https://ukraina.ru/20261014/tramp-nadeetsya-na-russkiy-avos-i-ustranenie-zelenskogo-----1083808734.html

Трамп надеется на русский авось и устранение Зеленского

Трамп надеется на русский авось и устранение Зеленского - 14.10.2026 Украина.ру

Трамп надеется на русский авось и устранение Зеленского

Самый животрепещущий вопрос сегодня в украинско-американских отношениях: ослепнут ли ВСУ окончательно, когда США откажут Киеву в разведданных, получаемых от спутниковой системы Starlink?

2026-10-14T16:29

2026-10-14T16:29

2026-10-14T16:29

мнения

весь скачко

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владимир зеленский

вооруженные силы украины

politico

фидель кастро

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Актуальность этому вопросу придает то, что от разведданных зависит ход СВО – замедляется она или ускоряется. И, конечно же, слова просроченного Владимира Зеленского, который снова утверждает, что в ночь на 14 октября 2026 года ВСУ не были предупреждены о российских налетах – и огребли по полной.Кроме того, так случилось вторые сутки подряд. И Зеленский, комментируя последствия удара по Киеву, заявил, что накануне, 13 октября, Украина на самом деле не получила информацию о пусках баллистических ракет – и особо подчеркнул, что для Киева "это один из наиболее критичных вопросов".А издание Politico насмешило всех сообщением, что разведданных, мол, не было потому, что неблагоприятные погодные условия помешали информированию. Ага, погода плохая была, радиочастоты ветром задуло…И хотя американские СМИ утверждают, что Вашингтон якобы направлял Киеву предупреждение о готовности остановить программу закупок вооружений для Украины, прекратить передачу разведданных и лишить его доступа к спутниковой связи Starlink, сам президент Дональд Трамп, как известно, эту информацию опроверг.А что? Трампу торопиться некуда. Максимум политических дивидендов в сложившейся ситуации он уже получил, кода выдал себя за спасителя американских фермеров, страдающих от отсутствия дешевого дизеля. Реднэки, мол, страдали, а он, Трамп Великолепный, взял да и заключил дизельную сделку с Россией – и теперь все будет в порядке.Поможет ли это Трампу подкорректировать результаты выборов в Конгресс 3 ноября сего года, пока неясно. Одни говорят, что не поможет, потому что задумался Трамп поздно. Другие утверждают, что дизельный пиар сможет несколько затушевать волну негатива и помочь республиканцам-трампистам.Но уже ясно: Трампу подобная шумиха однозначно позволит занимать излюбленную позицию – имитировать бурную деятельность с непредсказуемым результатом, оставаясь при этом на своих прежних позициях. Опора – не так на точные расчеты, как на русское "авось". Если предпринятые инициативы помогут Трампу – отлично. Если же все уйдет в пиаровский свисток – тоже неплохо, потому что ничего из старого принципиально порушено не будет.Если российский дизель поможет снять энергетическую горячку и это принесет еще и политическую прибыль, все будет хорошо. Если нет, Трамп ничего особо не теряет – и ничего не приобретает.Политически и экономически Трамп остается на прежних позициях, продолжает участвовать в украинско-российском конфликте. Причем не только принимать участие опосредовано, да еще и претендуя на роль миротворца, но и получать при этом дивиденды. Американское оружие на войну Украины с Россией Европа у США покупает. ПО-КУ-ПА-ЕТ, значит, платит деньги в госбюджет США.Много или мало, это не имеет никакого значения. Выгоды США, кроме денег, еще и в том, что они показывают всем: Европа без них – ноль без палочки, который, к тому же, еще и уничтожается как конкурент Америке. Европа, чтобы воевать руками украинцев с Россией, буквально гробит свою экономику и слабеет, а ошметки производств и технологий переносятся в США.Кроме того, налаживая или восстанавливая торгово-экономические отношения с Россией, но получая выгоду от войны и в настоящем, США как бы делают задел и на будущее. Известно же, что экономическим основанием "духа Анкориджа" были расчеты российской стороны: если Россия и США восстановят сотрудничество, стоимость двухсторонних проектов может составить 12-14 триллионов долларов А триллионы "зелени" могут застить глаза любому в США: там умеют считать деньги.А в Москве это знают тоже. И понимают, чем манить американцев…Кроме того, Трамп же ничего лично не теряет и в ситуации отключения/неотключения Украины от системы Starlink. Во-первых, эта спутниковая система – частная, принадлежит Илону Маску. И Трамп, конечно же, может, наверное, приказать Маску сделать то, что нужно США. Но, скорее всего, это будет представлено как просьба, на которую Маск может ответить и отказом. А Трамп будет имитировать невозможность найти механизмы, чтобы "давить на частный бизнес", ибо "частная собственность неприкосновенна".Во-вторых, большинство специалистов утверждают, что полностью отключить всю систему Starlink практически невозможно, хотя она передает данные по радио, значит, подчиняется тем же законам, что и любая другая беспроводная система – и достаточно сильная помеха рвет соединение.Но, по данным специалистов, к концу августа 2026 года на орбите находилось уже больше 11 тысяч аппаратов Starlink. И собрана система как огромная распределенная сеть: тысячи быстро движущихся спутников, электронно управляемые антенны, автоматические переключения, несколько маршрутов для трафика и т.д.То есть отдельный терминал Starlink заглушить и отключить можно, но между оборванными каналами все равно остается связь – выключить глушилкой всю сеть нельзя.К тому же, в деле остаются спутниковые системы европейских стран, международный альянс спецслужб "Пять глаз" (Five Eyes, FVEY), в который входят разведслужбы Австралии, Британии, Канады, Новой Зеландии и США. Они при желании могут подстраховать Starlink, если будет согласованное решение других союзников, которые решат, что США их предали, а Украина по-прежнему нуждается в разведданных.И Трамп в такой ситуации тоже может, что называется, курить бамбук в сторонке и выжидать, что из всего этого получится. Авось Россия выиграет, и тогда у него есть задел на сотрудничество с победительницей. Авось что-то получится у его союзников, которых он зачмырил, но окончательно от них не оказался: тогда США, как у них говорят, в седле, потому что оружие-то покупать нужно у них.Да и вообще, повторяю: за все время сидения в сторонке США будут продавать оружие и беспроигрышно получать прибыль. Эта разумная позиция – самое, пожалуй, сильное достижение Трампа-политика, его умение применить бизнес-приемы в политической работе.Та же ситуация – выжидание, – повторяется и в отношении устранения Зеленского.Тут в США своя история. После работы комитета сенатора Фрэнка Черча, предпринятой в 1975 году и устранившей причастность американских спецслужб к убийству многих иностранных лидеров, в США был издан исполнительный указ №11905, 38-го президента США Джеральда Форда. Этот документ официально ограничил деятельность разведывательных организаций и разделом 5 (g) запретил сотрудникам правительства США участвовать в политических убийствах или сговоре с целью их совершения.Но с того времени много воды утекло. Кроме того, указ Форда все же не касался тех, кого в США считали "главными врагами". Например, лидера Кубы Фиделя Кастро. В Гаване есть музей истории покушений на Фиделя – там зафиксированы 637, а по данным бывшего руководителя кубинской контрразведки G2 Фабиана Эскаланте, 638 таких случаев.И указ Форда покушавшимся американцам был, мягко скажем, глубоко безразличен – и до документа, и после его выхода. Установлено, что за время президентства Дуайта Эйзенхауэра на Фиделя Кастро было 38 покушений, Джона Кеннеди — 42, Линдона Джонсона — 72, Ричарда Никсона — 184, Джимми Картера — 64, Рональда Рейгана — 197, Джорджа Буша-старшего — 16, Билла Клинтона — 21. Разные были ребята, но ненавидели, как видим, одинаково…Сам умерший в 2016 году Фидель по этому поводу грустно пошутил: "Если бы выживание после покушений стало олимпийским спортом, я бы имел золотую медаль". Но после смерти Кастро американцы кого только не убили из тех, кто им не нравился. Нагло, подло и цинично убивали – на правах гегемона.Зеленский – это не Кастро. Он пока официально не объявлен "врагом Америки", но Трамп уже послал ему черную метку и приказал освободить кресло президента Украины. И теперь ждет, надеясь, наверное, тоже на авось: то ли сам Зеленский уйдет, то ли ему как-то помогут "друзья Америки".Зеленский, говорят, ломанулся в Лондон – под крыло МИ-6, которое, по слухам выделило ему телохранителей.Но вот ведь беда: стража или охрана легко превращается в конвой, а потом и в ликвидационно-расстрельный взвод, если поступит нужная команда от непосредственных начальников. Незавидная судьба у Зеленского: в МИ-6 тоже его начальники сидят…Еще о смене президента в Украине читайте в статье Владимира Скачко Зеленского – на вынос: как будут менять президента на Украине

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Владимир Скачко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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мнения, весь скачко, дональд трамп, украина, сша, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, politico, фидель кастро