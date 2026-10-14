Нужно ли напоминать друг другу о "красных линиях" и чего России ждать от Китая – Заклязьминская - 14.10.2026 Украина.ру
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Нужно ли напоминать друг другу о "красных линиях" и чего России ждать от Китая – Заклязьминская
Нужно ли напоминать друг другу о "красных линиях" и чего России ждать от Китая – Заклязьминская - 14.10.2026 Украина.ру
Нужно ли напоминать друг другу о "красных линиях" и чего России ждать от Китая – Заклязьминская
Китаист, публицист, экономист-международник, кандидат экономических наук, руководитель Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и... Украина.ру, 14.10.2026
2026-10-14T13:50
2026-10-14T13:50
видео
россия
китай
сша
си цзиньпин
дональд трамп
генри киссинджер
украина.ру
кнр (китай)
международные отношения
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Китаист, публицист, экономист-международник, кандидат экономических наук, руководитель Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и современной Азии Российской академии наук Екатерина Заклязьминская в студии Украина.ру рассказала о непростых отношениях между США и КНР, а также обозначила роль России в этом треугольнике: 00:55 - Итоги визита Си Цзиньпина в США;03:36 - Повестка предстоящей встречи в Шэньчжэне;05:02 - О "ловушке Фукидида";07:06 - Роль России в отношениях США и КНР;08:28 - Использует ли Трамп "треугольник Киссинджера"?13:32 - О партнёрстве России и КНР.ТГ-канал Екатерины Заклязьминской: https://t.me/china_with_ekaterinaЕкатерина Заклязьминская в МАХ: https://max.ru/join/vJ5fI5PkaDBp0CF3V1viIb8CvsTHWBLx6_QWhbtcsms
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видео, россия, китай, сша, си цзиньпин, дональд трамп, генри киссинджер, украина.ру, кнр (китай), международные отношения, азия, переговоры, новости переговоров, партнерство, повестка, новости россии, видео
Видео, Россия, Китай, США, Си Цзиньпин, Дональд Трамп, Генри Киссинджер, Украина.ру, КНР (Китай), международные отношения, Азия, переговоры, новости переговоров, партнерство, повестка, новости России

Нужно ли напоминать друг другу о "красных линиях" и чего России ждать от Китая – Заклязьминская

13:50 14.10.2026
 
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Китаист, публицист, экономист-международник, кандидат экономических наук, руководитель Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и современной Азии Российской академии наук Екатерина Заклязьминская в студии Украина.ру рассказала о непростых отношениях между США и КНР, а также обозначила роль России в этом треугольнике:

00:55 - Итоги визита Си Цзиньпина в США;
03:36 - Повестка предстоящей встречи в Шэньчжэне;
05:02 - О "ловушке Фукидида";
07:06 - Роль России в отношениях США и КНР;
08:28 - Использует ли Трамп "треугольник Киссинджера"?
13:32 - О партнёрстве России и КНР.

ТГ-канал Екатерины Заклязьминской: https://t.me/china_with_ekaterina

Екатерина Заклязьминская в МАХ: https://max.ru/join/vJ5fI5PkaDBp0CF3V1viIb8CvsTHWBLx6_QWhbtcsms
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ВидеоРоссияКитайСШАСи ЦзиньпинДональд ТрампГенри КиссинджерУкраина.руКНР (Китай)международные отношенияАзияпереговорыновости переговоровпартнерствоповесткановости России
 
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