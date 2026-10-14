«Новая эра» Галичины. Как граф Бадени нанес удар по москвофилам и сделал Грушевского профессором
180 лет назад, 14 октября 1846 года, родился граф Казимир фон Бадени, позже императорский наместник в Галичине. Он пытался примирить русинов с поляками и начать в крае "новую эру", но она продержалась меньше четырёх лет
Шляхетский род Бадени был одним из самых известных и богатых в Галичине. Происходил он то ли из Волошского княжества, то ли от полковника войск князя Миланского Яна Сфорца, который прибыл в Польшу вместе с королевой Боной, будущей женой короля Сигизмунда I Старого. Как бы там ни было, Леонард Бадени получил дворянский титул из рук короля Сигизмунда Августа в 1563 году.
В 1659 году Даниель Бадени переселяется во Львов, где становится одним из "отцов города". Его внук, Ян Канты Бадени, представлял Львов на Сейме, а позже стал архиепископом Краковским. Его внук, Станислав Бадени, был секретарём последнего короля Польши, Станислава Августа Понятовского.
В ноябре 1845 года род Бадени получил от императора Австрии графский титул. Владислав Бадени был одним из наиболее выдающихся депутатов Галицкого Сейма и избирался в состав Рейхсрата. Оба его сына, Казимир и Станислав, также стали политиками, и, что примечательно, врагами москвофилов и сторонниками польско-русинского сотрудничества в Галичине.
Казимир фон Бадени родился 14 октября 1846 года в селе Сурохов (ныне Подкарпатское воеводство Польши), учился в гимназии в Кракове. В 1867 году он окончил юридический факультет Ягеллонского университета.
Поначалу он работал в министерствах внутренних дел и земледелия Цислейтании (австрийской части империи, подчинявшейся напрямую Вене). В 1871 году Казимир Бадени был назначен окружным начальником Жолквы (ныне – Львовская область), затем Жешува (ныне центр Подкарпатского воеводства Польши). В 1879 году он получил высший чин госслужащего Австро-Внгрии – надворного советника, и стал представителем императорского наместника Галичины в Кракове, а в 1888 году – наместником императора в Королевстве Галичина и Лодомерия.
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С 1882 по 1909 год Казимир Бадени был депутатом Галицкого Сейма. Представителей русинов в этом органе было немного, и они были разделены на "москвофилов" (ориентирующихся на Российскую империю) и "народовцев" (националистов). Вена ещё с конца 1860-х поддерживала последних.
После Берлинского конгресса 1878 года российско-австрийские отношения начали обостряться. Габсбурги были заинтересованы в отсутствии межнационального противостояния в Галичине. Ослаблению "москвофилов" должны были служить как прямое давление (процесс 1882 года против Ольги Грабарь, дочери лидера подкарпатских русинов Адольфа Добрянского), так и противопоставление им альтернативной силы – украинофилов-"народовцев".
Последние не могли сравниться по своему влиянию с "москвофилами" и вынуждены были сотрудничать ними в борьбе против поляков. При этом часть польских консерваторов, так называемые "станьчики", были готовы на компромиссы с русинами. Одним из лидеров "станьчиков" был младший брат наместника, Станислав фон Бадени (позже он дважды избирался маршалом краевого сейма).
Казимеж Похвальский "Портрет Станислава Бадени", 1903 год
Но главным толчком к провозглашению "новой эры" в польско-русинских отношениях в Галичине всё же стала позиция имперского центра.
Во-первых, в январе 1890 года было подписано чешско-немецкое соглашение, так называемые "Пунктации", и этот опыт Вена хотела распространить на другие народности империи.
Во-вторых, на польско-русинском примирении настаивал министр иностранных дел Австро-Венгрии Густав Кальноки, который считал, что польско-русинское соглашение может дать Вене инструмент влияния в России.
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17 октября 1890 года Казимир фон Бадени встретился с русинским юристом Константином Телишевским (шурином известного "москвофила" Дионисия Кулачковского), который передал наместнику список требований ("концессий"): создание кафедры истории Украины во Львовском университете, открытие новой украинской гимназии, внедрение польско-русинского двуязычия во всех учительских семинариях, практическая реализация гарантированного Конституцией равноправия "русско-украинского" языка с польским и немецким, возвращение русинских чиновников и учителей из Западной Галиции в Восточную и т.п.
За это "народовцы" обязались разорвать любые контакты с "москвофилами" и достичь соглашения с поляками.
Когда 24 ноября 1890 года Казимир фон Бадени (в компании Константина Телишевского, Александра Барвинского, Костя Левицкого, Омеляна Огоновского, Корнила Мандичевского и греко-католического митрополита Сильвестра Семибратовича) объявил "новую эру" в польско-русинских отношениях, это вызвало эффект разорвавшейся бомбы.
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Кость Левицкий
На следующий день Юлиан Романчук на заседании Галицкого Сейма предложил польским депутатам "соглашение" ("порозуміння"):
1) украинцы (русины) составляют отдельный народ,
2) верность греко-католическому обряду,
3) лояльность дому Габсбургов,
4) либерализм,
5) улучшение положения крестьянства.
Большинство "народовцев" поначалу благосклонно восприняло обещанное "изменение системы", русофилы же заняли бескомпромиссно враждебную позицию по отношению к "соглашению". К ним присоединилась и Русско-украинская радикальная партия. С польской стороны против "новой эры" выступили консервативные землевладельцы – "подоляки".
Результаты польско-русинского "соглашения" (которое, между прочим, никогда не было зафиксировано в виде документа) стороны оценивали по-разному.
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Часть "концессий" действительно была реализована: введено двуязычие в учительских семинариях, возвращён ряд украинских госслужащих из Западной Галичины, создана украинская гимназия в Коломые и т.п. Без "новой эры" вряд ли произошло бы преобразование Литературного общества имени Шевченко в Научное. В контексте "соглашения" состоялось и создание первого украинского страхового общества "Днестр".
Огромное значение имело и официальное внедрение в 1892-93 годах фонетического правописания – вместо этимологического. Это сыграло ключевую роль для утверждения в Галичине идеи единства украинского народа.
С другой стороны, "народовцам" так и не удалось отобрать у "москвофилов" контроль над "Народным домом" во Львове. Кроме того, они ожидали "изменения неприязненной к русинам системы", чего не произошло.
Главным достижением "новой эры" принято считать демонстрацию возможностей компромиссной политики – как для украинцев, так и для поляков. Последние, особенно "станьчики", благодаря "соглашению" оказались в выгодном свете перед Веной.
Была достигнута и ещё одна цель польских и венских элит — ослабление русофилов в Галичине.
Своеобразным символом реализации "соглашения" была ситуация с отдельными кафедрами Львовского университета.
С одной стороны, была создана вторая кафедра "мировой истории с особым вниманием к истории Восточной Европы", которую "народовцы" согласились считать кафедрой "украинской истории". Более того, её руководителем был назначен прибывший из Киева Михаил Грушевский. Процесс назначения курировал лично наместник Бадени.
С другой стороны, ни Кость Левицкий, ни Михаил Зобкив так и не смогли возглавить украиноязычную кафедру права. Бадени явно не хотел видеть русинов-украинцев на подобных должностях.
Более того, в 1895 году, когда "соглашение" уже формально потеряло силу, Казимир Бадени лично заблокировал предоставление Ивану Франко должности доцента "руськой литературы" во Львовском университете, хотя руководство кафедры было на это согласно. Претензии к потенциальному преподавателю были чисто политические.
Борис Гринченко и Иван Франко. Львов, 1903 год
После реализации к началу 1894 года главных пунктов "соглашения", "новая эра" в Галичине фактически исчерпала себя. Все больше "народовцев" склонялось к отказу от провозглашенной в 1890 году политики. В результате они разделились на два лагеря: сторонников продолжения соглашательской линии (Александр Барвинский, Анатоль Вахнянин), и сторонников перехода в оппозицию (Юлиан Романчук).
Формальным и логическим концом "новой эры" стало общее собрание общества "Народна рада" в мае 1894 года, на котором абсолютное большинство поддержало Романчука.
Считается, что "новая эра" сыграла ключевую роль и для карьеры Казимира Бадени, который в 1895 году стал премьер-министром Цислейтании.
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В 1896 году правительство Бадени произвело изменение избирательного законодательства. К четырём избирательным куриям (крупные землевладельцы, города, торговые и ремесленные объединения) была добавлена пятая, в которую были включены все подданные мужчины старше 24 лет, платящие налоги.
Реформа привела к изменению расстановки политических сил в парламенте. Сформировались три политических лагеря, которые определяли внутриполитический ландшафт Австрии вплоть до 1980-х годов: социал-демократы, христианские социалисты и немецкие националисты. Эта система просуществовала до 1907 года, когда была заменена всеобщим избирательным правом для мужчин.
Первые выборы по новому закону в 1897 году сопровождались конфликтами. В Галичине в ходе столкновений 10 человек было убито, 19 тяжело ранено, 769 арестовано. Из-за противодействия властей не был избран баллотировавшийся в Рейхсрат от Збаража Иван Франко, а из 63-х депутатов от Галичины всего трое было русинами-украинцами.
© commons.wikimedia.orgПравление Научного общества им. Шевченко. В центре в первом ряду - Ольга Кобылянская, во втором ряду: второй - Владимир Гнатюк, четвёртый - Михаил Грушевский, пятый - Иван Франко. 31 октября 1898 года.
Правление Научного общества им. Шевченко. В центре в первом ряду - Ольга Кобылянская, во втором ряду: второй - Владимир Гнатюк, четвёртый - Михаил Грушевский, пятый - Иван Франко. 31 октября 1898 года.
Выборы в Рейхсрат, в конце концов, привели к отставке правительства Казимира фон Бадени. Правда, Галичина была ни при чём – причиной стала попытка введения чешско-немецкого двуязычия в Богемии. 28 ноября 1897 года Бадени подал в отставку, принятую императором Францом Иосифом I.
Граф Казимир фон Бадени умер 9 июля 1909 года неподалёку от Буска, возвращаясь с лечения в Карлсбаде (Карловых Варах).
После 1945 года во дворце Бадени в Буске работал райком КПСС, а с 1950-х в нём дислоцировалась воинская часть. В 2004 году часть расформировали, но резиденция так и осталась на балансе Минобороны Украины. С мая 2016 года его владельцем стала община Буска. Бывший графский парк у замка неплохо сохранился, ныне это главный городской парк Буска, который, ирония истории, носит имя Ивана Франко.
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