https://ukraina.ru/20261014/rabotali-na-kiev-i-snabzhali-terroristov-v-rossii-zapretili-sektu-batalkhadzhintsev-1083806186.html
Работали на Киев и снабжали террористов: в России запретили секту "баталхаджинцев"*
Работали на Киев и снабжали террористов: в России запретили секту "баталхаджинцев"* - 14.10.2026 Украина.ру
Работали на Киев и снабжали террористов: в России запретили секту "баталхаджинцев"*
Верховный суд России запретил и признал террористической ингушскую секту "баталхаджинцев"*, члены которой работали на украинские спецслужбы и снабжали оружием боевиков ВСУ
2026-10-14T14:18
2026-10-14T14:18
2026-10-14T14:18
новости
россия
киев
игорь кириллов
верховный суд
вооруженные силы украины
фсб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/101810/15/1018101565_0:220:3001:1908_1920x0_80_0_0_8eac6982bdd7e6b48426bb43ab3dcc7e.jpg
В ФСБ и Следственном комитете выяснили, что "Община последователей Батал-Хаджи Белхороева"* плотно сотрудничала с Киевом. Именно эти сектанты продали автоматы исполнителям теракта в "Крокус Сити Холле" и помогали в организации убийства генерала Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова.За группировкой тянется долгий кровавый след и внутри России. Спецслужбы доказали, что баталхаджинцы участвовали в масштабном нападении на органы власти Ингушетии еще в 2004 году, когда погибли 78 человек. Кроме того, в 2019 году они расстреляли начальника Центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, его брата и бойца Росгвардии.* Организация признана террористической и экстремистской, ее деятельность запрещена в РФ.
россия
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/101810/15/1018101565_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_69e961bfe4b97c1b2179dd3267d867b8.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, киев, игорь кириллов, верховный суд, вооруженные силы украины, фсб
Новости, Россия, Киев, Игорь Кириллов, Верховный Суд, Вооруженные силы Украины, ФСБ
Работали на Киев и снабжали террористов: в России запретили секту "баталхаджинцев"*
Верховный суд России запретил и признал террористической ингушскую секту "баталхаджинцев"*, члены которой работали на украинские спецслужбы и снабжали оружием боевиков ВСУ
В ФСБ и Следственном комитете выяснили, что "Община последователей Батал-Хаджи Белхороева"* плотно сотрудничала с Киевом.
Именно эти сектанты продали автоматы исполнителям теракта в "Крокус Сити Холле" и помогали в организации убийства генерала Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова.
За группировкой тянется долгий кровавый след и внутри России. Спецслужбы доказали, что баталхаджинцы участвовали в масштабном нападении на органы власти Ингушетии еще в 2004 году, когда погибли 78 человек. Кроме того, в 2019 году они расстреляли начальника Центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, его брата и бойца Росгвардии.
* Организация признана террористической и экстремистской, ее деятельность запрещена в РФ.