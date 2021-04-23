Россия начала отвод войск от границы с Украиной, а ВСУ в Донбассе тем временем ожесточили обстрелы ДНР и ЛНР

Боррель пожаловался на войска РФ на границе с Украиной © wikipedia.org Сергей Шойгу, сообщив, что военнослужащие Западного и Южного военных округов с задачами во время масштабных военных учений справились. Означает ли это, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе становится менее острой и необходимости в демонстрации силы уже нет? На этот вопрос сложно ответить однозначно. Обстрелы высокой интенсивности продолжаются, и совсем не похоже на то, что положение в ближайшее время начнет как-то меняться.

Украинская армия за сутки 12 раз обстреляла территорию ДНР, выпустив 80 боеприпасов крупных калибров. Об этом сегодня сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня. По данным СЦКК, под огнем оказались районы поселков шахты 6/7, шахты имени Гагарина и Зайцево Южное в Горловке; окрестности донецких поселков шахты «Трудовская», Старомихайловка и Жабуньки, сел Веселое к северу от столицы и Ленинское на юге страны.

Зеленский поблагодарил Запад за окончание российских учений © president.gov.ua Евгения Мартынова.

е недоумение понятно. Вроде бы российские подразделения были передвинуты к границе именно для того, чтобы в случае необходимости оказать помощь республикам. Почему их возвращают, когда ситуация остается крайне напряженной, неясно.

Между тем мне представляется, что повода для тревоги нет. Группировка российских войск, насчитывающая 100 тысяч российских военнослужащих, может отводиться в течение длительного времени, а по факту в какой-то момент выяснится, что большая ее часть или даже вся она пока остается на месте. Российское руководство не может себе позволить оставить Донбасс без защиты, поскольку в этом случае российскую власть ожидает неминуемый крах. Уверен, что в Кремле это понимают очень хорошо.

Турчинов назвал позорным и унизительным отвод войск и перемирие в Донбассе © пресс-служба "Народный фронт" Владимир Путин довольно отчетливо предупредил, что на любые провокации Москва отреагирует незамедлительно. Из последующей его ремарки про Шерхана и Табаки можно сделать однозначный вывод, что речь в том числе идет и об Украине. «Россия ни с кем не хочет сжигать мосты, но если кто-то намерен это сделать, то РФ ответит асимметрично, быстро и жестко, организаторы любых провокаций, угрожающих безопасности РФ, пожалеют так, как никогда не жалели», — заявил российский лидер.

И судя по заявлениям представителей России, в Москве осознают, что Украина продолжает нагнетать обстановку на линии фронта. Директор Департамента информации и печати Мария Захарова вчера обвинила Киев в намеренной эскалации конфликта в Донбассе, саботаже Минских соглашений и проведении «всеобщей мобилизации». Я, честно говоря, полагаю, что Шойгу просто дал сигнал Киеву, что пора и Украине убрать из зоны боевых действий переброшенные туда войска и военную технику. В этом случае Министерство обороны РФ выполнит обещанное. Однако если обстрелы не прекратятся, то провокаторы «пожалеют». И сегодня сказанные еще в 2018 году президентом России слова о том, что наступление украинской армии может привести к «очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом», не утратили актуальности. Тем более что эта позиция была подтверждена неоднократно из уст первых лиц. Считать, что Кремль откажется от взятых на себя обязательств по защите Донбасса, я уверен, причин нет.