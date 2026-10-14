Болгарский Wi-Fi для ВСУ урезали на две трети
16:45 14.10.2026 (обновлено: 16:51 14.10.2026)
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкНесколько ударов "Молниями", управляемыми через со Starlink, зафиксировано за сутки по трассе Павлоград — Покровск на расстоянии 50 км от фронта
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В окрестностях столицы Болгарии Софии неизвестные сожгли 11 из 17 антенн Starlink, которые обеспечивали спутниковой связью, в том числе Украину. Об этом заявил депутат от политического объединения "Да, Болгария" Ивайло Мирчев, выступая в местном парламенте
Согласно данным Мирчева, к поджогу причастны двое неизвестных в масках. Он также упрекнул власти в сокрытии информации об инциденте, а спецслужбы — в неспособности предотвратить диверсию.
"Очевидно, что эти антенны были выбраны в качестве цели неслучайно, поскольку именно они обеспечивают основную связь со спутниками. В конце сентября аналогичные антенны Starlink подверглись нападению и в Польше. Как отреагировало польское государство? Оно проинформировало граждан и общественность и приняло оперативные меры", — заявил парламентарий.
Премьер-министр Болгарии Румен Радев, комментируя произошедшее, заявил, что следствие продолжается.
"С точки зрения расследования ситуация находится под контролем. Преждевременное обнародование имеющихся у компетентных органов данных может поставить под угрозу достижение результата, к которому мы стремимся", — отметил Радев.
Глава правительства также официально обратился к председателю Государственного агентства национальной безопасности Пламену Тончеву с просьбой не раскрывать детали ведущегося расследования.
"С точки зрения расследования ситуация находится под контролем. Преждевременное обнародование имеющихся у компетентных органов данных может поставить под угрозу достижение результата, к которому мы стремимся", — отметил Радев.
Глава правительства также официально обратился к председателю Государственного агентства национальной безопасности Пламену Тончеву с просьбой не раскрывать детали ведущегося расследования.
Напомним, 23 сентября на территории Польши, в селе Воля-Кробовска, загорелась наземная станция спутниковой связи Starlink. Инцидент квалифицирован как диверсия и теракт, совершенные в пользу иностранной разведки. Подробнее о поджоге — в материале Польская прокуратура подозревает "российские спецслужбы" в поджоге станции Starlink на сайте Украина. ру.
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