https://ukraina.ru/20261014/davit-na-rossiyu-amerike-nechem-ssha-otklyuchayut-vsu-ot-svyazi-i-razvedki-1083805755.html

"Давить на Россию Америке нечем": США отключают ВСУ от связи и разведки

"Давить на Россию Америке нечем": США отключают ВСУ от связи и разведки - 14.10.2026 Украина.ру

"Давить на Россию Америке нечем": США отключают ВСУ от связи и разведки

Накануне в СМИ появилась информация о том, что США начали ограничивать военные возможности Украины, замедляя работу спутникового интернета Starlink для украинских военных и ограничивая обмен разведывательными данными. В Белом доме слух сначала не подтвердили и не опровергли, затем Дональд Трамп заявил, что Киев продолжает получать информацию

2026-10-14T14:02

2026-10-14T14:02

2026-10-14T14:02

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сша

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владимир зеленский

дональд трамп

владимир путин

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ес

гтс

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Но уже в среду Владимир Зеленский в интервью радиостанции NPR заявил, что Военное командование США предупредило Киев о возможной приостановке передачи разведывательной информации. Сообщение передали на уровне генералов, а его не поставили в известность. Подтвердились и ограничения со стороны SpaceX.По информации СМИ, эти меры уже заработали и затронули военный пакет StarShield: скорость соединения была ограничена на уровне 160 километров в час. При превышении этого порога связь обрывается. Политическое руководство страны заявляет, что ограничение вступило в силу без предварительного уведомления и привело к срыву ряда военных задач.В первую очередь это касается операций с использованием беспилотников, поскольку именно дроны – основной тип техники, работающей на таких скоростях. Для украинских военных, активно использующих БПЛА для разведки и нанесения ударов, подобные ограничения создают серьёзные оперативные сложности.Таким образом Трамп, похоже, перешёл от слов к действию. Пока ещё робким и официально не подтвержденным.Вашингтон мог начать использовать рычаги влияния для принуждения Зеленого к миру из-за его отказа бить по российской энергетической инфраструктуре. Если ограничения сохранятся, украинским военным придётся воевать вслепую или искать другие "глаза и уши".Очевидно, что Зеленский оперативно летит в Лондон именно за этим. Но прогноз украинских экспертов на счёт дальнейшего развития событий неутешительный – для ВСУ.Политтехнолог Карл ВолохМне кажется, я неплохо умею "расшифровывать" заявления политиков – даже Трампа. Поэтому, когда я услышал пару дней назад, что "Путин больше хочет мира, чем Зеленский", единственное, что оставалось непонятным, пытается ли он так задним числом оправдать свое более чем сомнительное дизельное соглашение, или предупреждает о чем-то худшем в будущем. Судя по всему – второе.Ограничение предупреждений об ударах баллистики и отключение Старлинка в дальнобойных дронах действительно может оказаться решающим для принуждения Зеленского к "миру", а точнее – к уступкам, которые до сих пор Украина декларировала как неприемлемые. Если Донни на этот раз решил идти до конца, то может включить еще и другие механизмы, как минимум, задержки в передаче уже закупленного оружия. И на этот раз они могут сработать.Публицист Иван Яковина*Думаю, что новый состав Конгресса (при условии весьма вероятной победы демократов) таки сумеет надавить на Илона Маска, чтобы тот вернул для ВСУ полный функционал Старлинка и даже его расширил. Маск и его компании очень зависят от государственных контрактов и субсидий, а раздает их именно Конгресс.Поэтому у нового большинства будет возможность сказать ему: если ты будешь себя вести прилично, то твои компании будут в шоколаде, а если нет – то нет. Кроме того, Конгресс может и Трампу устроить большие проблемы, если он не прекратит помогать Путину. Но для этого нужно вести очень активную работу с демократами, чтобы они вообще вспомнили о том, что идет война. А у Украины сейчас даже полноценного посла в США нет, что ОЧЕНЬ некстати. Но в принципе, повторюсь, эта проблема решаемаПолитический аналитик Валерий ПекарТрампу нужно поскорее завершить войну, чтобы получить лавры миротворца. Чтобы завершить войну, нужно давить на обе стороны. Давить на Россию Америке нечем, да и страшно, что Россия может тогда развалиться от шока. Давить на Украину есть чем, поэтому нужно давить вдвое сильнее. Фактически это принуждение к капитуляции.Вдобавок, мировой опыт мирных соглашений говорит, что нужно давить на более слабого, чтобы он принял условия более сильного, потому что давление на более сильного не убедит его прекратить. А с точки зрения Трампа, сильнее Россия – не только потому, что она больше и есть ресурсы, но и потому, что там сильная власть, а не ненавистная демократия.Что-то подобное я писал полтора года назад, когда подавляющее большинство обозревателей утверждало, что "Трамп придёт, порядок наведет", игнорируя длинные тренды американо-российских отношений и антиевропейские настроения трамповских избирателей.С тех пор некоторые вещи изменились. Страх перед развалом России в Америке ещё вырос, а инструментов давления на нее стало еще меньше (поинтересуйтесь, что, прежде всего, ликвидировал Маск в должности руководителя DOGE). В то же время европейцы смогли заместить подавляющую часть американской помощи, а российская угроза Европе стала гораздо реальнее.То есть мы имеем ту же картину, что и полтора года назад, только очерченную более отчётливо. Но за эти полтора года все устали. Вот и вся разница. В то же время, вариантов у нас немного. Соглашение на условиях Путина, включая демилитаризацию, денацификацию и передачу Запорожья и Херсона. Или поиск еще более глубокого взаимопонимания с европейцами, чтобы выстоять.Политический аналитик Юрий КорольчукКто бы что ни говорил и как бы ни фантазировал, но отношения США и Украины зашли в тупик и перешли в стадию "принуждения к миру". Похоже, что именно так в нынешней ситуации президент Трамп видит решение проблемы."Принуждение к миру" – такова воля США. Это следствие того, что в течение полутора лет Трамп ждал решения президента Украины Зеленского и ЕС, а решения нет. Поэтому не удивительно, что Зеленский называет президента США Трампа "слабаком". И, хотя прямо так не прозвучало, но об "очевидной слабости" было сказано более чем четко. И здесь возникает вопрос: каким должно быть мирное соглашение? Что-то изменилось? Да ничего.Бесполезно считать, что больше года назад не были сформулированы ключевые принципы завершения войны. Формат и условия потенциального соглашения ясны и очерчены. Более того, в действиях США просматривается абсолютная уверенность и невольно складывается впечатление, что "мирное соглашение" уже подписано и Зеленскому приказывают только поставить и свою "подпись здесь".И надежда Зеленского, что выборы в конгресс США существенно изменят ситуацию с деньгами и военной помощью может оказаться бесполезной. Повторить трюк 2019 года и пересидеть полтора года Трампа ещё раз – такая тактика может не сработать. О чём идет речь сейчас на переговорах? Обо всём том же, что и раньше.И не стоит думать, что причина исключительно в части Донецкой и Луганской областей. Слепая вера во все эти фантазии "ройтерс", "блумберг" и других о том, что переговоры тормозятся из-за нежелания Украины отдавать 11% территории Донбасса – это откровенная неправда и обман самих себя в первую очередь.Список требований завершения войны прост: нейтралитет как военный, так и экономический, глобальное сокращение армии и вооружения, контроль над ГТС Украины и Запорожской АЭС, контроль портов Чёрного моря, решение вопроса русского языка, УПЦ, место Украины между экономиками ЕС и России, контроль за финансовой помощью, которую может получить Украина на поствоенное восстановление.Есть вопросы "взаимного прощения" участников военных действий, но касаться он будет не всех. Сложный и спорный вопрос, но он будет принят. Есть вопросы взаимных компенсаций или репараций, можно называть по-разному. Да-да, именно взаимных. Украина действительно может получить часть замороженных средств России, но и сама получит нагрузку в виде возмещений. Трудный вопрос, но можно будет не удивляться, если он получит признание со стороны США.Сейчас речь идёт о кадровых вопросах и ответственности. Коррупцию Украина еще не поборола, поэтому виновные в "хищении" помощи, средств бюджета будут определены. И принципиально эти вопросы ясны и почти решены. Осталось только найти обёртку, в которую будут завёрнуты подобные договоренности. Деньги все же платят за обёртку, а уж какая по вкусу конфета или она полезна или вредна – это все будет зависеть от рекламы.И потому методы США по "принуждению" тоже не удивительны. В конце концов, если для кого-то было большим открытием или удивлением, что Украина зависима от военных технологий и решений США, это проблемы их мировоззрения. Несколько последних дней чётко видно и понятно, что без спутников и техники США совершенно нет информации о военных действиях России, взлётах самолетов, ракетных или дроновых пусках, а отсутствие интернета от "старлинка" тормозит процесс активных военных действий.Современная армия Украины уже не может опираться ни на "танки-пушки", ни на "ракеты-дроны". Она опирается на чужую, американскую "информационно-технологическую" составляющую. Поэтому неудивительно, что "принуждение" началось именно с этого.*Внесён в перечень иноагентов в РФ

https://ukraina.ru/20261014/krovavyy-khayp-trampa-prezident-ssha-sozdal-multik-posle-tragedii-v-zooparke-1083801086.html

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Виктория Титова https://cdn.imgukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

эксклюзив, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины, ес, гтс