского населения.Это очень серьёзная проблема, действительно. Из-за дальнобойного вооружения от ударов ВСУ страдают уже не только приграничные регионы, как было на первых этапах СВО, удары наносятся и вглубь территории РФ. Может, альпийская республика, которая веками была известна как нейтральное государство и выступала посредником во многих конфликтах, более объективно видит ситуацию, чем чиновники Евросоюза? Увы, нет. Её посыл касался исключительно Украины, хотя это именно ВСУ намеренно атакуют гражданскую инфраструктуру, жилые дома, транспортные средства мирных жителей и их самих, когда они просто идут по улице.В свою очередь представительница Великобритании заявила: "Призываем поддержать привлечение виновных к ответственности".Всё совершенно верно, виновные в преступлениях должны понести наказание. Только она-то говорила о необходимости надавить на Россию, а не об ответственности тех, кто стоит за зверствами на Украине.К тому же, на минуточку, а ВСУ по России каким оружием бьют? Зачастую как раз таки британским, т.е. Лондон – прямой соучастник этой войны.Была здравая мысль и от Анналены Бербок, имеющей неоднозначную репутацию, а именно: "Статистика [жертв] часто скрывает за собой истинный смысл происходящего, а за каждой цифрой стоит человеческая жизнь".Но опять же, это прозвучало в контексте обвинений в адрес Москвы, а не о кровопролитном характере конфликта, который нужно срочно остановить, приложив все возможные усилия мирового сообщества и ООН в частности. Замалчивания преступлений Киева – это, как сказал Небензя, отдельная тема. Москва уже 4 года добивается от Секретариата ООН и лично от генсекретаря Антониу Гутерреша ответов на вопросы о провокации в Буче, но получает лишь пустые отписки.

https://ukraina.ru/20220926/1039078857.html

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эксклюзив, россия, украина, оон, анналена бербок, василий небензя, владимир зеленский, вооруженные силы украины, крым, донбасс