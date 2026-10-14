https://ukraina.ru/20261014/zhenschin--na-front-detey--na-zavody-ukrainskie-deputaty-raskryli-plany-vlastey-1083809854.html

Женщин – на фронт, детей – на заводы: украинские депутаты раскрыли планы властей

Женщин – на фронт, детей – на заводы: украинские депутаты раскрыли планы властей - 14.10.2026 Украина.ру

Женщин – на фронт, детей – на заводы: украинские депутаты раскрыли планы властей

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что на Украине нужно поставить на воинский учет всех женщин – с целью последующей мобилизации. По ее словам, все выпускники украинских школ, независимо от пола, будут обязаны проходить обязательную военную службу.

2026-10-14T17:01

2026-10-14T17:01

2026-10-14T17:01

эксклюзив

украина

банковая

киев

марьяна безуглая

владимир зеленский

ярослав железняк

верховная рада

слуга народа

тцк

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"Мы должны начать с реестров и знать в Резерв+ (электронная база министерства обороны Украины): где у нас, например, айтишницы, не только медики, где связисты... Девушки и ребята после завершения школы – все должны служить. Хотя бы один-два года, без исключений", – сказала об этом депутат украинского парламента, которая является членом партии "Слуга народа" Владимира Зеленского.Безуглая имеет хорошие связи в кабинетах на Банковой, поддерживая неформальные контакты со смотрящим за парламентом Давидом Арахамией."Что у Вовы на уме, то у Марьяны на языке", – c иронией пишут о ней в социальных сетях.Поэтому, рассуждая о предостоящем призыве женщин, депутат от "Слуги народа" наверняка озвучивает реальные планы, которые прорабатываются сегодня украинские министры и генералы.При этом, Безуглая подчеркнула – мобилизация также коснется в скором времени пока еще забронированных мужчин, которых собираются лишить брони и оперативно направить на фронт.Ее прогнозы в точности совпадают с заявлениями других украинских политиков. Еще один украинский парламентарий Ярослав Железняк практически одновременно сообщил о том, что на Украине серьезно ужесточат действующие правила мобилизации – снижая количество забронированных работников в оборонной промышленности и энергетическом секторе.Согласно данным Железняка, который ссылается на источники в украинском правительстве, количество забронированных лиц на оборонных предприятиях и объектах энергетики сократят как минимум до 85%, а в коммунальной сфере оставят не более 60% процентов забронированных работников.Многие предприятия вообще потеряют статус критически важных и не смогут бронировать сотрудников от призыва – и это произойдет уже в ближайшие дни, до 20 октября.Такие новости привели к панике среди работников украинского жилищно-коммунального хозяйства, в котором на сегодня без того ощущается острый дефицит квалифицированных кадров.Чиновники предупреждают, что слесари, водопроводчики и электрики массово увольняются, рассчитывая отсидеться дома – чтобы их не бусифицировали прямо на рабочем месте или по дороге на какой-то коммунальный объект. А эксперты обещают, что попытка "разбронировать" работников коммунальной сферы приведет к инфраструктурному коллапсу во многих городах Украины.Эту информацию официально подтвердили в окружении мэра Киева Виталия Кличко, который вступил сейчас в политическое противостояние с Зеленским."Изменены процентные доли резервирования на предприятиях энергетического сектора, в том числе и на водоканалах. То, что это происходит в преддверии отопительного сезона, – это негативно, по-другому сложно сказать.Людей уже сейчас не хватает, соответственно – в течение отопительного сезона каждая рабочая рука будет на вес золота. Очень не хотелось бы, чтобы у нас сократилось количество рабочего персонала, который так важен для выживания зимой в Киеве",– заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.Новая волна украинской мобилизации также затронет семьи украинских инвалидов. В офисе так называемого военного омбудсмена на днях предложили мобилизовать некоторые категории родственников тяжелобольных людей, исключив их из числа имеющих право на отсрочку – чтобы "бороться с уклонением от мобилизации".И эта инициатива также исходит от окружения Зеленского, который пытается продвигать непопулярные меры чужими руками.Массовая мобилизация осуществляется на Украине в режиме вопиющего беззакония. В сетях распространяется видеозапись похищения жителя Харькова, которого вытащили прямо из дома, абсолютно голым, загрузив его в подъехавшую машину.Другие ролики показывают пойманных людоловами мужчин, которых везут в наручниках – как заключенных или рабов. А в телеграм-чатах рассказывают, что украинские тэцэкашники продают пойманных украинцев другим, менее удачливым военкомам – для выполнения "плана по мобилизации населения".Методы работы украинских бусификаторов наглядно демонстрирует приговор сотрудникам одесского областного ТЦК, который вступил в силу буквально дня днях. По данным Государственного бюро расследований, они "избивали, запугивали, незаконно удерживали людей", а также "совершали насильственные действия сексуального характера" в отношении пойманных украинцев.Насильники признали вину, получив за свои тяжкие преступления от пяти до семи лет тюрьмы. Одесситы пишут, что осужденные преступники со временем окажутся на свободе, потому что за них вступились местные коррумпированные силовики.Причем, бандитов из ТЦК арестовали только по той причине, что они напали на родственника влиятельного человека, который не дал спустить это резонансное дело на тормозах.Украинские мужчины не оставляют попыток сбежать за границу, чтобы спастись от мобилизации. Как сообщил сегодня спикер государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, пограничники ежедневно задерживают десятки человек, которые стремятся любыми способами уехать в Европу – несмотря на то, что в августе Евросоюз прекратил предоставлять защиту военнообязанным украинцам.С начала года в приграничной зоне задержали около десяти тысяч человек, большинство которых пытались попасть в Румынию, Сербию и Молдавию. Но тысячи украинских граждан сумели переправиться за границу – и социологи предупреждают, что большинство из них однозначно не планирует возвращаться к себе на родину.Украинские власти жалуются на нехватку рабочей силы, предлагая заменить уехавших мужчин и женщин несовершеннолетними подростками. Депутат Верховной Рады Галина Третьякова, которая также представляет в парламенте "слуг народа", анонсировала проект нового Трудового кодекса, который существенно расширяет возможности использования детского труда. "Многие родители обеспокоены тем, что подросткам в возрасте 14-18 лет сложно найти работу как на каникулах, так и в случаях, когда они хотят помочь родителям финансово", – заявила одиозная соратница Зеленского.Это говорит о том, что украинское руководство действительно готовит планы тотальной мобилизации населения – чтобы загнать в окопы всех, кто не смог откупиться или отбиться от людоловов.

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https://ukraina.ru/20261001/ispaniya-vmesto-okopa-ochevidtsy-snyali-kak-drug-zelenskogo-yuzik-otdykhaet-ot-ukrainskoy-mobilizatsii-1083536129.html

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Александр Савко

эксклюзив, украина, банковая, киев, марьяна безуглая, владимир зеленский, ярослав железняк, верховная рада, слуга народа, тцк