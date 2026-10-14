https://ukraina.ru/20261014/zaporozhskiy-front-kto-kontroliruet-orekhov-i-chto-zhe-vse-taki-proiskhodit-v-maloy-tokmachke-1083807591.html

Запорожский фронт: кто контролирует Орехов и что же все-таки происходит в Малой Токмачке

Запорожский фронт: кто контролирует Орехов и что же все-таки происходит в Малой Токмачке - 14.10.2026 Украина.ру

Запорожский фронт: кто контролирует Орехов и что же все-таки происходит в Малой Токмачке

Российская армия продолжает наступление на запорожском направлении: Министерство обороны заявило об освобождении населенного пункта Никольское

2026-10-14T16:01

2026-10-14T16:01

2026-10-14T16:01

эксклюзив

сво

орехов

малая токмачка

запорожская область

запорожский фронт

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Это село находится к северу от Орехова, крупнейшего узла обороны, пока еще контролируемого ВСУ, на трассе Орехов-Новониколаевка. Последняя год как освобождена российскими войсками. Вместе с Никольским взяты под контроль еще два села, находящиеся на этой же трассе – Новосошолино и Любецкое.Значение перехода под контроль Никольского в том, что таким образом происходит глубокий, дополнительный охват Орехова с севера. Падение последнего означает, что будет разгромлено самое главное оборонительное препятствие, созданное ВСУ на пути к Запорожью. Между столицей Запорожской области и Ореховым 65 км по дороге. По прямой - 55 км.Киев отрицает нахождение российской армии в городе. Время от времени в украинских и западных СМИ появляются сообщения о проникновении небольших групп российских штурмовиков, но они, мол, пока еще не могут закрепиться на окраине Орехова. Однако по сообщениям российских источников, половина города с юга уже за ВС РФ. Украинцы пока еще контролируют его север и северный "пригород" - Преображенку. Сам же Орехов находится в полном огневом мешке и фактически – в котле. Все подъезды в город российские подразделения держат под огневым контролем.Орехов сильно разрушен из-за артиллерийских обстрелов и ударов авиабомбами и дронами по военным объектам. До начала СВО в этом населенном пункте проживало, по разным оценкам, от 14 до 17 тыс. человек. В настоящий момент от 400 до 600 человек.Непосредственные бои за Орехов идут уже два месяца. Российские штурмовые группы вышли на окраины города еще в августе. Украинцы, по сообщениям российских СМИ, превратили город в самый настоящий укрепленный пункт, создав глубоко эшелонированную оборону: система блиндажей и скрытых траншей, которые в некоторых местах бетонировались, бронированные капсулы для бойцов. В Орехове была создана серьезная подземная инфраструктура.Город с самого начала защищала многочисленная украинская группировка. В нее входили подразделения 65-й и 118-й механизированных бригад, 37-го полка Национальной гвардии, разного рода расчеты операторов БПЛА и 44-я артиллерийская бригада.Непонятна ситуация в Малой Токмачке, небольшого "пригорода" к востоку от Орехова. Поступают разные сообщения о том, кто ее контролирует. Еще в конце августа в российских СМИ появились сообщения о полном контроле над ней ВС РФ, однако официального подтверждения до сих пор нет. Видимо, село попросту до сих пор переходит из рук в руки. Оно давно фактически разрушено и там очень тяжело кому-либо закрепиться, отсюда и трудности его удержания.На пути к Запорожью после освобождения Орехова российская армия столкнется с другими укрепленными пунктами вдоль трассы Т0803: они созданы в таких селах, как Камышеваха и Заречное. Запорожская область – это степная зона, которая перемежается лесополосами. На пути часто встречаются разного рода речушки, а также балки и овраги.Вокруг же самого Запорожья выстроена кольцевая оборонительная система, включающая в себя траншеи, противотанковые рвы и "зубы дракона", а также систему железобетонных блиндажей.Читайте также статью Александра Чаленко Запорожский фронт: российская армия взяла Орехов в огневой мешок

https://ukraina.ru/20260917/zaporozhskiy-front-rossiyskaya-armiya-vzyala-orekhov-v-ognevoy-meshok-1083260171.html

https://ukraina.ru/20260820/trudnosti-osvobozhdeniya-maloy-tokmachki-vyzhzhennaya-mestnost-i-banderovskie-drony-no-polovina-uzhe-za-1082652242.html

орехов

малая токмачка

запорожская область

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Александр Чаленко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

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эксклюзив, сво, орехов, малая токмачка, запорожская область, запорожский фронт