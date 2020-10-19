Венгерский министр преподал «американский» урок Киеву. Пусть на уровне риторики, но он сделал то, чего как огня боятся в Украине: назвал неприятные для части американского истэблишмента вещи своими именами без оглядки на возможную реакцию из Штатов

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто — личность, как ни странно, хорошо известная в Украине. К сожалению, приходится добавлять: хорошо известная по не очень хорошему поводу.

Имя члена правительства соседней страны стало регулярно появляться на страницах отечественных СМИ после того, как украинская власть вошла в клинч с правительством этой страны, наломав дров с установлением новых правил и норм обучения для представителей национальных меньшинств.

Взяв на себя по долгу службы роль едва ли не главного спикера, выражающего позицию Будапешта, Сийярто с ней блестяще справился и справляется. Чем, собственно, и привлек внимание нашей публики, не утратившей способности понимать, что к чему.

Как Зеленский проблемы Закарпатья обещал решить © president.gov.ua Джо Байдена. Тот поставил Венгрию в ряд стран, где у власти стоят тоталитарные лидеры, пользующиеся, по его мнению, опекой его конкурента Дональда Трампа.

«Было бы хорошо, если бы Джо Байден ответил, почему он давил на украинское правительство для увольнения генерального прокурора, — написал Сийярто в Facebook, — и почему расследования, связанные с делами его сына в украинской энергетике, фактически остановились».

Перед следующей встречей со своим украинским коллегой по вопросу защиты прав венгерского меньшинства в Украине Сийярто, вполне возможно, адресует аналогичный вопрос уже не в американское, а в украинское «небо». И будет прав! Было бы хорошо, если бы не только Байден ответил, почему он давил, но и украинское правительство рассказало, почему расследования по фирме «Бурисма» и деятельности в ней отца и сына Байденов остановлены?

Реакции официальной киевской власти на реакцию Сийярто на слова Байдена не последовало. Хотя ее можно было и даже следовало ожидать, учитывая, что эта реакция затрагивает, думаю, в дальнем окружении. Прекрасно осведомлены о ней не только в Будапеште, но и в Лондоне и Анкаре, где Владимир Зеленский недавно побывал с визитами.

«Прочь от Киева!» Как и почему Западная Украина будет отчаянно бежать от Центра © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

Иначе поступить он просто не мог, не смел. Американцы — люди предельно жесткие и практичные. Они требуют делать так, как они велят, и только так. Ослушание для таких, как мы, наши министры и президенты, смерти подобно. По крайне мере, политической.

В Киеве зря полагают, что неразборчивое поведение в отношениях с партнерами за рубежом никто не замечает. Каждый новый «британский успех» или «турецкий прорыв» снижает международный авторитет Украины. И без того скатившийся при Петре Порошенко очень низко.

После того как украинская внешняя политика стала целиком и полностью определяться и регулироваться из-за океана (внутренняя — тоже, но речь сейчас не о ней), ориентируясь не на украинские, а на американские, интересы, иметь дело с киевской дипломатией другие страны соглашаются только тогда, когда от таких контактов можно получить быструю прямую выгоду.

Зеленскому, по всей видимости, кажется, что он проводит весьма активную и результативную внешнюю политику. На самом деле его судорожные метания «из варяг в греки», точнее — «из англосаксов в турки», никакой политикой не являются, национальные интересы Украины в мире они не защищают и не продвигают.

Ни системы, ни логики в зарубежных визитах президента Украины не просматривается. Повестка дня каждого из них выглядит, если не взятой с потолка, то продиктованной партнерами.

Главы МИД Украины объявил о залечивании ран украино-венгерских отношений © Facebook Dmytro Kuleba Ринат Ахметов, Игорь Коломойский и Пётр Порошенко вместе взятые.

Ради этого не грех погонять президента по нужным адресам.

Впрочем, не следует исключать того, что новые зарубежные партнеры нужны Зеленскому и дипломатической группе в его «команде», чтобы не слушать и не слышать упреки со стороны партнеров старых. Не далее, как вчера посол Германии в Украине Анка Фельдгаузен сделала крайне резкий выпад в адрес украинской власти и лично главы государства, заявив, что судебная реформа в Украине зашла в тупик, и что для спасения ситуации необходима «политическая воля президента».

Умному достаточно!

Текст нового поста в Facebook для венгерского или какого-нибудь другого министра, таким образом, уже, считайте, готов: «Было бы хорошо, если бы Байден ответил, почему он давил, а украинское правительство разъяснило, почему никакие преступления не расследуются, а реформы не работают?».

Ну, а вопрос о том, где же при всем при этом политическая воля президента, обещавшего в ходе избирательной кампании украинцам золотые горы, будет задан позже. Не иностранными чиновниками, а гражданами Украины.