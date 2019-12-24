Сказать, что я удивлён - ничего не сказать. Впервые за всю историю общения с «Газпромом» Украине удалось выйти на компромиссные договорённости

Раньше Киев полностью сливал свою позицию, потом от пары недель до пары месяцев рассказывал о великой победе, затем публиковался полный текст соглашения — и победа на глазах превращалась в сокрушительное поражение, напоминающее полноценную катастрофу.

В данном случае по срокам контракта Киев и Москва вышли на среднюю цифру: не десять лет и не один год, но пятилетний контракт. Представители Украины также утверждают, что «Газпром» согласился на повышение стоимости транзита. Это утверждение ещё надо подтвердить (украинские официальные представители врут часто, много и без особого смысла), но пока представители российской стороны эту информацию не опровергают, так что можно предположить, что на какую-то сумму стоимость транзита вырастет, вопрос на какую. Фразу о ценообразовании на основе европейских методик можно трактовать как угодно, важна конкретная цифра, а она, судя по всему, ещё окончательно не согласована (не только «Газпром», но и Киев ничего не говорит о конкретной согласованной цене, ссылаясь только на достигнутую договорённость о принципах ценообразования). Санкции против СП-2 и контракт на транзит через Украину. Есть ли связь? © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Объёмы прокачки ниже тех 90 млрд кубометров, на которых настаивал Киев, но выше, тех 30 миллиардов кубометров максимум, которые готов был гарантировать «Газпром». Они составят 65 миллиардов кубометров в первый год и по 40 миллиардов кубометров в четыре последующих года.

Наконец, «Газпром» согласился выплатить «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов, присуждённых ему решением Стокгольмского арбитража. Некоторые особо патриотично настроенные эксперты в России сразу же заговорили о том, что, мол, решение суда принято и платить бы всё равно пришлось. Но на рассмотрении находилась апелляция «Газпрома». Скорее всего, она была бы отклонена и платить бы действительно пришлось, но поначалу «Газпром» явно собирался просто выиграть время и, запустив «Турецкий поток» и «Северный поток — 2», поставить Украину в условия, когда контракт на прокачку газа может быть вообще не заключён. Сейчас же «Газпром» признал долг и отказался от апелляции.

Вернее в настоящем времени пока обо всех этих договорённостях говорить рано. На данный момент подписан только протокол о намерениях, в котором указаны основные параметры будущего соглашения, но соглашения как такового не существует. Потому и вынести окончательное суждение об объёме уступок каждой из сторон пока сложно — мы имеем дело с заявленными намерениями, а не с конкретными юридическими формулировками.

Если заявленные и перечисленные выше основные параметры соглашения сохранятся, то можно будет сделать вывод о серьёзной тактической неудаче «Газпрома». Американцам, при помощи датчан, затянувших выдачу разрешения на строительство «Северного потока — 2» в своих территориальных водах, а затем с помощью механизма экстерриториальных санкций в отношении задействованных в строительстве газопровода европейских кампаний, удалось на несколько месяцев (по актуальным оценкам на полгода) затормозить ввод «Северного потока — 2» в строй. Соответственно, если в случае его планового пуска ещё в 2019 году, на проектную мощность газопровод должен был выйти к концу 2020 — началу 2021 года, то теперь речь может идти о выходе на проектную мощность ко второй половине 2021 или даже к началу 2022 года. СМИ: Пять компаний из Украины подписали контракт с «Газпромом» © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Очевидно, имея в виду именно эту проблему, «Газпром» на заключительном этапе переговоров легко соглашался на трёхгодичный контракт. С учётом новых сроков вывода «Северного потока — 2» на проектную мощность, зависимость от украинской ГТС сохранялась не на год, а на 2,5 — 3 года. Это если американцы ещё что-то не изобретут.

Как видим, если контракт будет заключён на заявленных условиях, тактический проигрыш «Газпрома» выльется только в некритические финансовые потери. Реализация же стратегических планов продолжится. Более того, поскольку американцы были вынуждены ради всего лишь затяжки строительства «Северного потока — 2» пойти на принципиальный конфликт со своими европейскими союзниками, стратегические перспективы «Газпрома» даже несколько улучшатся. Германия вступила в конфликт с США, поскольку Вашингтон отказался учитывать её жизненные интересы (а Меркель неоднократно указывала американцам, что «Северный поток — 2» не рядовой проект и имеет для Берлина принципиальное значение). Соответственно, теперь официальный Берлин, нуждающийся в союзниках, способных поддержать его в конфликте с США, будет более склонен учитывать российскую позицию, отнюдь не только в газовом вопросе.

Но это стратегическое преимущество «Газпрому» и России в целом ещё надо получить. Во-первых, необходимо достроить и вывести на проектную мощность «Турецкий поток» и «Северный поток — 2». С первым проблем вроде бы нет, а пуск второго затягивается на достаточно длительное время. Американцы эту паузу постараются использовать. Фактически сейчас идёт борьба за выигрыш времени. «Газпрому» необходимо подписать соглашение о транзите через Украину на заявленных условиях, а затем с помощью европейцев не допустить возможного выхода Киева из данного соглашения. Хоть оно и названо в протоколе о намерениях «безотзывным», но нет такого международно-правового документа, который нельзя было бы при желании дезавуировать. Нам надо, чтобы соглашение действовало ближайшие три года, после чего на полную мощность должны гарантированно заработать оба строящихся потока. Не исключено, что начнётся строительство новых южной и северной веток, вступят в строй дополнительные мощности СПГ.

Всё это не значит, что украинская ГТС больше не понадобится «Газпрому». Европа планирует резко нарастить потребление газа, соответственно и его закупки. Кроме того, замыкать критически большие объёмы транзита газа на Германию, Турцию или даже на Белоруссию с Польшей — попадать из одной зависимости в другую. Необходимо иметь несколько немного недогруженных примерно равноценных маршрутов, так чтобы в любой момент, один из них можно было бы без проблемы полностью осушить. Так что выкуп ГТС у Украины по дешёвке — один из лучших вариантов завершения стратегического противостояния. Но для этого надо вначале построить и запустить «потоки», которые дадут возможность временно обойтись без украинской ГТС, что собьёт цену актива и послужит необходимым аргументом для убеждения Киева отказаться от любимой игрушки.

Так вот меня удивляет и беспокоит, что киевские политики и эксперты резко негативно отнеслись к успешным в целом для Украины результатам переговоров по транзиту газа. По сути, власть обвиняют в том, что необходимое и достаточно выгодное для Украины соглашение вообще собираются заключить. Единодушие недовольства самых разных политических сил и экспертов заставляет предположить наличие некоего координирующего центра. Учитывая вовлечённость в украинскую политику людей и структур Сороса, думаю, что он, со своими партнёрами из числа демократических ястребов, может заниматься возбуждением на Украине этого недовольства. Марков: «Газовый контракт – это явная победа ЕС и его союзников в российской элите» © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

Американцам надо сорвать соглашение о транзите через украинскую ГТС. Тогда у них появится шанс. «Газпром», конечно, утверждал, что сможет выполнить свои контрактные обязательства перед Европой и без контракта с Украиной, и даже в условиях недостроенного «Северного потока — 2». Но, во-первых, это ещё надо проверить. Во-вторых, планы «Газпрома» озвучивались, когда считалось, что задержка составит не больше года, сейчас же речь идёт о двух-трёх годах.

Формально Украина может отказаться подписать уже оговорённое соглашение, сославшись на общественное мнение (как ссылался Зеленский на то, что силовики ему не подчинятся, если он попробует инициировать развод войск по всей линии соприкосновения в Донбассе). Возможен и вариант выдвижения новых, неприемлемых для «Газпрома» требований, при подготовке соглашений к подписанию.

Нам ещё относительно повезло, что Коломойский, Аваков и подконтрольный им Зеленский ведут жестокую борьбу с Соросом за право грабить Украину. Всё, что Соросу хорошо — им плохо, и наоборот. Есть шанс, что при поддержке ЕС, с учётом погружённости Трампа в ситуацию с импичментом, опираясь на ресурс Авакова, противостоящая Соросу группировка не даст сорвать соглашение, с тем чтобы ослабить его позиции и усилить свои. Тогда мы сможем считать, что, несмотря на крупные финансовые потери, «Газпром» в среднесрочной перспективе имеет хорошие шансы одержать стратегическую победу над США на европейском газовом фронте. В противном случае придётся начинать всё сначала, поскольку ситуация сведётся к ничейному тупику.