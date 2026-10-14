"Украина в ЕС – это харакири!": в Европе спорят о Киеве, в России отражают киберугрозы. Итоги 14 октября
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел совещание по вопросам повышения информационной безопасности
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Президент России Владимир Путин провёл совещание по кибербезопасности. Суд в Гамбурге завершил первое заседание по делу обвиняемого в координации подрыва газопроводов "Северный поток" украинца Сергея Кузнецова. В Европе всё громче раздаются голоса, требующие отмены санкций в отношении России и прекращения помощи Украине
Президент России Владимир Путин провёл совещание по вопросам повышения информационной безопасности.
"Сегодня предлагаю обсудить крайне важный и актуальный вопрос – повышение уровня цифровой безопасности в России. Все мы хорошо понимаем, что от активного внедрения цифровых технологий во многом зависит устойчивое развитие государства и общества. Мы системно и последовательно выстраиваем, формируем цифровой контур экономики и социальной сферы: активно распространяем сервисы на основе технологий искусственного интеллекта, внедряются передовые подходы в области хранения, обработки и передачи данных, а также средств коммуникации, идёт платформизация экономики", – отметил Путин.
Он напомнил, что координирующую роль в этой работе играют Комиссия при президенте России по искусственному интеллекту и межведомственная рабочая группа по платформенной экономике.
"Россия сегодня последовательно укрепляет свой суверенитет, причём во всех областях: от базовой продовольственной и энергетической безопасности до цифровой инфраструктуры. При этом очевидно, что с развитием цифровизации, на фоне прямой и гибридной внешней агрессии, с которой мы сталкиваемся, на новый уровень выходят и киберугрозы в отношении экономики, логистики, транспорта, социальной сферы и систем жизнеобеспечения и государственного управления", – указал президент России.
По его словам, для нейтрализации этих угроз необходимо совершенствовать все составляющие отечественной системы цифровой безопасности, включая оценку и анализ рисков, механизмы мониторинга зависимости от внешних платформ, а также инструменты оперативного реагирования на кибератаки, повышать координацию действий правоохранительных органов и спецслужб с операторами связи, финансовыми организациями, интернет-компаниями и другими структурами.
Путин подчеркнул, что рассчитывает сегодня услышать предложения, которые позволят повысить уровень цифровой безопасности в России.
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Суд в Гамбурге
Суд в Гамбурге завершил первое заседание по делу украинца Сергея Кузнецова, обвиняемого в координации подрыва газопроводов "Северный поток".
"Сегодняшнее заседание завершено, следующее состоится 27 октября", –
Заседание продолжалось около двух часов. За это время прокурор зачитал обвинительное заключение.
"С учётом того, что он совершил деяния, будучи военнослужащим и с ведома государственных структур Украины, их следует расценивать как военное преступление", – отметил представитель государственного обвинения.
При этом, по версии немецкого следствия, газопроводы, идущие из РФ в Германию, взорвали украинские военные по поручению неустановленных украинских государственных структур.
Защита подсудимого потребовала прекратить судебное разбирательство. Защита сослалась на то, что Кузнецов служил в секретном подразделении, поэтому не может разглашать гостайну. А поскольку он не может этого делать, то он не может и себя защитить.
Сам же Кузнецов заявил, что родился в Омске.
"Омск... 2 января 1976 года", – назвал он в суде место своего рождения.
© REUTERS / Markus Scholz
© REUTERS / Markus Scholz
При этом он подчеркнул, что является гражданином Украины.
Украинца задержали в августе прошлого года в итальянской провинции Римини, где он отдыхал с семьей, а затем экстрадировали в Германию. Федеральная прокуратура Германии в июне предъявила Кузнецову обвинения в соучастии в координации теракта на газопроводах "Северный поток" и пособничестве в военном преступлении.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу – "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года.
Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Скепсис растёт
Лидирующая в опросах накануне весенних выборов президента Франции Марин Ле Пен заявила, что прекратит помощь Украине в случае победы и не допустит ее вступления в ЕС, сообщило издание The Financial Times.
"Честный подход к господину Зеленскому — это сказать ему, фактически предупредить его: послушайте, мы не можем делать больше, мы не можем справиться с большим. Мы уже выделили €90 млрд в виде кредитов, из которых на долю Франции приходится €18 млрд. €18 млрд — это действительно очень много", – заявила Ле Пен.
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Она указала, что Франция больше не может себе позволить тратить такие деньги.
Она также пригрозила заблокировать новый семилетний бюджет ЕС, в котором предусмотрено до €100 млрд на поддержку Украины. Для этого она намерена удержать половину французского взноса в бюджет Союза.
Кроме того, Ле Пен выступила против вступления Украины в ЕС. По её словам, это будет равносильным "совершению харакири". Кроме того, этот процесс будет сопровождаться утратой суверенитета и "абсолютно огромными экономическими потерями" для Франции.
Тем временем 14 октября в Германии парламент земли Саксония-Анхальт большинством голосов принял резолюцию, требующую немедленной отмены экономических санкций против России, а также прекращения военной помощи Украине.
За принятие документа проголосовали депутаты от АдГ и BSW. Против высказались представители ХДС, СДПГ, "Зеленых" и Левой партии.
Таким образом, в обеих крупнейших экономиках Евросоюза нарастает недовольство помощью Украине.
Подробнее о политике Европы в отношении Украины – в статье Павла Волкова "От Донбасса до общей прибыли: США, Европа и Украина приготовили мирный план для России".
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