https://ukraina.ru/20261014/nepotoplyaemyy-boss-idet-ko-dnu-kuda-i-ot-kogo-begut-slugi-zelenskogo-1083810328.html

Непотопляемый босс идет ко дну: куда и от кого бегут "слуги" Зеленского

Непотопляемый босс идет ко дну: куда и от кого бегут "слуги" Зеленского - 14.10.2026 Украина.ру

Непотопляемый босс идет ко дну: куда и от кого бегут "слуги" Зеленского

Украинские элиты начали паковать чемоданы на фоне конфликта Владимира Зеленского с американскими партнерами и активизации расследований НАБУ. Если раньше из Украины бежали спортсмены, артисты и журналисты, то сейчас все серьезней: эвакуируются судьи, прокуроры, депутаты и градоначальники

2026-10-14T17:33

2026-10-14T17:33

2026-10-14T17:33

эксклюзив

украина

днепр

россия

владимир зеленский

кравченко

набу

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Так, стало известно, что депутат Верховной Рады Александр Герега (один из владельцев сети "Эпицентр") еще 20 сентября тихо отбыл в рабочую командировку за границу, и не спешит оттуда возвращаться. Парламентарий без шума и пыли продлил через спикера Руслана Стефанчука срок своего пребывания за пределами Украины, хотя непонятно, что и с кем обсуждает за границей член комитета по вопросам налоговой и таможенной политики. Интересно, что информацию о побеге депутата из группы "За будущее" слил Офис президента (ОП) - очевидно, в парламенте перестало хватать голосов для поддержки нужных Банковой законов. Или же просто таким образом ОП "шлет привет" группе Игоря Коломойского*, которая контролирует данное парламентское образование.Не вернулся на родину из командировки в Швецию и директор Национального музея истории Украины Федор Андрощук. Он оказался обладателем иностранных паспортов, выехал на выставку картин в Литве и там "потерялся". По слухам, музейщик вывез с собой в Европу ряд ценных исторических артефактов, но искать его и раритеты никто не стал - Минкульт просто уволил его с должности.На днях сбежал из страны и одесский судья Роман Караван. Предлогом для официального выезда с Украины для него стала служебная командировка в Брюссель. Вместо возвращения к исполнению обязанностей юрист отправил из-за границы заявление об увольнении по собственному желанию, оставив за собой сотни нерассмотренных дел. Вообще-то история с Караваном тянулась почти год - еще в ноябре 2025-го он получил разрешение на поездку на Европейский форум юридических профессий, проходивший в Бельгии. Однако по завершении мероприятия судья домой не вернулся. Вместо этого он направил в суд отчет о командировке, заявление об увольнении по собственному желанию и запрос на 45-дневный неоплачиваемый отпуск.Председатель суда Анатолий Радчук отказал в отпуске, потребовав немедленного выхода на работу, но Караван проигнорировал этот приказ. Сотрудники суда составили шесть актов об отсутствии коллеги на рабочем месте, но это никак не повлияло ни на возвращение судьи, ни на расследование полутысячи дел - они так и остались "висеть в воздухе". Сам одесский юрист объяснил поступок необходимостью ухода за тяжело больным отцом, проживающим в Праге, а также опасениями преследования со стороны украинских властей в случае возвращения. Тут сразу напрашиваются два вопроса. Во-первых, почему отец украинского судьи проживает в Чехии, а не на Украине? А во-вторых, чего ж так боялся судья Окружного одесского суда? Возможно, начал предчувствовать расплату за вынесение заказных приговоров украинцам, нелояльным к режиму Зеленского? Его начальство утверждает, что Караван, оставшись за пределами Украины, просто пытался избежать мобилизации, но выглядит этот аргумент притянутым за уши - на Украине судей военкомы в окопы не сажают и бронь у людей в мантиях "пожизненная". В общем, 7 октября (почти через год!) Третья дисциплинарная палата Высшего совета правосудия инициировала дисциплинарное производство для проверки соблюдения профессиональной этики Караваном, что дает ему полное право просить в Европе персональное убежище.Надо думать, что одесский судья поступит также, как поступил перед этим экс-генпрокурор Украины Руслан Кравченко. Месяц назад он тайно покинул страну, выехав ночью на служебном автомобиле через КПП на границе с Польшей. Накануне из страны сбежали и его жена с детьми.Седьмого сентября Кравченко подал в отставку на фоне расследования НАБУ и САП по делу о покровительстве мошеннических колл-центров. Проще говоря, генпрокуратура крышевала мошенников, обманом выманивающих деньги у российских, украинских и европейских граждан. Когда антикоррупционные органы начали раскручивать операцию "Карфаген", Кравченко "встал на лыжи", прихватив с собой более 40 млн "неправомерной выгоды". Но перед этим записал обращение и дистанционно вручил подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу, обвинив того в подделке документов много лет назад. Естественно, эту "пидозру" аннулировали, а сам разоблачитель оказался в Вене и попросил в Австрии политическое убежище. Примечательно, что из-за бегства генпрокурора расстроились не столько в НАБУ, cколько в ОП. И даже попытались выкрасть беглого генпрокурора - чтобы он не наболтал в Австрии лишнего о преступлениях киевского режима. К Кравченко подослали журналистов - якобы для интервью, однако они служили лишь прикрытием для представителей спецслужб, которые должны были доставить экс-генпрокурора на родину или просто ликвидировать. Но юридическое образование и связи сослужили Кравченко хорошую службу: австрийские следователи еще на старте пресекли украинское "расследование". Похоже, европейские партнеры перестали закрывать глаза на проделки Зеленского и как зеницу ока будут оберегать тех, кто выехал с Украины с чемоданами компромата. Особенно это касается Вены, где сегодня "кучкуется" множество оппозиционных украинских политиков - начиная от олигарха Вадима Новинского и заканчивая бывшим радикалом Игорем Мосийчуком*.Зато друзья Зеленского чаще всего выбирают солнечное побережье Испании. Именно там журналисты засекли бывшего "кварталовца" и депутата Рады от "Слуги народа" Юрия Корявченкова (Юзика). Парламентарий уехал с Украины в Коста-Браво и не собирается возвращаться с Барселонщины в любимую Неньку.А вот место пребывания мэра Днепра Бориса Филатова* до сих пор неизвестно. Ранее ряд СМИ и блогеров написали о том, что градоначальник сбежал от детективов Национального антикоррупционного бюро Украины. Еще 2 октября мэр города оставил в соцсетях странную запись об усталости и желании уйти с должности. Мэр Днепра писал, что его "богатая жизнь разрушена", жаловался на давление критиков, на то, что ему мешают работать. Не забыл упомянуть и о нескольких покушениях на себя. Но в своем традиционно хамском стиле "наехал" на детектива НАБУ Алексея Гейко, поскольку именно под его руководством антикоррупционное бюро готовило уведомление о подозрении в отношении Филатова. "Ты, урод в шляпе, посиди в моем кресле", - написал чиновник, сопроводив обращение нецензурной лексикой. А фраза "я вас, негодяев, всех переживу", не оставляла сомнений, что возможный выезд Филатова связан с коррупционными разборками. Правда, местные блогеры отмечают, что градоначальник, скорей всего, оформил побег как командировку. Cам Филатов через пару дней опроверг слухи об отъезде, но ни в соцсетях, ни на рабочем месте он больше не появляется. Даже неизвестно, читает ли он воспоминания горожан о своем пребывании в должности. "Все годы Боря Филатов позиционировал себя как защитника и освободитель Днепра. Эту же версию поддерживала шайка его бенефициаров. В первые дни войны Филатов исчез. Из достоверных источников стало известно, что он прятался у мэра Кропивницкого. Оттуда Боря вышел на связь и уговаривал депутатов сдать Днепр России", - написал один из местных журналистов. А блогер Лачен напомнил, что посредством интернет-связи Борис Альбертович иногда создает видимость присутствия, не находясь даже в Днепропетровской области.Мэр Днепра получил скандальную известность еще в 2014 году, когда угрожал жителям Крыма за то, что они "посмели" присоединиться к России. Московский суд год назад приговорил Филатова к 9 годам колонии по делу о распространении фейков о ВС РФ. Так что в Россию он точно не побежит…Но в любом случае можно говорить о том, что сложившаяся на Украине ситуация заставляет все большее число представителей киевского режима спешно пересматривать свои планы. Одни бегут от антикоррупционных расследований, связанных, в том числе, с аудитом внешней помощи. В этой группе преимущественно друзья и советники лично Зеленского. И их бегство - главный показатель того, что непотопляемый босс идет ко дну. Другие сматывают удочки, почувствовав, как шатается власть и рушатся прежние договоренности, которые могли обеспечить защиту и верным судьям, и преданным градоначальникам. То есть, если в первом случае уезжают те, кто мог сдать Зеленского, то во втором "делают ноги" чиновники, которых уже готов сдать сам украинский лидер.Имеются среди беглецов и такие, кто попытается сейчас дистанцироваться от действующего руководства, чтобы сохранить возможность возвращения в публичную политику страны после ухода со сцены "95 квартала".*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

https://ukraina.ru/20261005/1083520932.html

https://ukraina.ru/20261014/zelenskiy-meshaet-trampu-ostanovyat-li-ssha-peredachu-razveddannykh-ukraine-1083786721.html

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Елена Кирюшкина

эксклюзив, украина, днепр, россия, владимир зеленский, кравченко, набу