Мобилизация дошла до квартир: омбудсмен Украины зафиксировал случаи вторжения ТЦК в жилье
© Фото : Одесский горсоветСотрудник военкомата в Одессе
© Фото : Одесский горсовет
Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) начали заходить в дома граждан и на частную территорию для проведения мобилизации. Об этом 14 октября заявил уполномоченный по правам человека Верховной Рады Дмитрий Лубинец
По его словам, только офис омбудсмена зафиксировал около 10 таких случаев в разных регионах Украины. При этом у Лубинца пока нет информации о том, чтобы военкомы выламывали двери — обычно люди сами открывают двери или оставляют их открытыми, и сотрудники ТЦК заходят в жилье.
"Я думаю, что это проверка, какова будет юридическая реакция, если сотрудники ТЦК и СП начнут заходить даже в частные помещения и силой забирать оттуда владельцев. То есть попробовали в одном регионе — была реакция, пробуют в других регионах", — заявил Лубинец.
Омбудсмен также отметил, что такие действия могут содержать признаки уголовных правонарушений.
На Украине фактически признают: мобилизация перешла в новую фазу — сотрудники военкоматов уже не ограничиваются улицей и общественными местами, а заходят прямо в дома граждан. И если раньше речь шла о "похищениях" людей на улицах, то теперь, судя по признанию Лубинца, речь идет о вторжении в частную собственность.
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Между тем накануне стало известно, что ТЦК превратили запад и юг Украины в зону беспредела. По данным источников, Одесса долгое время удерживала "печальное лидерство" по числу жалоб на действия военкомов, однако сейчас пальму первенства перехватила Львовщина — оттуда жалобы поступают "пачками".
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