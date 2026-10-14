https://ukraina.ru/20261014/pobeg-iz-plena-ili-vnutrennie-razborki-v-kharkovskoy-oblasti-neizvestnyy-rasstrelyal-pyaterykh-voennykh-1083810969.html

Побег из плена или внутренние разборки: в Харьковской области неизвестный расстрелял пятерых военных ВСУ

Побег из плена или внутренние разборки: в Харьковской области неизвестный расстрелял пятерых военных ВСУ - 14.10.2026 Украина.ру

Побег из плена или внутренние разборки: в Харьковской области неизвестный расстрелял пятерых военных ВСУ

В Харьковской области продолжаются поиски неизвестного, который накануне, 13 октября, расстрелял пятерых украинских военных. Офис генерального прокурора Украины подтвердил факт гибели военнослужащих, однако детали происшествия ведомство не раскрывает

2026-10-14T15:56

2026-10-14T15:56

2026-10-14T15:56

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По официальным данным, вооруженный мужчина открыл огонь по пятерым бойцам, находившимся в жилом доме. Все они скончались от полученных ранений. Правоохранители отрабатывают несколько версий и пытаются установить личность стрелка, который сумел скрыться с места происшествия.Украинское издание "Суспільне" со ссылкой на источники в силовых структурах восстановило хронологию событий. Накануне около 16:00 в селе Кутузовка Харьковского района мужчина в гражданской одежде подошел к дому, где квартировали бойцы 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Сначала он застрелил одного военного на улице, а затем ворвался внутрь и открыл огонь.В качестве приоритетной, но официально не подтвержденной версии следствие рассматривает побег российского военного из украинского плена. На данный момент личность стрелка не установлена, а его возможная принадлежность к силам РФ остается лишь одной из рабочих версий.

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новости, всу, расстрел, офис генпрокурора, расследование, харьковская область