https://ukraina.ru/20261014/voynu-zakonchu-vstanu-na-koleni-ischenko-rasskazal-kak-zelenskiy-obmanul-ukraintsev-1083785558.html

"Войну закончу, встану на колени": Ищенко рассказал, как Зеленский обманул украинцев

"Войну закончу, встану на колени": Ищенко рассказал, как Зеленский обманул украинцев - 14.10.2026 Украина.ру

"Войну закончу, встану на колени": Ищенко рассказал, как Зеленский обманул украинцев

Большинство украинцев, судя по соцопросам, все равно поддерживает Владимира Зеленского — даже несмотря на все его невыполненные обещания. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-10-14T06:20

2026-10-14T06:20

2026-10-14T06:20

новости

киев

владимир зеленский

ростислав ищенко

украина

дональд трамп

украина.ру

главные новости

главное

война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/07/0b/1065108119_0:0:1001:564_1920x0_80_0_0_4a6df0102e87f5f5ed167073c209428c.jpg

Отвечая на вопрос о том, как сочетаются нелюбовь украинцев к Зеленскому и нежелание проводить выборы, собеседник Украина.ру напомнил, с какими лозунгами Зеленский шел к власти и привел данные соцопроса.Ищенко сообщил, что 56% респондентов на Украине не испытывают разочарования Зеленским, 64% не испытывают стыд, а 80% не испытывают злость. "Цифры большие, но есть и обратная сторона. Следовательно, большая часть опрошенных Зеленского поддерживает. Тем более, он уже фактически на втором президентском сроке", — пояснил он.По мнению политолога, ситуация на Украине изначально была противоречивой. "Мы за мир, но на наших условиях". Именно с этими лозунгами Зеленский шел к власти", — напомнил он.Эксперт добавил, что Зеленский говорил: "Войну закончу, на колени встану". "Он это говорил. Но потом тоже добавлял: "На условиях Украины договоримся", — подчеркнул Ищенко.Он подчеркнул, что сейчас на Украине происходит то же самое: "Я хочу победы, но не хочу на фронт", — так политолог пояснил логику жителей Украины.Ищенко также отметил, что как "президент мира" Зеленский Украину прокормить не сможет. "Им на войну большие деньги дают. Можно не только украсть, но даже что-то в социалке профинансировать", — резюмировал собеседник Украина.ру.Подробнее о проблемах Киева — в материале Стала известна реакция Зеленского на объявленное Трампом энергетическое перемирие на сайте Украина.ру.

киев

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, владимир зеленский, ростислав ищенко, украина, дональд трамп, украина.ру, главные новости, главное, война, война на украине, зеленский сегодня, украинцы о зеленском, новости о зеленском, сво, новости сво, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, украина.ру дзен, дзен сво