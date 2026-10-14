Побег из плена или внутренние разборки: в Харьковской области неизвестный расстрелял пятерых военных ВСУ - 14.10.2026 Украина.ру
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Побег из плена или внутренние разборки: в Харьковской области неизвестный расстрелял пятерых военных ВСУ
Побег из плена или внутренние разборки: в Харьковской области неизвестный расстрелял пятерых военных ВСУ - 14.10.2026 Украина.ру
Побег из плена или внутренние разборки: в Харьковской области неизвестный расстрелял пятерых военных ВСУ
В Харьковской области продолжаются поиски неизвестного, который накануне, 13 октября, расстрелял пятерых украинских военных. Офис генерального прокурора Украины подтвердил факт гибели военнослужащих, однако детали происшествия ведомство не раскрывает
2026-10-14T15:56
2026-10-14T15:56
новости
всу
расстрел
офис генпрокурора
расследование
харьковская область
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По официальным данным, вооруженный мужчина открыл огонь по пятерым бойцам, находившимся в жилом доме. Все они скончались от полученных ранений. Правоохранители отрабатывают несколько версий и пытаются установить личность стрелка, который сумел скрыться с места происшествия.Украинское издание "Суспільне" со ссылкой на источники в силовых структурах восстановило хронологию событий. Накануне около 16:00 в селе Кутузовка Харьковского района мужчина в гражданской одежде подошел к дому, где квартировали бойцы 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Сначала он застрелил одного военного на улице, а затем ворвался внутрь и открыл огонь.В качестве приоритетной, но официально не подтвержденной версии следствие рассматривает побег российского военного из украинского плена. На данный момент личность стрелка не установлена, а его возможная принадлежность к силам РФ остается лишь одной из рабочих версий.
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, всу, расстрел, офис генпрокурора, расследование, харьковская область
Новости, ВСУ, расстрел, Офис генпрокурора, Расследование, Харьковская область

Побег из плена или внутренние разборки: в Харьковской области неизвестный расстрелял пятерых военных ВСУ

15:56 14.10.2026
 
© Ukraina.ru / Перейти в фотобанкАкция Генпрокуратура
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В Харьковской области продолжаются поиски неизвестного, который накануне, 13 октября, расстрелял пятерых украинских военных. Офис генерального прокурора Украины подтвердил факт гибели военнослужащих, однако детали происшествия ведомство не раскрывает
По официальным данным, вооруженный мужчина открыл огонь по пятерым бойцам, находившимся в жилом доме. Все они скончались от полученных ранений. Правоохранители отрабатывают несколько версий и пытаются установить личность стрелка, который сумел скрыться с места происшествия.

Украинское издание "Суспільне" со ссылкой на источники в силовых структурах восстановило хронологию событий. Накануне около 16:00 в селе Кутузовка Харьковского района мужчина в гражданской одежде подошел к дому, где квартировали бойцы 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Сначала он застрелил одного военного на улице, а затем ворвался внутрь и открыл огонь.

В качестве приоритетной, но официально не подтвержденной версии следствие рассматривает побег российского военного из украинского плена. На данный момент личность стрелка не установлена, а его возможная принадлежность к силам РФ остается лишь одной из рабочих версий.
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