"Давить на Россию Америке нечем": США отключают ВСУ от связи и разведки - 14.10.2026 Украина.ру
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"Давить на Россию Америке нечем": США отключают ВСУ от связи и разведки
"Давить на Россию Америке нечем": США отключают ВСУ от связи и разведки - 14.10.2026 Украина.ру
"Давить на Россию Америке нечем": США отключают ВСУ от связи и разведки
Накануне в СМИ появилась информация о том, что США начали ограничивать военные возможности Украины, замедляя работу спутникового интернета Starlink для украинских военных и ограничивая обмен разведывательными данными. В Белом доме слух сначала не подтвердили и не опровергли, затем Дональд Трамп заявил, что Киев продолжает получать информацию
2026-10-14T14:02
2026-10-14T14:02
эксклюзив
украина
сша
россия
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
вооруженные силы украины
ес
гтс
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Но уже в среду Владимир Зеленский в интервью радиостанции NPR заявил, что Военное командование США предупредило Киев о возможной приостановке передачи разведывательной информации. Сообщение передали на уровне генералов, а его не поставили в известность. Подтвердились и ограничения со стороны SpaceX.По информации СМИ, эти меры уже заработали и затронули военный пакет StarShield: скорость соединения была ограничена на уровне 160 километров в час. При превышении этого порога связь обрывается. Политическое руководство страны заявляет, что ограничение вступило в силу без предварительного уведомления и привело к срыву ряда военных задач.В первую очередь это касается операций с использованием беспилотников, поскольку именно дроны – основной тип техники, работающей на таких скоростях. Для украинских военных, активно использующих БПЛА для разведки и нанесения ударов, подобные ограничения создают серьёзные оперативные сложности.Таким образом Трамп, похоже, перешёл от слов к действию. Пока ещё робким и официально не подтвержденным.Вашингтон мог начать использовать рычаги влияния для принуждения Зеленого к миру из-за его отказа бить по российской энергетической инфраструктуре. Если ограничения сохранятся, украинским военным придётся воевать вслепую или искать другие "глаза и уши".Очевидно, что Зеленский оперативно летит в Лондон именно за этим. Но прогноз украинских экспертов на счёт дальнейшего развития событий неутешительный – для ВСУ.Политтехнолог Карл ВолохМне кажется, я неплохо умею "расшифровывать" заявления политиков – даже Трампа. Поэтому, когда я услышал пару дней назад, что "Путин больше хочет мира, чем Зеленский", единственное, что оставалось непонятным, пытается ли он так задним числом оправдать свое более чем сомнительное дизельное соглашение, или предупреждает о чем-то худшем в будущем. Судя по всему – второе.Ограничение предупреждений об ударах баллистики и отключение Старлинка в дальнобойных дронах действительно может оказаться решающим для принуждения Зеленского к "миру", а точнее – к уступкам, которые до сих пор Украина декларировала как неприемлемые. Если Донни на этот раз решил идти до конца, то может включить еще и другие механизмы, как минимум, задержки в передаче уже закупленного оружия. И на этот раз они могут сработать.Публицист Иван Яковина*Думаю, что новый состав Конгресса (при условии весьма вероятной победы демократов) таки сумеет надавить на Илона Маска, чтобы тот вернул для ВСУ полный функционал Старлинка и даже его расширил. Маск и его компании очень зависят от государственных контрактов и субсидий, а раздает их именно Конгресс.Поэтому у нового большинства будет возможность сказать ему: если ты будешь себя вести прилично, то твои компании будут в шоколаде, а если нет – то нет. Кроме того, Конгресс может и Трампу устроить большие проблемы, если он не прекратит помогать Путину. Но для этого нужно вести очень активную работу с демократами, чтобы они вообще вспомнили о том, что идет война. А у Украины сейчас даже полноценного посла в США нет, что ОЧЕНЬ некстати. Но в принципе, повторюсь, эта проблема решаемаПолитический аналитик Валерий ПекарТрампу нужно поскорее завершить войну, чтобы получить лавры миротворца. Чтобы завершить войну, нужно давить на обе стороны. Давить на Россию Америке нечем, да и страшно, что Россия может тогда развалиться от шока. Давить на Украину есть чем, поэтому нужно давить вдвое сильнее. Фактически это принуждение к капитуляции.Вдобавок, мировой опыт мирных соглашений говорит, что нужно давить на более слабого, чтобы он принял условия более сильного, потому что давление на более сильного не убедит его прекратить. А с точки зрения Трампа, сильнее Россия – не только потому, что она больше и есть ресурсы, но и потому, что там сильная власть, а не ненавистная демократия.Что-то подобное я писал полтора года назад, когда подавляющее большинство обозревателей утверждало, что "Трамп придёт, порядок наведет", игнорируя длинные тренды американо-российских отношений и антиевропейские настроения трамповских избирателей.С тех пор некоторые вещи изменились. Страх перед развалом России в Америке ещё вырос, а инструментов давления на нее стало еще меньше (поинтересуйтесь, что, прежде всего, ликвидировал Маск в должности руководителя DOGE). В то же время европейцы смогли заместить подавляющую часть американской помощи, а российская угроза Европе стала гораздо реальнее.То есть мы имеем ту же картину, что и полтора года назад, только очерченную более отчётливо. Но за эти полтора года все устали. Вот и вся разница. В то же время, вариантов у нас немного. Соглашение на условиях Путина, включая демилитаризацию, денацификацию и передачу Запорожья и Херсона. Или поиск еще более глубокого взаимопонимания с европейцами, чтобы выстоять.Политический аналитик Юрий КорольчукКто бы что ни говорил и как бы ни фантазировал, но отношения США и Украины зашли в тупик и перешли в стадию "принуждения к миру". Похоже, что именно так в нынешней ситуации президент Трамп видит решение проблемы."Принуждение к миру" – такова воля США. Это следствие того, что в течение полутора лет Трамп ждал решения президента Украины Зеленского и ЕС, а решения нет. Поэтому не удивительно, что Зеленский называет президента США Трампа "слабаком". И, хотя прямо так не прозвучало, но об "очевидной слабости" было сказано более чем четко. И здесь возникает вопрос: каким должно быть мирное соглашение? Что-то изменилось? Да ничего.Бесполезно считать, что больше года назад не были сформулированы ключевые принципы завершения войны. Формат и условия потенциального соглашения ясны и очерчены. Более того, в действиях США просматривается абсолютная уверенность и невольно складывается впечатление, что "мирное соглашение" уже подписано и Зеленскому приказывают только поставить и свою "подпись здесь".И надежда Зеленского, что выборы в конгресс США существенно изменят ситуацию с деньгами и военной помощью может оказаться бесполезной. Повторить трюк 2019 года и пересидеть полтора года Трампа ещё раз – такая тактика может не сработать. О чём идет речь сейчас на переговорах? Обо всём том же, что и раньше.И не стоит думать, что причина исключительно в части Донецкой и Луганской областей. Слепая вера во все эти фантазии "ройтерс", "блумберг" и других о том, что переговоры тормозятся из-за нежелания Украины отдавать 11% территории Донбасса – это откровенная неправда и обман самих себя в первую очередь.Список требований завершения войны прост: нейтралитет как военный, так и экономический, глобальное сокращение армии и вооружения, контроль над ГТС Украины и Запорожской АЭС, контроль портов Чёрного моря, решение вопроса русского языка, УПЦ, место Украины между экономиками ЕС и России, контроль за финансовой помощью, которую может получить Украина на поствоенное восстановление.Есть вопросы "взаимного прощения" участников военных действий, но касаться он будет не всех. Сложный и спорный вопрос, но он будет принят. Есть вопросы взаимных компенсаций или репараций, можно называть по-разному. Да-да, именно взаимных. Украина действительно может получить часть замороженных средств России, но и сама получит нагрузку в виде возмещений. Трудный вопрос, но можно будет не удивляться, если он получит признание со стороны США.Сейчас речь идёт о кадровых вопросах и ответственности. Коррупцию Украина еще не поборола, поэтому виновные в "хищении" помощи, средств бюджета будут определены. И принципиально эти вопросы ясны и почти решены. Осталось только найти обёртку, в которую будут завёрнуты подобные договоренности. Деньги все же платят за обёртку, а уж какая по вкусу конфета или она полезна или вредна – это все будет зависеть от рекламы.И потому методы США по "принуждению" тоже не удивительны. В конце концов, если для кого-то было большим открытием или удивлением, что Украина зависима от военных технологий и решений США, это проблемы их мировоззрения. Несколько последних дней чётко видно и понятно, что без спутников и техники США совершенно нет информации о военных действиях России, взлётах самолетов, ракетных или дроновых пусках, а отсутствие интернета от "старлинка" тормозит процесс активных военных действий.Современная армия Украины уже не может опираться ни на "танки-пушки", ни на "ракеты-дроны". Она опирается на чужую, американскую "информационно-технологическую" составляющую. Поэтому неудивительно, что "принуждение" началось именно с этого.*Внесён в перечень иноагентов в РФ
https://ukraina.ru/20261014/krovavyy-khayp-trampa-prezident-ssha-sozdal-multik-posle-tragedii-v-zooparke-1083801086.html
https://ukraina.ru/20261014/vse-glavnoe--vperedi-rossiya-razvorachivaetsya-k-mechte-1083789114.html
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эксклюзив, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины, ес, гтс
Эксклюзив, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, ЕС, ГТС

"Давить на Россию Америке нечем": США отключают ВСУ от связи и разведки

14:02 14.10.2026
 
© REUTERS / Stringer
- РИА Новости, 1920, 14.10.2026
© REUTERS / Stringer
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
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Накануне в СМИ появилась информация о том, что США начали ограничивать военные возможности Украины, замедляя работу спутникового интернета Starlink для украинских военных и ограничивая обмен разведывательными данными. В Белом доме слух сначала не подтвердили и не опровергли, затем Дональд Трамп заявил, что Киев продолжает получать информацию
Но уже в среду Владимир Зеленский в интервью радиостанции NPR заявил, что Военное командование США предупредило Киев о возможной приостановке передачи разведывательной информации. Сообщение передали на уровне генералов, а его не поставили в известность. Подтвердились и ограничения со стороны SpaceX.
По информации СМИ, эти меры уже заработали и затронули военный пакет StarShield: скорость соединения была ограничена на уровне 160 километров в час. При превышении этого порога связь обрывается. Политическое руководство страны заявляет, что ограничение вступило в силу без предварительного уведомления и привело к срыву ряда военных задач.
В первую очередь это касается операций с использованием беспилотников, поскольку именно дроны – основной тип техники, работающей на таких скоростях. Для украинских военных, активно использующих БПЛА для разведки и нанесения ударов, подобные ограничения создают серьёзные оперативные сложности.
Таким образом Трамп, похоже, перешёл от слов к действию. Пока ещё робким и официально не подтвержденным.
Вашингтон мог начать использовать рычаги влияния для принуждения Зеленого к миру из-за его отказа бить по российской энергетической инфраструктуре. Если ограничения сохранятся, украинским военным придётся воевать вслепую или искать другие "глаза и уши".
Очевидно, что Зеленский оперативно летит в Лондон именно за этим. Но прогноз украинских экспертов на счёт дальнейшего развития событий неутешительный – для ВСУ.
Политтехнолог Карл Волох
Мне кажется, я неплохо умею "расшифровывать" заявления политиков – даже Трампа. Поэтому, когда я услышал пару дней назад, что "Путин больше хочет мира, чем Зеленский", единственное, что оставалось непонятным, пытается ли он так задним числом оправдать свое более чем сомнительное дизельное соглашение, или предупреждает о чем-то худшем в будущем. Судя по всему – второе.
Ограничение предупреждений об ударах баллистики и отключение Старлинка в дальнобойных дронах действительно может оказаться решающим для принуждения Зеленского к "миру", а точнее – к уступкам, которые до сих пор Украина декларировала как неприемлемые. Если Донни на этот раз решил идти до конца, то может включить еще и другие механизмы, как минимум, задержки в передаче уже закупленного оружия. И на этот раз они могут сработать.
- РИА Новости, 1920, 14.10.2026
13:11
Кровавый хайп Трампа: президент США создал "мультик" после трагедии в зоопаркеПрезидент США Дональд Трамп, судя по всему, решил, что трагедия в британском сафари-парке — это не повод для соболезнований, а отличная возможность для очередного вирусного ролика
Публицист Иван Яковина*
Думаю, что новый состав Конгресса (при условии весьма вероятной победы демократов) таки сумеет надавить на Илона Маска, чтобы тот вернул для ВСУ полный функционал Старлинка и даже его расширил. Маск и его компании очень зависят от государственных контрактов и субсидий, а раздает их именно Конгресс.
Поэтому у нового большинства будет возможность сказать ему: если ты будешь себя вести прилично, то твои компании будут в шоколаде, а если нет – то нет. Кроме того, Конгресс может и Трампу устроить большие проблемы, если он не прекратит помогать Путину. Но для этого нужно вести очень активную работу с демократами, чтобы они вообще вспомнили о том, что идет война. А у Украины сейчас даже полноценного посла в США нет, что ОЧЕНЬ некстати. Но в принципе, повторюсь, эта проблема решаема
Политический аналитик Валерий Пекар
Трампу нужно поскорее завершить войну, чтобы получить лавры миротворца. Чтобы завершить войну, нужно давить на обе стороны. Давить на Россию Америке нечем, да и страшно, что Россия может тогда развалиться от шока. Давить на Украину есть чем, поэтому нужно давить вдвое сильнее. Фактически это принуждение к капитуляции.
Вдобавок, мировой опыт мирных соглашений говорит, что нужно давить на более слабого, чтобы он принял условия более сильного, потому что давление на более сильного не убедит его прекратить. А с точки зрения Трампа, сильнее Россия – не только потому, что она больше и есть ресурсы, но и потому, что там сильная власть, а не ненавистная демократия.
Что-то подобное я писал полтора года назад, когда подавляющее большинство обозревателей утверждало, что "Трамп придёт, порядок наведет", игнорируя длинные тренды американо-российских отношений и антиевропейские настроения трамповских избирателей.
С тех пор некоторые вещи изменились. Страх перед развалом России в Америке ещё вырос, а инструментов давления на нее стало еще меньше (поинтересуйтесь, что, прежде всего, ликвидировал Маск в должности руководителя DOGE). В то же время европейцы смогли заместить подавляющую часть американской помощи, а российская угроза Европе стала гораздо реальнее.
То есть мы имеем ту же картину, что и полтора года назад, только очерченную более отчётливо. Но за эти полтора года все устали. Вот и вся разница. В то же время, вариантов у нас немного. Соглашение на условиях Путина, включая демилитаризацию, денацификацию и передачу Запорожья и Херсона. Или поиск еще более глубокого взаимопонимания с европейцами, чтобы выстоять.
Политический аналитик Юрий Корольчук
Кто бы что ни говорил и как бы ни фантазировал, но отношения США и Украины зашли в тупик и перешли в стадию "принуждения к миру". Похоже, что именно так в нынешней ситуации президент Трамп видит решение проблемы.
"Принуждение к миру" – такова воля США. Это следствие того, что в течение полутора лет Трамп ждал решения президента Украины Зеленского и ЕС, а решения нет. Поэтому не удивительно, что Зеленский называет президента США Трампа "слабаком". И, хотя прямо так не прозвучало, но об "очевидной слабости" было сказано более чем четко. И здесь возникает вопрос: каким должно быть мирное соглашение? Что-то изменилось? Да ничего.
Бесполезно считать, что больше года назад не были сформулированы ключевые принципы завершения войны. Формат и условия потенциального соглашения ясны и очерчены. Более того, в действиях США просматривается абсолютная уверенность и невольно складывается впечатление, что "мирное соглашение" уже подписано и Зеленскому приказывают только поставить и свою "подпись здесь".
И надежда Зеленского, что выборы в конгресс США существенно изменят ситуацию с деньгами и военной помощью может оказаться бесполезной. Повторить трюк 2019 года и пересидеть полтора года Трампа ещё раз – такая тактика может не сработать. О чём идет речь сейчас на переговорах? Обо всём том же, что и раньше.
- РИА Новости, 1920, 14.10.2026
07:02
Все главное — впереди. Россия разворачивается к мечтеВспомнил вдруг, в который раз, уже почти подзабытую историю. Поехали как-то с женой в высокогорный дагестанский аул на встречу с известным целителем Шамилем. Захотела супруга проконсультироваться по проблемам здоровья.
И не стоит думать, что причина исключительно в части Донецкой и Луганской областей. Слепая вера во все эти фантазии "ройтерс", "блумберг" и других о том, что переговоры тормозятся из-за нежелания Украины отдавать 11% территории Донбасса – это откровенная неправда и обман самих себя в первую очередь.
Список требований завершения войны прост: нейтралитет как военный, так и экономический, глобальное сокращение армии и вооружения, контроль над ГТС Украины и Запорожской АЭС, контроль портов Чёрного моря, решение вопроса русского языка, УПЦ, место Украины между экономиками ЕС и России, контроль за финансовой помощью, которую может получить Украина на поствоенное восстановление.
Есть вопросы "взаимного прощения" участников военных действий, но касаться он будет не всех. Сложный и спорный вопрос, но он будет принят. Есть вопросы взаимных компенсаций или репараций, можно называть по-разному. Да-да, именно взаимных. Украина действительно может получить часть замороженных средств России, но и сама получит нагрузку в виде возмещений. Трудный вопрос, но можно будет не удивляться, если он получит признание со стороны США.
Сейчас речь идёт о кадровых вопросах и ответственности. Коррупцию Украина еще не поборола, поэтому виновные в "хищении" помощи, средств бюджета будут определены. И принципиально эти вопросы ясны и почти решены. Осталось только найти обёртку, в которую будут завёрнуты подобные договоренности. Деньги все же платят за обёртку, а уж какая по вкусу конфета или она полезна или вредна – это все будет зависеть от рекламы.
И потому методы США по "принуждению" тоже не удивительны. В конце концов, если для кого-то было большим открытием или удивлением, что Украина зависима от военных технологий и решений США, это проблемы их мировоззрения. Несколько последних дней чётко видно и понятно, что без спутников и техники США совершенно нет информации о военных действиях России, взлётах самолетов, ракетных или дроновых пусках, а отсутствие интернета от "старлинка" тормозит процесс активных военных действий.
Современная армия Украины уже не может опираться ни на "танки-пушки", ни на "ракеты-дроны". Она опирается на чужую, американскую "информационно-технологическую" составляющую. Поэтому неудивительно, что "принуждение" началось именно с этого.
*Внесён в перечень иноагентов в РФ
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ЭксклюзивУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныЕСГТС
 
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