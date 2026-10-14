"Насмехался над Россией": Трамп назвал виновника украинского конфликта - 14.10.2026 Украина.ру
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"Насмехался над Россией": Трамп назвал виновника украинского конфликта
"Насмехался над Россией": Трамп назвал виновника украинского конфликта - 14.10.2026 Украина.ру
"Насмехался над Россией": Трамп назвал виновника украинского конфликта
Провокационное поведение бывшего американского лидера Джо Байдена и его позиция в отношении Москвы стали одним из главных факторов начала украинского конфликта, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телекомпании Gray Media
2026-10-14T09:33
2026-10-14T10:05
новости
украина
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сша
джо байден
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По словам действующего лидера, его предшественник регулярно позволял себе публичные насмешки над Россией и другими странами, совершенно не понимая последствий своих действий. Трамп подчеркнул, что этого противостояния можно было избежать, и если бы он в то время возглавлял Белый дом, кризис бы не начался.Также Трамп в очередной раз обратил внимание на масштабную финансовую помощь Киеву. Он напомнил, что администрация Байдена выделила Украине сотни миллиардов долларов, хотя Вашингтон не имел перед украинской стороной никаких реальных союзнических обязательств.Подробнее - в материале Байден написал мемуары о поддержке Украины на сайте Украина.ру.
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новости, украина, москва, сша, джо байден, дональд трамп, украина.ру
Новости, Украина, Москва, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Украина.ру

"Насмехался над Россией": Трамп назвал виновника украинского конфликта

09:33 14.10.2026 (обновлено: 10:05 14.10.2026)
 
© REUTERS / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.10.2026
© REUTERS / Evan Vucci
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Провокационное поведение бывшего американского лидера Джо Байдена и его позиция в отношении Москвы стали одним из главных факторов начала украинского конфликта, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телекомпании Gray Media
По словам действующего лидера, его предшественник регулярно позволял себе публичные насмешки над Россией и другими странами, совершенно не понимая последствий своих действий.
Трамп подчеркнул, что этого противостояния можно было избежать, и если бы он в то время возглавлял Белый дом, кризис бы не начался.
Также Трамп в очередной раз обратил внимание на масштабную финансовую помощь Киеву. Он напомнил, что администрация Байдена выделила Украине сотни миллиардов долларов, хотя Вашингтон не имел перед украинской стороной никаких реальных союзнических обязательств.
Подробнее - в материале Байден написал мемуары о поддержке Украины на сайте Украина.ру.
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