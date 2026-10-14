ВСУ остались без защиты от дронов и экстренно ищут замену Starlink - 14.10.2026 Украина.ру
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ВСУ остались без защиты от дронов и экстренно ищут замену Starlink
ВСУ остались без защиты от дронов и экстренно ищут замену Starlink - 14.10.2026 Украина.ру
ВСУ остались без защиты от дронов и экстренно ищут замену Starlink
Ограничения в работе спутниковой сети Starlink лишили украинских военных возможности перехватывать российские реактивные беспилотники, пожаловался в телеграм-канале советник Владимира Зеленского, специалист по системам связи и РЭБ Сергей Бескрестнов
2026-10-14T14:52
2026-10-14T14:53
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стерненко
вооруженные силы украины
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По его словам, американские терминалы были основой для самой эффективной на сегодняшний день схемы защиты неба от дронов, а теперь "партнеры" своими действиями лишают Киев этой возможности. Эту информацию подтверждает и газета Financial Times: высокопоставленный украинский чиновник анонимно признал изданию, что из-за сбоев логистика ВСУ на передовой и в зоне средней дальности сейчас "крайне ограничена".На этом фоне командование ВСУ экстренно пытается решить проблему с США по военным каналам и параллельно ищет хоть какую-то альтернативу терминалам, сообщает Politico со ссылкой на свои источники. Ранее бывший советник Минобороны Украины, волонтер Сергей Стерненко признал, что в ночь на 14 октября у ВСУ из-за отключения терминалов сорвались важные операции. По его словам, интернет просто перестает работать, если военные пытаются использовать Starlink в движении на скорости около 60 километров в час.Подробнее - в материале Маску — оскорбления, Стерненко — вопросы: украинцы разволновались из-за Starlink на сайте Украина.ру.
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новости, киев, сша, владимир зеленский, илон маск, стерненко, вооруженные силы украины
Новости, Киев, США, Владимир Зеленский, Илон Маск, Стерненко, Вооруженные силы Украины

ВСУ остались без защиты от дронов и экстренно ищут замену Starlink

14:52 14.10.2026 (обновлено: 14:53 14.10.2026)
 
© Фото : Mil.gov.ua
- РИА Новости, 1920, 14.10.2026
© Фото : Mil.gov.ua
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Ограничения в работе спутниковой сети Starlink лишили украинских военных возможности перехватывать российские реактивные беспилотники, пожаловался в телеграм-канале советник Владимира Зеленского, специалист по системам связи и РЭБ Сергей Бескрестнов
По его словам, американские терминалы были основой для самой эффективной на сегодняшний день схемы защиты неба от дронов, а теперь "партнеры" своими действиями лишают Киев этой возможности.
Эту информацию подтверждает и газета Financial Times: высокопоставленный украинский чиновник анонимно признал изданию, что из-за сбоев логистика ВСУ на передовой и в зоне средней дальности сейчас "крайне ограничена".
На этом фоне командование ВСУ экстренно пытается решить проблему с США по военным каналам и параллельно ищет хоть какую-то альтернативу терминалам, сообщает Politico со ссылкой на свои источники.
Ранее бывший советник Минобороны Украины, волонтер Сергей Стерненко признал, что в ночь на 14 октября у ВСУ из-за отключения терминалов сорвались важные операции. По его словам, интернет просто перестает работать, если военные пытаются использовать Starlink в движении на скорости около 60 километров в час.
Подробнее - в материале Маску — оскорбления, Стерненко — вопросы: украинцы разволновались из-за Starlink на сайте Украина.ру.
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