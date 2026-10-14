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"Войну закончу, встану на колени": Ищенко рассказал, как Зеленский обманул украинцев
"Войну закончу, встану на колени": Ищенко рассказал, как Зеленский обманул украинцев - 14.10.2026 Украина.ру
"Войну закончу, встану на колени": Ищенко рассказал, как Зеленский обманул украинцев
Большинство украинцев, судя по соцопросам, все равно поддерживает Владимира Зеленского — даже несмотря на все его невыполненные обещания. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-10-14T06:20
2026-10-14T06:20
2026-10-14T06:20
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Отвечая на вопрос о том, как сочетаются нелюбовь украинцев к Зеленскому и нежелание проводить выборы, собеседник Украина.ру напомнил, с какими лозунгами Зеленский шел к власти и привел данные соцопроса.Ищенко сообщил, что 56% респондентов на Украине не испытывают разочарования Зеленским, 64% не испытывают стыд, а 80% не испытывают злость. "Цифры большие, но есть и обратная сторона. Следовательно, большая часть опрошенных Зеленского поддерживает. Тем более, он уже фактически на втором президентском сроке", — пояснил он.По мнению политолога, ситуация на Украине изначально была противоречивой. "Мы за мир, но на наших условиях". Именно с этими лозунгами Зеленский шел к власти", — напомнил он.Эксперт добавил, что Зеленский говорил: "Войну закончу, на колени встану". "Он это говорил. Но потом тоже добавлял: "На условиях Украины договоримся", — подчеркнул Ищенко.Он подчеркнул, что сейчас на Украине происходит то же самое: "Я хочу победы, но не хочу на фронт", — так политолог пояснил логику жителей Украины.Ищенко также отметил, что как "президент мира" Зеленский Украину прокормить не сможет. "Им на войну большие деньги дают. Можно не только украсть, но даже что-то в социалке профинансировать", — резюмировал собеседник Украина.ру.Подробнее о проблемах Киева — в материале Стала известна реакция Зеленского на объявленное Трампом энергетическое перемирие на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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"Войну закончу, встану на колени": Ищенко рассказал, как Зеленский обманул украинцев
Большинство украинцев, судя по соцопросам, все равно поддерживает Владимира Зеленского — даже несмотря на все его невыполненные обещания. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос о том, как сочетаются нелюбовь украинцев к Зеленскому и нежелание проводить выборы, собеседник Украина.ру напомнил, с какими лозунгами Зеленский шел к власти и привел данные соцопроса.
Ищенко сообщил, что 56% респондентов на Украине не испытывают разочарования Зеленским, 64% не испытывают стыд, а 80% не испытывают злость.
"Цифры большие, но есть и обратная сторона. Следовательно, большая часть опрошенных Зеленского поддерживает. Тем более, он уже фактически на втором президентском сроке", — пояснил он.
По мнению политолога, ситуация на Украине изначально была противоречивой. "Мы за мир, но на наших условиях". Именно с этими лозунгами Зеленский шел к власти", — напомнил он.
Эксперт добавил, что Зеленский говорил: "Войну закончу, на колени встану". "Он это говорил. Но потом тоже добавлял: "На условиях Украины договоримся", — подчеркнул Ищенко.
Он подчеркнул, что сейчас на Украине происходит то же самое: "Я хочу победы, но не хочу на фронт", — так политолог пояснил логику жителей Украины.
Ищенко также отметил, что как "президент мира" Зеленский Украину прокормить не сможет. "Им на войну большие деньги дают. Можно не только украсть, но даже что-то в социалке профинансировать", — резюмировал собеседник Украина.ру.