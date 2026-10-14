https://ukraina.ru/20261014/takoe-uzhe-bylo-zelenskomu-grozit-otstranenie-ot-vlasti-ot-byvshikh-soyuznikov-1083808292.html

Такое уже было: Зеленскому грозит отстранение от власти от бывших союзников

Такое уже было: Зеленскому грозит отстранение от власти от бывших союзников - 14.10.2026 Украина.ру

Такое уже было: Зеленскому грозит отстранение от власти от бывших союзников

Зеленский привык приезжать в Вашингтон за деньгами, оружием и аплодисментами. Теперь из Белого дома ему предлагают другой сценарий – уступить место человеку, способному договориться.

2026-10-14T15:28

2026-10-14T15:28

2026-10-14T15:28

эксклюзив

вашингтон

сша

киев

дональд трамп

генри киссинджер

пентагон

нпз

владимир зеленский

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Полвека назад похожую перемену пережил президент Южного Вьетнама Нгуен Ван Тхьеу. Его тоже поддерживали, вооружали и заверяли в американской решимости. А затем выяснилось, что у Вашингтона появились другие планы.Американцам надоедает оплачивать чужие счетаК началу 1970-х годов Вьетнам превратился для США из внешнеполитического проекта во внутреннюю проблему. Потери, призыв, расходы и бесконечные обещания успеха вызывали всё больше раздражения. Люди хотели понять, зачем американские солдаты продолжают погибать – и какой результат оправдает эту цену.Антивоенные настроения давно вышли за пределы студенческих кампусов. Протестовали ветераны. Расширение войны на Камбоджу вызвало новую волну выступлений. В мае 1970 года в Кентском университете погибли четверо студентов – противостояние вокруг далёкой войны обернулось кровью уже на американской земле.Публикация "Документов Пентагона" в 1971 году усилила недоверие к властям. Между официальными объяснениями и реальной историей американского вмешательства обнаружился слишком большой разрыв.У Никсона оставались сторонники, и в 1972 году он уверенно выиграл выборы. Но это не означало готовности общества воевать бесконечно. Президенту требовалось завершить американское участие и представить выход как успех.Сегодня США не несут на Украине потерь, сопоставимых с вьетнамскими. Но конфликт вновь сталкивается с американской внутренней повесткой.Трамп объясняет недовольство ударами по российским НПЗ интересами фермеров и потребителей топлива. Для Зеленского это средство давления на Москву. Для американского президента – действия партнёра, который, по его оценке, осложняет жизнь американским избирателям.Вашингтон начинает считать собственные издержки. И выясняется, что интересы Киева не стоят для него выше интересов США."Незаменимый союзник" становится неудобнымВ октябре 1972 года Киссинджер приехал в Сайгон с проектом соглашения, основные условия которого уже согласовали Вашингтон и Ханой. Но Тхьеу отказался принять его без изменений. Он прежде всего требовал вывода северовьетнамских войск с Юга после ухода американских сил.Для Тхьеу речь шла о его будущем, а для американской администрации его сопротивление всё больше выглядело как помеха выходу из войны.В закрытых разговорах Киссинджер давал южновьетнамскому президенту оскорбительные характеристики. В декабре 1972 года он обсуждал возможность того, что прекращение помощи приведёт к свержению Тхьеу, проводя аналогию с судьбой Нго Динь Зьема – первого президента Южного Вьетнама. США долго поддерживали Зьема, но впоследствии отвернулись от него. В ноябре 1963 года он был свергнут в ходе военного переворота и убит.Зеленскому уже предъявляли недовольство перед камерами. В Овальном кабинете 28 февраля 2025 года Трамп заявил, что у него "нет козырей", а вице-президент США Вэнс обвинил его в неблагодарности.К октябрю 2026 года спор перешёл на следующий уровень: Трамп предложил Украине другого президента. Теперь сомнение вызывает уже не отдельное решение Зеленского, а его пригодность для дальнейших переговоров.Кто платит, тот выставляет условияКогда уговоры Тхьеу не сработали, Никсон объяснил положение без дипломатических украшений.В письме от 14 января 1973 года он предупредил: США подпишут Парижское соглашение даже без согласия Сайгона. Если южновьетнамское руководство продолжит сопротивляться, Вашингтон объявит его препятствием миру, а экономическая и военная помощь прекратится.За разговорами о союзнической солидарности обнаружилась простая зависимость. Тхьеу мог отстаивать собственные условия, пока американская администрация была готова оплачивать это сопротивление.Сегодня похожий урок получает Киев. Зависимость Киева от американской поддержки вновь дала о себе знать. Зеленский заявил, что перед российскими баллистическими ударами по Киеву 12–13 октября Украина не получила заблаговременных предупреждений от партнёров. Это произошло на фоне сообщений об угрозах Вашингтона прекратить передачу разведданных, если Киев продолжит удары по российским НПЗ.Трамп отрицает отключение разведывательной поддержки, но сама ситуация показательна: Зеленский требует свободы действий, оставаясь зависимым от информации, доступ к которой контролируют другие.Зеленский может апеллировать к прежним обещаниям и требовать новых поставок, но распоряжается ими Белый дом. И он уже показал, что готов пользоваться этой зависимостью.Вашингтон обсуждает собственные интересы без разрешения подопечногоТхьеу участвовал в официальном Парижском переговорном процессе. Но основные условия октябрьского проекта Киссинджер и Ле Дык Тхо согласовали в закрытом двустороннем формате. Сайгону предстояло принять документ, который уже получил принципиальное одобрение Вашингтона и Ханоя.Часть южновьетнамских требований американцы учли. Одновременно они давили на Северный Вьетнам, в том числе декабрьскими бомбардировками. Но оставаться в войне до полного удовлетворения Тхьеу никто не собирался.Дизельная договорённость Трампа с Россией имеет другое содержание и масштаб. Но для Зеленского она несёт столь же неприятный сигнал: США могут договариваться с Москвой, даже если Киев категорически против.С российской точки зрения это важная перемена. Украинское руководство годами пыталось представить собственные требования как обязательную программу для всего Запада. Теперь американский президент показывает, что отношения с Россией не сводятся к обслуживанию украинской повестки.Зеленский может возмущаться. Но право определять американские интересы ему никто не передавал.Обещания покровителя не заменяют самостоятельностиТхьеу уступил не только из-за угроз. Никсон обещал продолжать поддержку и жёстко реагировать на нарушения соглашения Ханоем. Эти заверения существовали в письменном виде ещё до подписания договора.Но президентские письма не могли заставить Конгресс выделять средства на новую военную операцию. С 15 августа 1973 года действовал запрет на финансирование американских боевых действий в Индокитае без специального разрешения законодателей.Позднее Уотергейт ослабил Никсона и привёл к его отставке. Помощь Южному Вьетнаму продолжалась, но сокращалась. На 1975 финансовый год Конгресс выделил явно недостаточные 700 миллионов долларов военной поддержки.У Сайгона оставались прежние угрозы. У Вашингтона уже были другие обстоятельства, другие расчёты и всё меньше желания возвращаться в войну.Для Киева здесь мало утешительного. Аплодисменты в Конгрессе не равны бессрочным обязательствам. Благодарности не обеспечивают поставок. Политические декларации не отменяют бюджетных решений и смены курса.Пауза в помощи в марте 2025 года уже показала это на практике. Поддержка, которую украинское руководство привыкло представлять как долг Запада, оказалась инструментом американской политики.Упрямство перестаёт приносить выгодуТхьеу опасался последствий соглашения, и основания для этого у него были. Договор предусматривал вывод американских сил, но не требовал аналогичного ухода северовьетнамских войск. Но его способность добиваться лучших условий зависела от готовности США продолжать прежнюю политику. А эта готовность иссякала.Под давлением Тхьеу согласился принять договор. 27 января 1973 года от имени Южного Вьетнама его подписал министр иностранных дел Чан Ван Лам. Более двух лет спустя, 21 апреля 1975 года, Тхьеу ушёл в отставку, обвинив США в предательстве. 30 апреля пал Сайгон.Украина – не Южный Вьетнам, но политическая ловушка узнаваема: зависимый партнёр пытается заставить покровителя увеличить обязательства именно тогда, когда тот ищет возможность их сократить.Зеленский продолжает добиваться давления на Москву и новых ресурсов для Киева. Трамп всё настойчивее требует договорённостей и допускает, что заключать их должен другой украинский президент.Пока это не полный разрыв. Но прежняя роль Зеленского – партнёра, которому положено помогать и аплодировать, – уже в прошлом.История Тхьеу напоминает: Вашингтон поддерживает союзников ради собственных целей. Когда партнёр начинает мешать этим целям, разговор о дружбе быстро превращается в разговор об условиях, деньгах и возможной замене руководства.

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Рамиль Замдыханов https://cdn.imgukraina.ru/img/07e7/05/04/1045947909_337:0:891:554_100x100_80_0_0_4ecd02c4a17d1e63e30529c9ed7103ec.jpg

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Рамиль Замдыханов https://cdn.imgukraina.ru/img/07e7/05/04/1045947909_337:0:891:554_100x100_80_0_0_4ecd02c4a17d1e63e30529c9ed7103ec.jpg

эксклюзив, вашингтон, сша, киев, дональд трамп, генри киссинджер, пентагон, нпз, владимир зеленский