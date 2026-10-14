Зеленский в Лондоне, удары по Киеву, массированный налёт на Москву. Хроника событий на утро 14 октября - 14.10.2026 Украина.ру
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Зеленский в Лондоне, удары по Киеву, массированный налёт на Москву. Хроника событий на утро 14 октября
Зеленский в Лондоне, удары по Киеву, массированный налёт на Москву. Хроника событий на утро 14 октября - 14.10.2026 Украина.ру
Зеленский в Лондоне, удары по Киеву, массированный налёт на Москву. Хроника событий на утро 14 октября
Владимир Зеленский, сильно обиженный президентом США, поехал за утешением к другу Энди. Киевские зенитчики вновь остались без разведданных перед русской баллистикой. Латвии указали на её место. ВС РФ раскрыли данные о брошенных бандеровцами в "мясорубку" войны женщинах
2026-10-14T10:00
2026-10-14T10:05
эксклюзив
хроники
россия
москва
сергей собянин
киев
украина
вооруженные силы украины
украина.ру
война на украине
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Ночь, как правило, не насыщена заметными европейскими новостями, выделим из них две.Первая, это краткое сообщение офиса британского правительства о запланированном на среду визите Владимира Зеленского на Даунинг-стрит, где его примет старый-новый друг Энди Бернем. Упоминается, что власти Великобритании планируют ускорить поставки Киеву многоцелевых ракет для противовоздушной обороны "Мартлет" (Lightweight Multirole Missile, LMM) на сумму 45 миллионов фунтов ($64 млн). Однако нет сомнений, что глава киевского режима обсудит со своим главным опекуном и смертельные обиды, нанесённые ему президентом США Дональдом Трампом.Напомним, что 8 октября, буквально накануне телефонного разговора президентов России и США, вызвавшего шок и истерику у Киева и его европейских опекунов, Британия объявила об открытии в Киеве специализированного бизнес-центра для малых и средних британских компаний, работающих с военной промышленностью. В сложившейся ситуации Лондон, несомненно, предпримет шаги по защите всех своих инвестиций в незалежную.На фоне таких "страстей" информация о Латвии, которая "неожиданно" оказалась обескуражена своей вторичностью, выглядит достаточно бледной. Прибалтийским нацистам, замахнувшимся было перекрыть транзит российского зерна через свою территорию, всего-лишь указали на полагающееся место их хозяева.Оказывается, Латвия не может "повысить на 300 процентов плату за использование железнодорожной инфраструктуры для транзита российского зерна или полностью его запретить", поскольку зерно на её территории уже принадлежит США, Швейцарии и Японии. О судебных исках за такие действия, которые просто обанкротят республику, после заседания правительства журналистам рассказал премьер-министр Андрис Кулбергс.Специальная военная операцияМы уже привыкли к данным о потерях ВСУ, справедливо полагая, что за свой неправый выбор каждый должен отвечать. Однако у нас с Украиной общая история и общий подвиг в Великой Отечественной войне. Тем больнее читать сводки о том, что всё чаще неонацистский режим сжигает в топке войны уже и представительниц слабого пола. О ликвидации трёх женщин-операторов дронов со ссылкой на российские силовые структуры, с их подробными данными, пишет РИА Новости.Тем временем, работа ВС РФ на фронтах СВО продолжается своим чередом. В частности, артиллерия группировки войск "Север" за ночь уничтожила украинскую станцию радиоэлектронной разведки "Пластун", склад с боеприпасами и 19 пунктов управления БПЛА ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Также сообщалось об уничтожении 65 украинских солдат, семи автомобилей высокой проходимости и 40 пунктов управления БПЛА.Всего в течение ночи подразделениями "Севера" при взаимодействии с операторами войск беспилотных систем "было выполнено свыше 200 огневых задач".Удары по целям на УкраинеСитуация с работой ПВО над Киевом вечером напомнила произошедшее накануне, когда прилёты баллистики застали украинских зенитчиков врасплох. И в эту ночь местные СМИ панически писали, что предварительной разведывательной информации от западных партнёров о пусках российских ракет снова не было. А официальные лица "выясняли обстоятельства".Утром Минобороны РФ объявило, что ночью российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными БПЛА большой дальности. по объектам коммуникационной и энергетической инфраструктуры в Киеве, Киевской и Харьковской областях, используемых в интересах военно-промышленного комплекса и ВСУ.Украинская пресса ранее описывала масштабные последствия налётов: из-за возникших возгораний часть Киева оказалась затянута смогом, а энергетики были вынуждены экстренно обесточить Дарницкий, Соломенский, Печерский, Днепровский и Голосеевский районы.Согласно сводкам профильных украинских пабликов, критические повреждения получили практически все ключевые теплоэлектроцентрали столицы, включая ТЭЦ-4, Трипольскую ТЭС и крупные распределительные подстанции региона.Многочисленные взрывы также гремели в Харькове, где сообщалось о поражении баллистикой объектов энергетики, в Днепропетровске, в Дубно Ровенской области, в районе Староконстантинова Хмельницкой области.Авторы каналов связывают результативность атаки со сложной траекторией полёта и разнообразием использованных ракет: утверждается, что по целям работали баллистические "Искандеры", сверхзвуковые "Ониксы" и гиперзвуковые "Цирконы".Позже Минобороны РФ подтвердило поражение двух ТЭЦ в Киеве, одной – в Киевской области и ещё одной – в Харьковской области. Кроме того, ВС РФ поразили в Киеве и области ЦОД "АТМ Укрсиббанк", тепловую электростанцию Трипольская, электроподстанцию Киевская. В Харькове и области – тепловую электростанцию Змиевскую.Массированный налёт беспилотников ВСУ на РоссиюПо данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи, с 20:00 мск 13 октября до 8:00 мск 14 октября, дежурные силы ПВО уничтожили 902 украинских БПЛА над регионами России и акваторией Азовского моря.Уточняется, что беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Крыма, Краснодарского и Ставропольского краёв и над акваторией Азовского моря.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что этой ночью силы ПВО вновь отразили массированную попытку прорыва ВСУ к столице."В период с 20:30 13 октября по 07:00 14 октября в сторону Московского региона летели 493 БПЛА. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 180 беспилотников уничтожены на подлёте к Москве", – написал градоначальник в канале на платформе "Макс".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261014/kiev-vnov-v-ogne-rakety-i-bespilotniki-byut-i-po-drugim-regionam-ukrainy-1083795576.html
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Андрей Никитин
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96
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эксклюзив, хроники, россия, москва, сергей собянин, киев, украина, вооруженные силы украины, украина.ру, война на украине, владимир зеленский, ракетные удары по украине, удары, удары по киеву сегодня, удары по россии, обстрелы россии сегодня, обстрелы украины сегодня, сво, спецоперация, латвия, лондон, британия, великобритания, мир без границ
Эксклюзив, Хроники, Россия, Москва, Сергей Собянин, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, война на Украине, Владимир Зеленский, ракетные удары по Украине, удары, удары по Киеву сегодня, удары по России, обстрелы России сегодня, обстрелы Украины сегодня, СВО, Спецоперация, Латвия, Лондон, Британия, Великобритания, Мир без границ

Зеленский в Лондоне, удары по Киеву, массированный налёт на Москву. Хроника событий на утро 14 октября

10:00 14.10.2026 (обновлено: 10:05 14.10.2026)
 
© Фото : коллаж Украина.Ру / Перейти в фотобанкЗеленский Лондон коллаж
Зеленский Лондон коллаж - РИА Новости, 1920, 14.10.2026
© Фото : коллаж Украина.Ру
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Андрей Никитин
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Владимир Зеленский, сильно обиженный президентом США, поехал за утешением к другу Энди. Киевские зенитчики вновь остались без разведданных перед русской баллистикой. Латвии указали на её место. ВС РФ раскрыли данные о брошенных бандеровцами в "мясорубку" войны женщинах
Ночь, как правило, не насыщена заметными европейскими новостями, выделим из них две.
Первая, это краткое сообщение офиса британского правительства о запланированном на среду визите Владимира Зеленского на Даунинг-стрит, где его примет старый-новый друг Энди Бернем. Упоминается, что власти Великобритании планируют ускорить поставки Киеву многоцелевых ракет для противовоздушной обороны "Мартлет" (Lightweight Multirole Missile, LMM) на сумму 45 миллионов фунтов ($64 млн). Однако нет сомнений, что глава киевского режима обсудит со своим главным опекуном и смертельные обиды, нанесённые ему президентом США Дональдом Трампом.
Напомним, что 8 октября, буквально накануне телефонного разговора президентов России и США, вызвавшего шок и истерику у Киева и его европейских опекунов, Британия объявила об открытии в Киеве специализированного бизнес-центра для малых и средних британских компаний, работающих с военной промышленностью. В сложившейся ситуации Лондон, несомненно, предпримет шаги по защите всех своих инвестиций в незалежную.
На фоне таких "страстей" информация о Латвии, которая "неожиданно" оказалась обескуражена своей вторичностью, выглядит достаточно бледной. Прибалтийским нацистам, замахнувшимся было перекрыть транзит российского зерна через свою территорию, всего-лишь указали на полагающееся место их хозяева.
Оказывается, Латвия не может "повысить на 300 процентов плату за использование железнодорожной инфраструктуры для транзита российского зерна или полностью его запретить", поскольку зерно на её территории уже принадлежит США, Швейцарии и Японии. О судебных исках за такие действия, которые просто обанкротят республику, после заседания правительства журналистам рассказал премьер-министр Андрис Кулбергс.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 14.10.2026
07:43
Киев вновь в огне: баллистика и "Герани" бьют по регионам УкраиныРоссийская армия и ночью продолжала атаковать цели в Киеве и других регионах Украины. Передаём сводку на 7:30 мск 14 октября по сообщениям украинских источников, телеграм-канала Украина.ру и Минобороны РФ
Специальная военная операция
Мы уже привыкли к данным о потерях ВСУ, справедливо полагая, что за свой неправый выбор каждый должен отвечать. Однако у нас с Украиной общая история и общий подвиг в Великой Отечественной войне. Тем больнее читать сводки о том, что всё чаще неонацистский режим сжигает в топке войны уже и представительниц слабого пола. О ликвидации трёх женщин-операторов дронов со ссылкой на российские силовые структуры, с их подробными данными, пишет РИА Новости.
Тем временем, работа ВС РФ на фронтах СВО продолжается своим чередом. В частности, артиллерия группировки войск "Север" за ночь уничтожила украинскую станцию радиоэлектронной разведки "Пластун", склад с боеприпасами и 19 пунктов управления БПЛА ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Также сообщалось об уничтожении 65 украинских солдат, семи автомобилей высокой проходимости и 40 пунктов управления БПЛА.
Всего в течение ночи подразделениями "Севера" при взаимодействии с операторами войск беспилотных систем "было выполнено свыше 200 огневых задач".
Удары по целям на Украине
Ситуация с работой ПВО над Киевом вечером напомнила произошедшее накануне, когда прилёты баллистики застали украинских зенитчиков врасплох. И в эту ночь местные СМИ панически писали, что предварительной разведывательной информации от западных партнёров о пусках российских ракет снова не было. А официальные лица "выясняли обстоятельства".
Утром Минобороны РФ объявило, что ночью российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными БПЛА большой дальности. по объектам коммуникационной и энергетической инфраструктуры в Киеве, Киевской и Харьковской областях, используемых в интересах военно-промышленного комплекса и ВСУ.
Украинская пресса ранее описывала масштабные последствия налётов: из-за возникших возгораний часть Киева оказалась затянута смогом, а энергетики были вынуждены экстренно обесточить Дарницкий, Соломенский, Печерский, Днепровский и Голосеевский районы.
Согласно сводкам профильных украинских пабликов, критические повреждения получили практически все ключевые теплоэлектроцентрали столицы, включая ТЭЦ-4, Трипольскую ТЭС и крупные распределительные подстанции региона.
Многочисленные взрывы также гремели в Харькове, где сообщалось о поражении баллистикой объектов энергетики, в Днепропетровске, в Дубно Ровенской области, в районе Староконстантинова Хмельницкой области.
Авторы каналов связывают результативность атаки со сложной траекторией полёта и разнообразием использованных ракет: утверждается, что по целям работали баллистические "Искандеры", сверхзвуковые "Ониксы" и гиперзвуковые "Цирконы".
Позже Минобороны РФ подтвердило поражение двух ТЭЦ в Киеве, одной – в Киевской области и ещё одной – в Харьковской области. Кроме того, ВС РФ поразили в Киеве и области ЦОД "АТМ Укрсиббанк", тепловую электростанцию Трипольская, электроподстанцию Киевская. В Харькове и области – тепловую электростанцию Змиевскую.
Массированный налёт беспилотников ВСУ на Россию
По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи, с 20:00 мск 13 октября до 8:00 мск 14 октября, дежурные силы ПВО уничтожили 902 украинских БПЛА над регионами России и акваторией Азовского моря.
Уточняется, что беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Крыма, Краснодарского и Ставропольского краёв и над акваторией Азовского моря.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что этой ночью силы ПВО вновь отразили массированную попытку прорыва ВСУ к столице.
"В период с 20:30 13 октября по 07:00 14 октября в сторону Московского региона летели 493 БПЛА. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 180 беспилотников уничтожены на подлёте к Москве", – написал градоначальник в канале на платформе "Макс".
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