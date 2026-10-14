https://ukraina.ru/20261014/nuzhno-li-napominat-drug-drugu-o-krasnykh-liniyakh-i-chego-rossii-zhdat-ot-kitaya--zaklyazminskaya-1083805590.html
Нужно ли напоминать друг другу о "красных линиях" и чего России ждать от Китая – Заклязьминская
Нужно ли напоминать друг другу о "красных линиях" и чего России ждать от Китая – Заклязьминская - 14.10.2026 Украина.ру
Нужно ли напоминать друг другу о "красных линиях" и чего России ждать от Китая – Заклязьминская
Китаист, публицист, экономист-международник, кандидат экономических наук, руководитель Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и... Украина.ру, 14.10.2026
2026-10-14T13:50
2026-10-14T13:50
2026-10-14T13:50
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кнр (китай)
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Китаист, публицист, экономист-международник, кандидат экономических наук, руководитель Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и современной Азии Российской академии наук Екатерина Заклязьминская в студии Украина.ру рассказала о непростых отношениях между США и КНР, а также обозначила роль России в этом треугольнике: 00:55 - Итоги визита Си Цзиньпина в США;03:36 - Повестка предстоящей встречи в Шэньчжэне;05:02 - О "ловушке Фукидида";07:06 - Роль России в отношениях США и КНР;08:28 - Использует ли Трамп "треугольник Киссинджера"?13:32 - О партнёрстве России и КНР.ТГ-канал Екатерины Заклязьминской: https://t.me/china_with_ekaterinaЕкатерина Заклязьминская в МАХ: https://max.ru/join/vJ5fI5PkaDBp0CF3V1viIb8CvsTHWBLx6_QWhbtcsms
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Видео, Россия, Китай, США, Си Цзиньпин, Дональд Трамп, Генри Киссинджер, Украина.ру, КНР (Китай), международные отношения, Азия, переговоры, новости переговоров, партнерство, повестка, новости России