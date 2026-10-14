https://ukraina.ru/20261014/bolgarskiy-wi-fi-dlya-vsu-urezali-na-dve-treti-1083812301.html

Болгарский Wi-Fi для ВСУ урезали на две трети

Болгарский Wi-Fi для ВСУ урезали на две трети - 14.10.2026 Украина.ру

Болгарский Wi-Fi для ВСУ урезали на две трети

В окрестностях столицы Болгарии Софии неизвестные сожгли 11 из 17 антенн Starlink, которые обеспечивали спутниковой связью, в том числе Украину. Об этом заявил депутат от политического объединения "Да, Болгария" Ивайло Мирчев, выступая в местном парламенте

2026-10-14T16:45

2026-10-14T16:45

2026-10-14T16:51

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Согласно данным Мирчева, к поджогу причастны двое неизвестных в масках. Он также упрекнул власти в сокрытии информации об инциденте, а спецслужбы — в неспособности предотвратить диверсию."Очевидно, что эти антенны были выбраны в качестве цели неслучайно, поскольку именно они обеспечивают основную связь со спутниками. В конце сентября аналогичные антенны Starlink подверглись нападению и в Польше. Как отреагировало польское государство? Оно проинформировало граждан и общественность и приняло оперативные меры", — заявил парламентарий.Премьер-министр Болгарии Румен Радев, комментируя произошедшее, заявил, что следствие продолжается."С точки зрения расследования ситуация находится под контролем. Преждевременное обнародование имеющихся у компетентных органов данных может поставить под угрозу достижение результата, к которому мы стремимся", — отметил Радев.Глава правительства также официально обратился к председателю Государственного агентства национальной безопасности Пламену Тончеву с просьбой не раскрывать детали ведущегося расследования.Напомним, 23 сентября на территории Польши, в селе Воля-Кробовска, загорелась наземная станция спутниковой связи Starlink. Инцидент квалифицирован как диверсия и теракт, совершенные в пользу иностранной разведки. Подробнее о поджоге — в материале Польская прокуратура подозревает "российские спецслужбы" в поджоге станции Starlink на сайте Украина. ру.

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новости, болгария, польша, вооруженные силы украины, расследование, starlink