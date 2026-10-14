https://ukraina.ru/20261014/rabotali-na-kiev-i-snabzhali-terroristov-v-rossii-zapretili-sektu-batalkhadzhintsev-1083806186.html

Работали на Киев и снабжали террористов: в России запретили секту "баталхаджинцев"*

Работали на Киев и снабжали террористов: в России запретили секту "баталхаджинцев"* - 14.10.2026 Украина.ру

Работали на Киев и снабжали террористов: в России запретили секту "баталхаджинцев"*

Верховный суд России запретил и признал террористической ингушскую секту "баталхаджинцев"*, члены которой работали на украинские спецслужбы и снабжали оружием боевиков ВСУ

2026-10-14T14:18

2026-10-14T14:18

2026-10-14T14:18

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В ФСБ и Следственном комитете выяснили, что "Община последователей Батал-Хаджи Белхороева"* плотно сотрудничала с Киевом. Именно эти сектанты продали автоматы исполнителям теракта в "Крокус Сити Холле" и помогали в организации убийства генерала Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова.За группировкой тянется долгий кровавый след и внутри России. Спецслужбы доказали, что баталхаджинцы участвовали в масштабном нападении на органы власти Ингушетии еще в 2004 году, когда погибли 78 человек. Кроме того, в 2019 году они расстреляли начальника Центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, его брата и бойца Росгвардии.* Организация признана террористической и экстремистской, ее деятельность запрещена в РФ.

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новости, россия, киев, игорь кириллов, верховный суд, вооруженные силы украины, фсб