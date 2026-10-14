https://ukraina.ru/20261014/chem-zakonchitsya-stychka-zelenskogo-i-klichko-v-goryaschem-kieve-i-pochemu-ne-buntuet-narod-ukrainy--ischenko-1083816400.html
Чем закончится стычка Зеленского и Кличко в горящем Киеве и почему не бунтует народ Украины – Ищенко
Чем закончится стычка Зеленского и Кличко в горящем Киеве и почему не бунтует народ Украины – Ищенко - 14.10.2026 Украина.ру
Чем закончится стычка Зеленского и Кличко в горящем Киеве и почему не бунтует народ Украины – Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в постоянном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" оценил значение дизельной сделки между Россией и США, а также рассказал о... Украина.ру, 14.10.2026
2026-10-14T18:05
2026-10-14T18:05
2026-10-14T18:05
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Политолог Ростислав Ищенко в постоянном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" оценил значение дизельной сделки между Россией и США, а также рассказал о конфронтации Зеленского и Кличко в момент коммунального коллапса и энергетического кризиса в Киеве:00:23 – Что меняет дизельная сделка России с США?11:49 – Прерывалась ли передача разведданных Украине от США?17:39 – Сможет ли Европа в одиночку финансировать Украину?27:28 – О противостоянии Зеленского и Кличко и президентских амбициях мэра Киева;40:27 – Почему не бунтует столица Украины?*В интервью упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko Канал Ростислава Ищенко в МАХ: https://max.ru/rostislavishchenko
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Чем закончится стычка Зеленского и Кличко в горящем Киеве и почему не бунтует народ Украины – Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в постоянном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" оценил значение дизельной сделки между Россией и США, а также рассказал о конфронтации Зеленского и Кличко в момент коммунального коллапса и энергетического кризиса в Киеве:
00:23 – Что меняет дизельная сделка России с США?
11:49 – Прерывалась ли передача разведданных Украине от США?
17:39 – Сможет ли Европа в одиночку финансировать Украину?
27:28 – О противостоянии Зеленского и Кличко и президентских амбициях мэра Киева;
40:27 – Почему не бунтует столица Украины?
*В интервью упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
Канал Ростислава Ищенко в МАХ: https://max.ru/rostislavishchenko