Работали на Киев и снабжали террористов: в России запретили секту "баталхаджинцев"* - 14.10.2026 Украина.ру
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Работали на Киев и снабжали террористов: в России запретили секту "баталхаджинцев"*
Работали на Киев и снабжали террористов: в России запретили секту "баталхаджинцев"* - 14.10.2026 Украина.ру
Работали на Киев и снабжали террористов: в России запретили секту "баталхаджинцев"*
Верховный суд России запретил и признал террористической ингушскую секту "баталхаджинцев"*, члены которой работали на украинские спецслужбы и снабжали оружием боевиков ВСУ
2026-10-14T14:18
2026-10-14T14:18
новости
россия
киев
игорь кириллов
верховный суд
вооруженные силы украины
фсб
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В ФСБ и Следственном комитете выяснили, что "Община последователей Батал-Хаджи Белхороева"* плотно сотрудничала с Киевом. Именно эти сектанты продали автоматы исполнителям теракта в "Крокус Сити Холле" и помогали в организации убийства генерала Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова.За группировкой тянется долгий кровавый след и внутри России. Спецслужбы доказали, что баталхаджинцы участвовали в масштабном нападении на органы власти Ингушетии еще в 2004 году, когда погибли 78 человек. Кроме того, в 2019 году они расстреляли начальника Центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, его брата и бойца Росгвардии.* Организация признана террористической и экстремистской, ее деятельность запрещена в РФ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, киев, игорь кириллов, верховный суд, вооруженные силы украины, фсб
Новости, Россия, Киев, Игорь Кириллов, Верховный Суд, Вооруженные силы Украины, ФСБ

Работали на Киев и снабжали террористов: в России запретили секту "баталхаджинцев"*

14:18 14.10.2026
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 14.10.2026
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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Верховный суд России запретил и признал террористической ингушскую секту "баталхаджинцев"*, члены которой работали на украинские спецслужбы и снабжали оружием боевиков ВСУ
В ФСБ и Следственном комитете выяснили, что "Община последователей Батал-Хаджи Белхороева"* плотно сотрудничала с Киевом.
Именно эти сектанты продали автоматы исполнителям теракта в "Крокус Сити Холле" и помогали в организации убийства генерала Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова.
За группировкой тянется долгий кровавый след и внутри России. Спецслужбы доказали, что баталхаджинцы участвовали в масштабном нападении на органы власти Ингушетии еще в 2004 году, когда погибли 78 человек. Кроме того, в 2019 году они расстреляли начальника Центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, его брата и бойца Росгвардии.
* Организация признана террористической и экстремистской, ее деятельность запрещена в РФ.
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