Запорожский фронт: кто контролирует Орехов и что же все-таки происходит в Малой Токмачке - 14.10.2026 Украина.ру
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Запорожский фронт: кто контролирует Орехов и что же все-таки происходит в Малой Токмачке
Запорожский фронт: кто контролирует Орехов и что же все-таки происходит в Малой Токмачке - 14.10.2026 Украина.ру
Запорожский фронт: кто контролирует Орехов и что же все-таки происходит в Малой Токмачке
Российская армия продолжает наступление на запорожском направлении: Министерство обороны заявило об освобождении населенного пункта Никольское
2026-10-14T16:01
2026-10-14T16:01
эксклюзив
сво
орехов
малая токмачка
запорожская область
запорожский фронт
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Это село находится к северу от Орехова, крупнейшего узла обороны, пока еще контролируемого ВСУ, на трассе Орехов-Новониколаевка. Последняя год как освобождена российскими войсками. Вместе с Никольским взяты под контроль еще два села, находящиеся на этой же трассе – Новосошолино и Любецкое.Значение перехода под контроль Никольского в том, что таким образом происходит глубокий, дополнительный охват Орехова с севера. Падение последнего означает, что будет разгромлено самое главное оборонительное препятствие, созданное ВСУ на пути к Запорожью. Между столицей Запорожской области и Ореховым 65 км по дороге. По прямой - 55 км.Киев отрицает нахождение российской армии в городе. Время от времени в украинских и западных СМИ появляются сообщения о проникновении небольших групп российских штурмовиков, но они, мол, пока еще не могут закрепиться на окраине Орехова. Однако по сообщениям российских источников, половина города с юга уже за ВС РФ. Украинцы пока еще контролируют его север и северный "пригород" - Преображенку. Сам же Орехов находится в полном огневом мешке и фактически – в котле. Все подъезды в город российские подразделения держат под огневым контролем.Орехов сильно разрушен из-за артиллерийских обстрелов и ударов авиабомбами и дронами по военным объектам. До начала СВО в этом населенном пункте проживало, по разным оценкам, от 14 до 17 тыс. человек. В настоящий момент от 400 до 600 человек.Непосредственные бои за Орехов идут уже два месяца. Российские штурмовые группы вышли на окраины города еще в августе. Украинцы, по сообщениям российских СМИ, превратили город в самый настоящий укрепленный пункт, создав глубоко эшелонированную оборону: система блиндажей и скрытых траншей, которые в некоторых местах бетонировались, бронированные капсулы для бойцов. В Орехове была создана серьезная подземная инфраструктура.Город с самого начала защищала многочисленная украинская группировка. В нее входили подразделения 65-й и 118-й механизированных бригад, 37-го полка Национальной гвардии, разного рода расчеты операторов БПЛА и 44-я артиллерийская бригада.Непонятна ситуация в Малой Токмачке, небольшого "пригорода" к востоку от Орехова. Поступают разные сообщения о том, кто ее контролирует. Еще в конце августа в российских СМИ появились сообщения о полном контроле над ней ВС РФ, однако официального подтверждения до сих пор нет. Видимо, село попросту до сих пор переходит из рук в руки. Оно давно фактически разрушено и там очень тяжело кому-либо закрепиться, отсюда и трудности его удержания.На пути к Запорожью после освобождения Орехова российская армия столкнется с другими укрепленными пунктами вдоль трассы Т0803: они созданы в таких селах, как Камышеваха и Заречное. Запорожская область – это степная зона, которая перемежается лесополосами. На пути часто встречаются разного рода речушки, а также балки и овраги.Вокруг же самого Запорожья выстроена кольцевая оборонительная система, включающая в себя траншеи, противотанковые рвы и "зубы дракона", а также систему железобетонных блиндажей.Читайте также статью Александра Чаленко Запорожский фронт: российская армия взяла Орехов в огневой мешок
https://ukraina.ru/20260917/zaporozhskiy-front-rossiyskaya-armiya-vzyala-orekhov-v-ognevoy-meshok-1083260171.html
https://ukraina.ru/20260820/trudnosti-osvobozhdeniya-maloy-tokmachki-vyzhzhennaya-mestnost-i-banderovskie-drony-no-polovina-uzhe-za-1082652242.html
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Александр Чаленко
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, сво, орехов, малая токмачка, запорожская область, запорожский фронт
Эксклюзив, СВО, Орехов, Малая Токмачка, Запорожская область, Запорожский фронт

Запорожский фронт: кто контролирует Орехов и что же все-таки происходит в Малой Токмачке

16:01 14.10.2026
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов на Ореховском направлении в Запорожской области
Боевая работа артиллеристов на Ореховском направлении в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 14.10.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Александр Чаленко авторы
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Российская армия продолжает наступление на запорожском направлении: Министерство обороны заявило об освобождении населенного пункта Никольское
Это село находится к северу от Орехова, крупнейшего узла обороны, пока еще контролируемого ВСУ, на трассе Орехов-Новониколаевка. Последняя год как освобождена российскими войсками. Вместе с Никольским взяты под контроль еще два села, находящиеся на этой же трассе – Новосошолино и Любецкое.
Значение перехода под контроль Никольского в том, что таким образом происходит глубокий, дополнительный охват Орехова с севера. Падение последнего означает, что будет разгромлено самое главное оборонительное препятствие, созданное ВСУ на пути к Запорожью. Между столицей Запорожской области и Ореховым 65 км по дороге. По прямой - 55 км.
- РИА Новости, 1920, 17.09.2026
17 сентября, 16:25
Запорожский фронт: российская армия взяла Орехов в огневой мешокРоссийская армия продолжает наступление на Запорожском фронте. Еще 14 сентября Министерство обороны РФ заявило о взятии Новоандреевки, населенного пункта на западе от Орехова, превращенного ВСУ в серьезный укрепрайон. Это село стоит прямо на дороге, по которой украинский гарнизон в городе снабжается через Малые Щербаки.
Киев отрицает нахождение российской армии в городе. Время от времени в украинских и западных СМИ появляются сообщения о проникновении небольших групп российских штурмовиков, но они, мол, пока еще не могут закрепиться на окраине Орехова.
Однако по сообщениям российских источников, половина города с юга уже за ВС РФ. Украинцы пока еще контролируют его север и северный "пригород" - Преображенку. Сам же Орехов находится в полном огневом мешке и фактически – в котле. Все подъезды в город российские подразделения держат под огневым контролем.
Орехов сильно разрушен из-за артиллерийских обстрелов и ударов авиабомбами и дронами по военным объектам. До начала СВО в этом населенном пункте проживало, по разным оценкам, от 14 до 17 тыс. человек. В настоящий момент от 400 до 600 человек.
Непосредственные бои за Орехов идут уже два месяца. Российские штурмовые группы вышли на окраины города еще в августе. Украинцы, по сообщениям российских СМИ, превратили город в самый настоящий укрепленный пункт, создав глубоко эшелонированную оборону: система блиндажей и скрытых траншей, которые в некоторых местах бетонировались, бронированные капсулы для бойцов. В Орехове была создана серьезная подземная инфраструктура.
Малая Токмачка - РИА Новости, 1920, 20.08.2026
20 августа, 18:05
Трудности освобождения Малой Токмачки: выжженная местность и бандеровские дроны, но половина уже за намиРоссийские военблогеры сообщили в среду, 19 августа, что Малая Токмачка (Запорожская область), небольшое село к юго-востоку от Орехова, освобождено. Правда, подтверждения этого от Министерства обороны РФ не было и до сих пор еще нет. Поэтому говорить о переходе под контроль российской армии Токмачки все-таки пока не стоит
Город с самого начала защищала многочисленная украинская группировка. В нее входили подразделения 65-й и 118-й механизированных бригад, 37-го полка Национальной гвардии, разного рода расчеты операторов БПЛА и 44-я артиллерийская бригада.
Непонятна ситуация в Малой Токмачке, небольшого "пригорода" к востоку от Орехова. Поступают разные сообщения о том, кто ее контролирует. Еще в конце августа в российских СМИ появились сообщения о полном контроле над ней ВС РФ, однако официального подтверждения до сих пор нет. Видимо, село попросту до сих пор переходит из рук в руки. Оно давно фактически разрушено и там очень тяжело кому-либо закрепиться, отсюда и трудности его удержания.
На пути к Запорожью после освобождения Орехова российская армия столкнется с другими укрепленными пунктами вдоль трассы Т0803: они созданы в таких селах, как Камышеваха и Заречное. Запорожская область – это степная зона, которая перемежается лесополосами. На пути часто встречаются разного рода речушки, а также балки и овраги.
Вокруг же самого Запорожья выстроена кольцевая оборонительная система, включающая в себя траншеи, противотанковые рвы и "зубы дракона", а также систему железобетонных блиндажей.
Читайте также статью Александра Чаленко Запорожский фронт: российская армия взяла Орехов в огневой мешок
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