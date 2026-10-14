https://ukraina.ru/20261014/mobilizatsiya-doshla-do-kvartir-ombudsmen-ukrainy-zafiksiroval-sluchai-vtorzheniya-ttsk-v-zhile-1083814205.html

Мобилизация дошла до квартир: омбудсмен Украины зафиксировал случаи вторжения ТЦК в жилье

Мобилизация дошла до квартир: омбудсмен Украины зафиксировал случаи вторжения ТЦК в жилье - 14.10.2026 Украина.ру

Мобилизация дошла до квартир: омбудсмен Украины зафиксировал случаи вторжения ТЦК в жилье

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) начали заходить в дома граждан и на частную территорию для проведения мобилизации. Об этом 14 октября заявил уполномоченный по правам человека Верховной Рады Дмитрий Лубинец

2026-10-14T17:38

2026-10-14T17:38

2026-10-14T17:38

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По его словам, только офис омбудсмена зафиксировал около 10 таких случаев в разных регионах Украины. При этом у Лубинца пока нет информации о том, чтобы военкомы выламывали двери — обычно люди сами открывают двери или оставляют их открытыми, и сотрудники ТЦК заходят в жилье.Омбудсмен также отметил, что такие действия могут содержать признаки уголовных правонарушений.На Украине фактически признают: мобилизация перешла в новую фазу — сотрудники военкоматов уже не ограничиваются улицей и общественными местами, а заходят прямо в дома граждан. И если раньше речь шла о "похищениях" людей на улицах, то теперь, судя по признанию Лубинца, речь идет о вторжении в частную собственность.Между тем накануне стало известно, что ТЦК превратили запад и юг Украины в зону беспредела. По данным источников, Одесса долгое время удерживала "печальное лидерство" по числу жалоб на действия военкомов, однако сейчас пальму первенства перехватила Львовщина — оттуда жалобы поступают "пачками".

https://ukraina.ru/20261014/zhenschin--na-front-detey--na-zavody-ukrainskie-deputaty-raskryli-plany-vlastey-1083809854.html

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