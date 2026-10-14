https://ukraina.ru/20261014/nasmekhalsya-nad-rossiey-tramp-nazval-vinovnika-ukrainskogo-konflikta-1083797030.html

"Насмехался над Россией": Трамп назвал виновника украинского конфликта

"Насмехался над Россией": Трамп назвал виновника украинского конфликта - 14.10.2026 Украина.ру

"Насмехался над Россией": Трамп назвал виновника украинского конфликта

Провокационное поведение бывшего американского лидера Джо Байдена и его позиция в отношении Москвы стали одним из главных факторов начала украинского конфликта, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телекомпании Gray Media

2026-10-14T09:33

2026-10-14T09:33

2026-10-14T10:05

новости

украина

москва

сша

джо байден

дональд трамп

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/17/1083368564_0:46:1349:805_1920x0_80_0_0_9b735604f8dd379828800a548b72a4e0.jpg

По словам действующего лидера, его предшественник регулярно позволял себе публичные насмешки над Россией и другими странами, совершенно не понимая последствий своих действий. Трамп подчеркнул, что этого противостояния можно было избежать, и если бы он в то время возглавлял Белый дом, кризис бы не начался.Также Трамп в очередной раз обратил внимание на масштабную финансовую помощь Киеву. Он напомнил, что администрация Байдена выделила Украине сотни миллиардов долларов, хотя Вашингтон не имел перед украинской стороной никаких реальных союзнических обязательств.Подробнее - в материале Байден написал мемуары о поддержке Украины на сайте Украина.ру.

украина

москва

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, москва, сша, джо байден, дональд трамп, украина.ру