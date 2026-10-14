https://ukraina.ru/20261014/poshli-na-dno-u-ukrainy-ne-poluchilos-obmanut-rossiyu-1083784315.html

Пошли на дно: у Украины не получилось обмануть Россию

Пошли на дно: у Украины не получилось обмануть Россию - 14.10.2026 Украина.ру

Пошли на дно: у Украины не получилось обмануть Россию

У болгарского побережья три ударных беспилотника неизвестного происхождения атаковали сухогруз Chelsea 3, который шёл под флагом Мальты с интернациональным экипажем — но под управлением одесской компании. Инцидент произошёл в исключительной экономической зоне страны НАТО, что потенциально могло бы стать поводом для эскалации.

2026-10-14T07:20

2026-10-14T07:20

2026-10-14T07:20

эксклюзив

нато

владимир путин

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флот

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Chelsea 3 — лишь один из множества эпизодов, когда на дно отправлялись корабли, вроде бы прямо с Украиной не связанные, но полностью ей контролируемые. Так что инцидент у берегов Болгарии — отличный повод поговорить, как в принципе устроена украинская флотилия "теневых сухогрузов" Киева и почему они — законная военная цель для российской армии.Под чужим флагомНе всем понятно, почему судно с украинским зерном и одесскими моряками на борту носит флаг Мальты, Палау или островов Сент-Китс и Невис. На самом деле, львиная доля мирового торгового флота ходит под так называемыми удобными флагами. Это юридическая лазейка, придуманная ради ухода от налогов, снижения требований к техническому надзору и найма копеечной рабочей силы. Судовладелец может жить в Греции или Турции, фирма — числиться в офшоре на Кипре, капитан быть родом из Измаила, а матросы набраны в сирийской Латакии или индийском Мумбаи — и всё это под флагом Того.В Чёрном море Украина, особенно с началом СВО, поставила этот опасный бизнес на поток. Здесь курсируют балкеры и сухогрузы, чей возраст перевалил за 25-35 лет. Для судовладельца шхуна давно окупила вложения и числится в бухгалтерских книгах с минимальной остаточной стоимостью. Если такое судно получит прямое попадание ракеты или сгорит у пирса, хозяин судназаполнит документы в страховой компании и получит компенсацию, которая нередко превышает реальную рыночную цену этого металлолома.В этой индустрии царит действительно бешеная норма прибыли. За рейс в порты Одессы, Черноморска или дунайские терминалы фрахтователи выкладывают от 25–35 тысяч долларов в день. Это почти в два раза дороже, чем за аналогичные по протяжённости маршруты в Средиземноморье.Правил больше нетДо лета 2023 года международные караваны прикрывала черноморская зерновая сделка под эгидой ООН и Турции. Затем соглашения были расторгнуты, видимость безопасности рухнула. 19 июля 2023 года российское военное ведомство выпустило жёсткое предупреждение:"С 00.00 московского времени 20 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Чёрного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. Соответственно, страны флага таких судов будут считаться вовлечёнными в украинский конфликт на стороне киевского режима".Таким образом, российское командование исходит из концепции, что каждый входящий сухогруз потенциально везёт западные боеприпасы или военное имущество, а каждый выходящий балкер финансирует бюджет Киева.Ситуация накалилась до предела, когда украинские морские дроны Magura V5 и Sea Baby начали наносить удары по российским танкерам, военным базам и портовой инфраструктуре в Новороссийске и Туапсе. Комментируя это, президент России Владимир Путин публично заявил: "Последует адекватный, зеркальный ответ".Пока Украина атакует танкеры с российскими углеводородами, её собственные морские ворота будут планомерно выжигаться баллистикой и дронами.Так за последние три года под огонь в портах и на открытых переходах попали десятки коммерческих судов под флагами Панамы, Либерии, Белиза, Барбадоса и Палау. Российская тактика планомерно менялась: от налётов на портовые элеваторы Дуная армия перешла к прицельным ударам по причальным стенкам и атакам самих балкеров и сухогрузов.В сентябре 2024 западные СМИ сообщили об инциденте с сухогрузом Aya, шедшим под флагом Сент-Китс и Невис. Судно шло через исключительную экономическую зону Румынии. Экипаж из 23 сирийских моряков выжил, а судно удержалось на плаву за счёт прочности переборок и дошло до румынской Констанцы.В октябре 2024 года ракетный комплекс "Искандер-М" ударил по причалу в порту Южный, где стоял сухогруз Paresa под флагом Сент-Китс и Невис. Осколки пробили борт выше ватерлинии и распороли переборки. Официальный Киев и западные союзники уверяли, что судно перевозило кукурузу, однако российское Минобороны предоставило видео с доказательствами вторичной детонации груза после удара ракеты. Спустя сутки в Одессе баллистическая ракета накрыла сухогруз Optima под флагом Палау, перевозивший боеприпасы НАТО. Ровно через неделю, пока на судне шёл аварийный ремонт, вторая ракета "Искандер" ударила по соседнему сухогрузу NS Moon под флагом Белиза.Ещё через два дня был нанёсен удар в Черноморске — по контейнеровозу Shui Spirit под флагом Панамы, перевозившему крупную партию западных вооружений. А летом 2026 года рой дронов-камикадзе атаковал сухогруз Victress под панамским флагом прямо на ходу близ устья Дуная. По информации российского Минобороны, было атаковано судно, которое под видом "гражданского" действовало в нуждах ВСУ.Бизнес на кровиЛюбая война подчиняется законам если не экономики, то экономии, и черноморские события — не исключение. Торговый флот идёт под обстрелы не ради высоких идеалов, а благодаря финансовой конструкции, которую собрали в Лондоне и Киеве, ведь без полиса страхования от военных рисков ни один капитан не имеет права выйти из гавани.Лондонский рынок страхования Lloyd's of London и Объединенный военный комитет внесли акваторию украинских портов в список зон повышенной опасности. Чтобы судовладельцы не разбежались, международный брокер Marsh McLennan совместно с украинским правительством и лондонскими андеррайтерами создал специализированный страховой механизм Unity Facility.Схема работает просто: государственные украинские банки и компенсационный фонд берут на себя покрытие первичных убытков, гарантируя выплаты до 50 миллионов долларов на один корпус. Британские страховщики получают подушку безопасности и соглашаются оформлять полисы частным компаниям.Цена такого рейса рассчитывается посуточно и привязана к новостным сводкам. В мирное время семидневная страховка от военных рисков стоила сотые доли процента от цены корабля. После череды ракетных ударов по причалам ставки подскочили до 3% процентов за одну неделю пребывания в опасной зоне. За сухогруз стоимостью пятнадцать миллионов долларов судовладельцу приходится выкладывать почти полмиллиона долларов только за недельный полис.Расходы на страховку и повышенные оклады перекладываются на плечи заказчиков через взвинченные тарифы. По данным международной ассоциации Intercargo, судовладельцы соглашаются на черноморские рейсы только при ставках, в два-три раза превышающих средиземноморские. Профсоюзы требуют платить морякам двойной оклад за каждый день нахождения в зоне боевых действий и двойные компенсации за гибель или травмы. Для матроса из Египта, Сирии или Индии такая прибавка становится отличным шансом заработать, так что Киеву отчаянных сорвиголов, которые согласятся возить "пшеницу", "масло" и прочие "гуманитарные грузы", хватит ещё надолго.Конец морского праваГеография ударов методично расползается по всей западной части Чёрного моря. Если в 2023 году удары приходились почти исключительно по терминалам в Рени, Измаиле и Одессе, то теперь даже у берегов Румынии и Болгарии украинский теневой сухогруз больше не может спать спокойно. Морской коридор, прижатый к территориальным водам стран НАТО, больше не даёт гарантированного прикрытия.Западные политики ограничиваются дежурными дипломатическими нотами и вызовами послов. В Брюсселе и Вашингтоне понимают, что ситуация зашла в тупик: если НАТОвские фрегаты начнут напрямую защищать торговые караваны, конфликт мгновенно перерастёт в прямое столкновение с Россией. Ни одна европейская столица не готова жертвовать своими военными кораблями ради балкеров под панамскими флагами.Запад и Украины пропустили мимо ушей сигнал, который Москва подавала неоднократно: в эту игру можно играть вдвоём. Украина продолжает охоту за танкерами и бьёт морскими беспилотниками по нефтеналивным терминалам Новороссийска — а значит, продолжит терять свои порты и сомнительные "гражданские" сухогрузы.

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https://ukraina.ru/20261008/idealnye-ubiytsy-korabley-terakt-s-podryvom-tankera-v-akvatorii-chernom-morya-kto-vinovat-i-chto-1083677709.html

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Никита Волкович https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

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эксклюзив, нато, владимир путин, украина, киев, россия, минобороны, оон, флот