"Украина в ЕС – это харакири!": в Европе спорят о Киеве, в России отражают киберугрозы. Итоги 14 октября - 14.10.2026 Украина.ру
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"Украина в ЕС – это харакири!": в Европе спорят о Киеве, в России отражают киберугрозы. Итоги 14 октября
"Украина в ЕС – это харакири!": в Европе спорят о Киеве, в России отражают киберугрозы. Итоги 14 октября - 14.10.2026 Украина.ру
"Украина в ЕС – это харакири!": в Европе спорят о Киеве, в России отражают киберугрозы. Итоги 14 октября
Президент России Владимир Путин провёл совещание по кибербезопасности. Суд в Гамбурге завершил первое заседание по делу обвиняемого в координации подрыва газопроводов "Северный поток" украинца Сергея Кузнецова. В Европе всё громче раздаются голоса, требующие отмены санкций в отношении России и прекращения помощи Украине
2026-10-14T18:00
2026-10-14T18:00
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Президент России Владимир Путин провёл совещание по вопросам повышения информационной безопасности."Сегодня предлагаю обсудить крайне важный и актуальный вопрос – повышение уровня цифровой безопасности в России. Все мы хорошо понимаем, что от активного внедрения цифровых технологий во многом зависит устойчивое развитие государства и общества. Мы системно и последовательно выстраиваем, формируем цифровой контур экономики и социальной сферы: активно распространяем сервисы на основе технологий искусственного интеллекта, внедряются передовые подходы в области хранения, обработки и передачи данных, а также средств коммуникации, идёт платформизация экономики", – отметил Путин.Он напомнил, что координирующую роль в этой работе играют Комиссия при президенте России по искусственному интеллекту и межведомственная рабочая группа по платформенной экономике."Россия сегодня последовательно укрепляет свой суверенитет, причём во всех областях: от базовой продовольственной и энергетической безопасности до цифровой инфраструктуры. При этом очевидно, что с развитием цифровизации, на фоне прямой и гибридной внешней агрессии, с которой мы сталкиваемся, на новый уровень выходят и киберугрозы в отношении экономики, логистики, транспорта, социальной сферы и систем жизнеобеспечения и государственного управления", – указал президент России.По его словам, для нейтрализации этих угроз необходимо совершенствовать все составляющие отечественной системы цифровой безопасности, включая оценку и анализ рисков, механизмы мониторинга зависимости от внешних платформ, а также инструменты оперативного реагирования на кибератаки, повышать координацию действий правоохранительных органов и спецслужб с операторами связи, финансовыми организациями, интернет-компаниями и другими структурами.Путин подчеркнул, что рассчитывает сегодня услышать предложения, которые позволят повысить уровень цифровой безопасности в России.Суд в ГамбургеСуд в Гамбурге завершил первое заседание по делу украинца Сергея Кузнецова, обвиняемого в координации подрыва газопроводов "Северный поток"."Сегодняшнее заседание завершено, следующее состоится 27 октября", –Заседание продолжалось около двух часов. За это время прокурор зачитал обвинительное заключение."С учётом того, что он совершил деяния, будучи военнослужащим и с ведома государственных структур Украины, их следует расценивать как военное преступление", – отметил представитель государственного обвинения.При этом, по версии немецкого следствия, газопроводы, идущие из РФ в Германию, взорвали украинские военные по поручению неустановленных украинских государственных структур.Защита подсудимого потребовала прекратить судебное разбирательство. Защита сослалась на то, что Кузнецов служил в секретном подразделении, поэтому не может разглашать гостайну. А поскольку он не может этого делать, то он не может и себя защитить.Сам же Кузнецов заявил, что родился в Омске."Омск... 2 января 1976 года", – назвал он в суде место своего рождения.При этом он подчеркнул, что является гражданином Украины.Украинца задержали в августе прошлого года в итальянской провинции Римини, где он отдыхал с семьей, а затем экстрадировали в Германию. Федеральная прокуратура Германии в июне предъявила Кузнецову обвинения в соучастии в координации теракта на газопроводах "Северный поток" и пособничестве в военном преступлении.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу – "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года.Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.Скепсис растётЛидирующая в опросах накануне весенних выборов президента Франции Марин Ле Пен заявила, что прекратит помощь Украине в случае победы и не допустит ее вступления в ЕС, сообщило издание The Financial Times."Честный подход к господину Зеленскому — это сказать ему, фактически предупредить его: послушайте, мы не можем делать больше, мы не можем справиться с большим. Мы уже выделили €90 млрд в виде кредитов, из которых на долю Франции приходится €18 млрд. €18 млрд — это действительно очень много", – заявила Ле Пен.Она указала, что Франция больше не может себе позволить тратить такие деньги.Она также пригрозила заблокировать новый семилетний бюджет ЕС, в котором предусмотрено до €100 млрд на поддержку Украины. Для этого она намерена удержать половину французского взноса в бюджет Союза.Кроме того, Ле Пен выступила против вступления Украины в ЕС. По её словам, это будет равносильным "совершению харакири". Кроме того, этот процесс будет сопровождаться утратой суверенитета и "абсолютно огромными экономическими потерями" для Франции.Тем временем 14 октября в Германии парламент земли Саксония-Анхальт большинством голосов принял резолюцию, требующую немедленной отмены экономических санкций против России, а также прекращения военной помощи Украине.За принятие документа проголосовали депутаты от АдГ и BSW. Против высказались представители ХДС, СДПГ, "Зеленых" и Левой партии.Таким образом, в обеих крупнейших экономиках Евросоюза нарастает недовольство помощью Украине.Подробнее о политике Европы в отношении Украины – в статье Павла Волкова "От Донбасса до общей прибыли: США, Европа и Украина приготовили мирный план для России".
https://ukraina.ru/20261014/kak-nato-teoreticheski-khochet-pobedit-rossiyu-no-pri-etom-zabyvaet-pro-ovragi-1083811489.html
https://ukraina.ru/20261014/ekonomika-ukrainy-i-voyna-sveta-tepla-i-vody-ne-budet-vsekh-rabochikh--na-front-1083788741.html
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Егор Леев
Егор Леев
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, владимир путин, марин ле пен, украина, россия, германия, ес, генпрокуратура, хдс, северный поток, северный поток-2
Эксклюзив, Хроники, Владимир Путин, Марин Ле Пен, Украина, Россия, Германия, ЕС, генпрокуратура, ХДС, Северный поток, Северный поток-2

"Украина в ЕС – это харакири!": в Европе спорят о Киеве, в России отражают киберугрозы. Итоги 14 октября

18:00 14.10.2026
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел совещание по вопросам повышения информационной безопасности
Президент Владимир Путин провел совещание по вопросам повышения информационной безопасности
© POOL
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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Президент России Владимир Путин провёл совещание по кибербезопасности. Суд в Гамбурге завершил первое заседание по делу обвиняемого в координации подрыва газопроводов "Северный поток" украинца Сергея Кузнецова. В Европе всё громче раздаются голоса, требующие отмены санкций в отношении России и прекращения помощи Украине
Президент России Владимир Путин провёл совещание по вопросам повышения информационной безопасности.
"Сегодня предлагаю обсудить крайне важный и актуальный вопрос – повышение уровня цифровой безопасности в России. Все мы хорошо понимаем, что от активного внедрения цифровых технологий во многом зависит устойчивое развитие государства и общества. Мы системно и последовательно выстраиваем, формируем цифровой контур экономики и социальной сферы: активно распространяем сервисы на основе технологий искусственного интеллекта, внедряются передовые подходы в области хранения, обработки и передачи данных, а также средств коммуникации, идёт платформизация экономики", – отметил Путин.
Он напомнил, что координирующую роль в этой работе играют Комиссия при президенте России по искусственному интеллекту и межведомственная рабочая группа по платформенной экономике.
"Россия сегодня последовательно укрепляет свой суверенитет, причём во всех областях: от базовой продовольственной и энергетической безопасности до цифровой инфраструктуры. При этом очевидно, что с развитием цифровизации, на фоне прямой и гибридной внешней агрессии, с которой мы сталкиваемся, на новый уровень выходят и киберугрозы в отношении экономики, логистики, транспорта, социальной сферы и систем жизнеобеспечения и государственного управления", – указал президент России.
По его словам, для нейтрализации этих угроз необходимо совершенствовать все составляющие отечественной системы цифровой безопасности, включая оценку и анализ рисков, механизмы мониторинга зависимости от внешних платформ, а также инструменты оперативного реагирования на кибератаки, повышать координацию действий правоохранительных органов и спецслужб с операторами связи, финансовыми организациями, интернет-компаниями и другими структурами.
Путин подчеркнул, что рассчитывает сегодня услышать предложения, которые позволят повысить уровень цифровой безопасности в России.
- РИА Новости, 1920, 14.10.2026
16:40
Как НАТО теоретически хочет победить Россию, но при этом забывает про оврагиВ понедельник и вторник, 12 и 13 октября, в Варшаве прошел двухдневный Варшавский форум по безопасности. Если внимательно прочесть документы форума, то становится понятным, что это мероприятие правильнее было бы назвать "Варшавский форум по подготовке к войне с РФ"
Суд в Гамбурге
Суд в Гамбурге завершил первое заседание по делу украинца Сергея Кузнецова, обвиняемого в координации подрыва газопроводов "Северный поток".
"Сегодняшнее заседание завершено, следующее состоится 27 октября", –
Заседание продолжалось около двух часов. За это время прокурор зачитал обвинительное заключение.
"С учётом того, что он совершил деяния, будучи военнослужащим и с ведома государственных структур Украины, их следует расценивать как военное преступление", – отметил представитель государственного обвинения.
При этом, по версии немецкого следствия, газопроводы, идущие из РФ в Германию, взорвали украинские военные по поручению неустановленных украинских государственных структур.
Защита подсудимого потребовала прекратить судебное разбирательство. Защита сослалась на то, что Кузнецов служил в секретном подразделении, поэтому не может разглашать гостайну. А поскольку он не может этого делать, то он не может и себя защитить.
Сам же Кузнецов заявил, что родился в Омске.
"Омск... 2 января 1976 года", – назвал он в суде место своего рождения.
© REUTERS / Markus Scholz
- РИА Новости, 1920, 14.10.2026
© REUTERS / Markus Scholz
При этом он подчеркнул, что является гражданином Украины.
Украинца задержали в августе прошлого года в итальянской провинции Римини, где он отдыхал с семьей, а затем экстрадировали в Германию. Федеральная прокуратура Германии в июне предъявила Кузнецову обвинения в соучастии в координации теракта на газопроводах "Северный поток" и пособничестве в военном преступлении.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу – "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года.
Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Скепсис растёт
Лидирующая в опросах накануне весенних выборов президента Франции Марин Ле Пен заявила, что прекратит помощь Украине в случае победы и не допустит ее вступления в ЕС, сообщило издание The Financial Times.
"Честный подход к господину Зеленскому — это сказать ему, фактически предупредить его: послушайте, мы не можем делать больше, мы не можем справиться с большим. Мы уже выделили €90 млрд в виде кредитов, из которых на долю Франции приходится €18 млрд. €18 млрд — это действительно очень много", – заявила Ле Пен.
- РИА Новости, 1920, 14.10.2026
09:36
Экономика Украины и война: света, тепла и воды не будет, всех рабочих – на фронтУкраинский новостной фон минувшей недели наполнился комментариями профильных экспертов о ситуации с электроснабжением, подачей воды и подготовкой к отопительному сезону. Киев и Киевская область, где ещё тепло и не начался отопительный сезон, уже живут в режиме аварийных отключений, затрагивающих в том числе и подачу воды
Она указала, что Франция больше не может себе позволить тратить такие деньги.
Она также пригрозила заблокировать новый семилетний бюджет ЕС, в котором предусмотрено до €100 млрд на поддержку Украины. Для этого она намерена удержать половину французского взноса в бюджет Союза.
Кроме того, Ле Пен выступила против вступления Украины в ЕС. По её словам, это будет равносильным "совершению харакири". Кроме того, этот процесс будет сопровождаться утратой суверенитета и "абсолютно огромными экономическими потерями" для Франции.
Тем временем 14 октября в Германии парламент земли Саксония-Анхальт большинством голосов принял резолюцию, требующую немедленной отмены экономических санкций против России, а также прекращения военной помощи Украине.
За принятие документа проголосовали депутаты от АдГ и BSW. Против высказались представители ХДС, СДПГ, "Зеленых" и Левой партии.
Таким образом, в обеих крупнейших экономиках Евросоюза нарастает недовольство помощью Украине.
Подробнее о политике Европы в отношении Украины – в статье Павла Волкова "От Донбасса до общей прибыли: США, Европа и Украина приготовили мирный план для России".
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