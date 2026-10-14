https://ukraina.ru/20261014/razdrazhennyy-tramp-tyanetsya-k-rubilniku-chto-budet-s-razveddannymi-dlya-kieva-1083815232.html

"Раздраженный" Трамп тянется к рубильнику: что будет с разведданными для Киева

"Раздраженный" Трамп тянется к рубильнику: что будет с разведданными для Киева - 14.10.2026 Украина.ру

"Раздраженный" Трамп тянется к рубильнику: что будет с разведданными для Киева

Президент США Дональд Трамп раздражен ситуацией вокруг украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и может остановить передачу Киеву разведданных для этих атак. Об этом 14 октября сообщает Semafor со ссылкой на чиновника американской администрации

2026-10-14T17:56

2026-10-14T17:56

2026-10-14T17:56

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По данным издания, в Белом доме продолжается активное обсуждение этого вопроса. Единого мнения нет — против выступает директор ЦРУ Джон Рэтклифф. На Украине тем временем предполагают, что США уже могли ограничить передачу разведданных, однако в Вашингтоне это опровергают.Между тем продолжают сыпаться и другие ограничения. Работу Starlink для ВСУ во время движения ограничили ещё сильнее — со 160 до 60–70 км/ч, заявил волонтёр Сергей Стерненко. Как сообщил советник президента Сергей Бескрестнов, ограничение работы Starlink снижает возможности Украины сбивать реактивные "Герани"."Все пишут, что ограничение "Старлинк" повлияло на дальние миссии и фронтовую логистику, но есть и другая большая проблема. "Старлинк" используется в самом эффективном решении (перехватчике) для защиты нашего неба от реактивных "Гераней". Фактически своими действиями партнёры лишают нас от одного из немногих шансов на защиту страны от реактивных "Гераней", — пишет Бескрестнов.При этом США продолжают делиться с Украиной разведданными, заявил AFP представитель американской администрации.Это происходит на фоне того, что Владимир Зеленский и представители ВСУ заявляют, якобы Украина уже две баллистические атаки подряд не получает от США предупреждение о пусках. Глава МИД Украины Андрей Сибига при этом говорил, что разведданные продолжают предоставляться. По его словам, предупреждения о пуске баллистики вчера не было из-за особенности ракеты."Вы спрашиваете, продолжаем ли мы получать разведывательные данные от американской стороны. Да, наше сотрудничество продолжается. Также верно, что вчера предупреждение о воздушной угрозе или ночной атаке было объявлено с задержкой. Однако это связано с особым типом вооружения, которое использовала российская сторона", — заявил Сибига.На Украине фактически признают: поддержка со стороны Вашингтона дает сбои сразу по нескольким направлениям — от разведданных до Starlink, без которого ВСУ теряют возможность сбивать реактивные "Герани". И если Трамп все же остановит передачу разведданных для ударов по НПЗ, Киев лишится ещё одного инструмента, на который возлагал большие надежды.О развитии ситуации — в публикации ВСУ ослепнут. Зеленский признал, что США грозят оставить Киев без разведки.

https://ukraina.ru/20261014/uzhe-vtoroy-raz-zelenskiy-priznal-chto-vashington-ostavil-ukrainu-bez-razvedki-i-svyazi-1083796704.html

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новости, украина, киев, сша, дональд трамп, джон рэтклифф, владимир зеленский, вооруженные силы украины, цру, нпз