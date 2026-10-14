https://ukraina.ru/20261014/chem-zakonchitsya-stychka-zelenskogo-i-klichko-v-goryaschem-kieve-i-pochemu-ne-buntuet-narod-ukrainy--ischenko-1083816400.html

Чем закончится стычка Зеленского и Кличко в горящем Киеве и почему не бунтует народ Украины – Ищенко

Чем закончится стычка Зеленского и Кличко в горящем Киеве и почему не бунтует народ Украины – Ищенко - 14.10.2026 Украина.ру

Чем закончится стычка Зеленского и Кличко в горящем Киеве и почему не бунтует народ Украины – Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в постоянном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" оценил значение дизельной сделки между Россией и США, а также рассказал о... Украина.ру, 14.10.2026

2026-10-14T18:05

2026-10-14T18:05

2026-10-14T18:05

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Политолог Ростислав Ищенко в постоянном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" оценил значение дизельной сделки между Россией и США, а также рассказал о конфронтации Зеленского и Кличко в момент коммунального коллапса и энергетического кризиса в Киеве:00:23 – Что меняет дизельная сделка России с США?11:49 – Прерывалась ли передача разведданных Украине от США?17:39 – Сможет ли Европа в одиночку финансировать Украину?27:28 – О противостоянии Зеленского и Кличко и президентских амбициях мэра Киева;40:27 – Почему не бунтует столица Украины?*В интервью упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko Канал Ростислава Ищенко в МАХ: https://max.ru/rostislavishchenko

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