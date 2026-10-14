https://ukraina.ru/20261014/razdrazhennyy-tramp-tyanetsya-k-rubilniku-chto-budet-s-razveddannymi-dlya-kieva-1083815232.html
"Раздраженный" Трамп тянется к рубильнику: что будет с разведданными для Киева
"Раздраженный" Трамп тянется к рубильнику: что будет с разведданными для Киева - 14.10.2026 Украина.ру
"Раздраженный" Трамп тянется к рубильнику: что будет с разведданными для Киева
Президент США Дональд Трамп раздражен ситуацией вокруг украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и может остановить передачу Киеву разведданных для этих атак. Об этом 14 октября сообщает Semafor со ссылкой на чиновника американской администрации
2026-10-14T17:56
2026-10-14T17:56
2026-10-14T17:56
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По данным издания, в Белом доме продолжается активное обсуждение этого вопроса. Единого мнения нет — против выступает директор ЦРУ Джон Рэтклифф. На Украине тем временем предполагают, что США уже могли ограничить передачу разведданных, однако в Вашингтоне это опровергают.Между тем продолжают сыпаться и другие ограничения. Работу Starlink для ВСУ во время движения ограничили ещё сильнее — со 160 до 60–70 км/ч, заявил волонтёр Сергей Стерненко. Как сообщил советник президента Сергей Бескрестнов, ограничение работы Starlink снижает возможности Украины сбивать реактивные "Герани"."Все пишут, что ограничение "Старлинк" повлияло на дальние миссии и фронтовую логистику, но есть и другая большая проблема. "Старлинк" используется в самом эффективном решении (перехватчике) для защиты нашего неба от реактивных "Гераней". Фактически своими действиями партнёры лишают нас от одного из немногих шансов на защиту страны от реактивных "Гераней", — пишет Бескрестнов.При этом США продолжают делиться с Украиной разведданными, заявил AFP представитель американской администрации.Это происходит на фоне того, что Владимир Зеленский и представители ВСУ заявляют, якобы Украина уже две баллистические атаки подряд не получает от США предупреждение о пусках. Глава МИД Украины Андрей Сибига при этом говорил, что разведданные продолжают предоставляться. По его словам, предупреждения о пуске баллистики вчера не было из-за особенности ракеты."Вы спрашиваете, продолжаем ли мы получать разведывательные данные от американской стороны. Да, наше сотрудничество продолжается. Также верно, что вчера предупреждение о воздушной угрозе или ночной атаке было объявлено с задержкой. Однако это связано с особым типом вооружения, которое использовала российская сторона", — заявил Сибига.На Украине фактически признают: поддержка со стороны Вашингтона дает сбои сразу по нескольким направлениям — от разведданных до Starlink, без которого ВСУ теряют возможность сбивать реактивные "Герани". И если Трамп все же остановит передачу разведданных для ударов по НПЗ, Киев лишится ещё одного инструмента, на который возлагал большие надежды.О развитии ситуации — в публикации ВСУ ослепнут. Зеленский признал, что США грозят оставить Киев без разведки.
https://ukraina.ru/20261014/uzhe-vtoroy-raz-zelenskiy-priznal-chto-vashington-ostavil-ukrainu-bez-razvedki-i-svyazi-1083796704.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, сша, дональд трамп, джон рэтклифф, владимир зеленский, вооруженные силы украины, цру, нпз
Новости, Украина, Киев, США, Дональд Трамп, Джон Рэтклифф, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ЦРУ, НПЗ
"Раздраженный" Трамп тянется к рубильнику: что будет с разведданными для Киева
Президент США Дональд Трамп раздражен ситуацией вокруг украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и может остановить передачу Киеву разведданных для этих атак. Об этом 14 октября сообщает Semafor со ссылкой на чиновника американской администрации
По данным издания, в Белом доме продолжается активное обсуждение этого вопроса. Единого мнения нет — против выступает директор ЦРУ Джон Рэтклифф. На Украине тем временем предполагают, что США уже могли ограничить передачу разведданных, однако в Вашингтоне это опровергают.
Между тем продолжают сыпаться и другие ограничения. Работу Starlink для ВСУ во время движения ограничили ещё сильнее — со 160 до 60–70 км/ч, заявил волонтёр Сергей Стерненко. Как сообщил советник президента Сергей Бескрестнов, ограничение работы Starlink снижает возможности Украины сбивать реактивные "Герани".
"Все пишут, что ограничение "Старлинк" повлияло на дальние миссии и фронтовую логистику, но есть и другая большая проблема. "Старлинк" используется в самом эффективном решении (перехватчике) для защиты нашего неба от реактивных "Гераней". Фактически своими действиями партнёры лишают нас от одного из немногих шансов на защиту страны от реактивных "Гераней", — пишет Бескрестнов.
При этом США продолжают делиться с Украиной разведданными, заявил AFP представитель американской администрации.
Это происходит на фоне того, что Владимир Зеленский и представители ВСУ заявляют, якобы Украина уже две баллистические атаки подряд не получает от США предупреждение о пусках. Глава МИД Украины Андрей Сибига при этом говорил, что разведданные продолжают предоставляться. По его словам, предупреждения о пуске баллистики вчера не было из-за особенности ракеты.
"Вы спрашиваете, продолжаем ли мы получать разведывательные данные от американской стороны. Да, наше сотрудничество продолжается. Также верно, что вчера предупреждение о воздушной угрозе или ночной атаке было объявлено с задержкой. Однако это связано с особым типом вооружения, которое использовала российская сторона", — заявил Сибига.
На Украине фактически признают: поддержка со стороны Вашингтона дает сбои сразу по нескольким направлениям — от разведданных до Starlink, без которого ВСУ теряют возможность сбивать реактивные "Герани". И если Трамп все же остановит передачу разведданных для ударов по НПЗ, Киев лишится ещё одного инструмента, на который возлагал большие надежды.