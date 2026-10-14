«Новая эра» Галичины. Как граф Бадени нанес удар по москвофилам и сделал Грушевского профессором - 14.10.2026 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20261014/1032459840.html
«Новая эра» Галичины. Как граф Бадени нанес удар по москвофилам и сделал Грушевского профессором
«Новая эра» Галичины. Как граф Бадени нанес удар по москвофилам и сделал Грушевского профессором - 14.10.2026 Украина.ру
«Новая эра» Галичины. Как граф Бадени нанес удар по москвофилам и сделал Грушевского профессором
180 лет назад, 14 октября 1846 года, родился граф Казимир фон Бадени, позже императорский наместник в Галичине. Он пытался примирить русинов с поляками и начать в крае "новую эру", но она продержалась меньше четырёх лет
2026-10-14T15:30
2026-10-14T15:30
история
галичина
xix век
михаил грушевский
австро-венгрия
история
поляки
вена
польша
сейм
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Шляхетский род Бадени был одним из самых известных и богатых в Галичине. Происходил он то ли из Волошского княжества, то ли от полковника войск князя Миланского Яна Сфорца, который прибыл в Польшу вместе с королевой Боной, будущей женой короля Сигизмунда I Старого. Как бы там ни было, Леонард Бадени получил дворянский титул из рук короля Сигизмунда Августа в 1563 году.В 1659 году Даниель Бадени переселяется во Львов, где становится одним из "отцов города". Его внук, Ян Канты Бадени, представлял Львов на Сейме, а позже стал архиепископом Краковским. Его внук, Станислав Бадени, был секретарём последнего короля Польши, Станислава Августа Понятовского.В ноябре 1845 года род Бадени получил от императора Австрии графский титул. Владислав Бадени был одним из наиболее выдающихся депутатов Галицкого Сейма и избирался в состав Рейхсрата. Оба его сына, Казимир и Станислав, также стали политиками, и, что примечательно, врагами москвофилов и сторонниками польско-русинского сотрудничества в Галичине.Казимир фон Бадени родился 14 октября 1846 года в селе Сурохов (ныне Подкарпатское воеводство Польши), учился в гимназии в Кракове. В 1867 году он окончил юридический факультет Ягеллонского университета.Поначалу он работал в министерствах внутренних дел и земледелия Цислейтании (австрийской части империи, подчинявшейся напрямую Вене). В 1871 году Казимир Бадени был назначен окружным начальником Жолквы (ныне – Львовская область), затем Жешува (ныне центр Подкарпатского воеводства Польши). В 1879 году он получил высший чин госслужащего Австро-Внгрии – надворного советника, и стал представителем императорского наместника Галичины в Кракове, а в 1888 году – наместником императора в Королевстве Галичина и Лодомерия.С 1882 по 1909 год Казимир Бадени был депутатом Галицкого Сейма. Представителей русинов в этом органе было немного, и они были разделены на "москвофилов" (ориентирующихся на Российскую империю) и "народовцев" (националистов). Вена ещё с конца 1860-х поддерживала последних.После Берлинского конгресса 1878 года российско-австрийские отношения начали обостряться. Габсбурги были заинтересованы в отсутствии межнационального противостояния в Галичине. Ослаблению "москвофилов" должны были служить как прямое давление (процесс 1882 года против Ольги Грабарь, дочери лидера подкарпатских русинов Адольфа Добрянского), так и противопоставление им альтернативной силы – украинофилов-"народовцев".Последние не могли сравниться по своему влиянию с "москвофилами" и вынуждены были сотрудничать ними в борьбе против поляков. При этом часть польских консерваторов, так называемые "станьчики", были готовы на компромиссы с русинами. Одним из лидеров "станьчиков" был младший брат наместника, Станислав фон Бадени (позже он дважды избирался маршалом краевого сейма).Но главным толчком к провозглашению "новой эры" в польско-русинских отношениях в Галичине всё же стала позиция имперского центра.Во-первых, в январе 1890 года было подписано чешско-немецкое соглашение, так называемые "Пунктации", и этот опыт Вена хотела распространить на другие народности империи.Во-вторых, на польско-русинском примирении настаивал министр иностранных дел Австро-Венгрии Густав Кальноки, который считал, что польско-русинское соглашение может дать Вене инструмент влияния в России.17 октября 1890 года Казимир фон Бадени встретился с русинским юристом Константином Телишевским (шурином известного "москвофила" Дионисия Кулачковского), который передал наместнику список требований ("концессий"): создание кафедры истории Украины во Львовском университете, открытие новой украинской гимназии, внедрение польско-русинского двуязычия во всех учительских семинариях, практическая реализация гарантированного Конституцией равноправия "русско-украинского" языка с польским и немецким, возвращение русинских чиновников и учителей из Западной Галиции в Восточную и т.п.За это "народовцы" обязались разорвать любые контакты с "москвофилами" и достичь соглашения с поляками.Когда 24 ноября 1890 года Казимир фон Бадени (в компании Константина Телишевского, Александра Барвинского, Костя Левицкого, Омеляна Огоновского, Корнила Мандичевского и греко-католического митрополита Сильвестра Семибратовича) объявил "новую эру" в польско-русинских отношениях, это вызвало эффект разорвавшейся бомбы.На следующий день Юлиан Романчук на заседании Галицкого Сейма предложил польским депутатам "соглашение" ("порозуміння"):1) украинцы (русины) составляют отдельный народ,2) верность греко-католическому обряду,3) лояльность дому Габсбургов,4) либерализм,5) улучшение положения крестьянства.Большинство "народовцев" поначалу благосклонно восприняло обещанное "изменение системы", русофилы же заняли бескомпромиссно враждебную позицию по отношению к "соглашению". К ним присоединилась и Русско-украинская радикальная партия. С польской стороны против "новой эры" выступили консервативные землевладельцы – "подоляки".Результаты польско-русинского "соглашения" (которое, между прочим, никогда не было зафиксировано в виде документа) стороны оценивали по-разному.Часть "концессий" действительно была реализована: введено двуязычие в учительских семинариях, возвращён ряд украинских госслужащих из Западной Галичины, создана украинская гимназия в Коломые и т.п. Без "новой эры" вряд ли произошло бы преобразование Литературного общества имени Шевченко в Научное. В контексте "соглашения" состоялось и создание первого украинского страхового общества "Днестр".Огромное значение имело и официальное внедрение в 1892-93 годах фонетического правописания – вместо этимологического. Это сыграло ключевую роль для утверждения в Галичине идеи единства украинского народа.С другой стороны, "народовцам" так и не удалось отобрать у "москвофилов" контроль над "Народным домом" во Львове. Кроме того, они ожидали "изменения неприязненной к русинам системы", чего не произошло.Главным достижением "новой эры" принято считать демонстрацию возможностей компромиссной политики – как для украинцев, так и для поляков. Последние, особенно "станьчики", благодаря "соглашению" оказались в выгодном свете перед Веной.Была достигнута и ещё одна цель польских и венских элит — ослабление русофилов в Галичине.Своеобразным символом реализации "соглашения" была ситуация с отдельными кафедрами Львовского университета.С одной стороны, была создана вторая кафедра "мировой истории с особым вниманием к истории Восточной Европы", которую "народовцы" согласились считать кафедрой "украинской истории". Более того, её руководителем был назначен прибывший из Киева Михаил Грушевский. Процесс назначения курировал лично наместник Бадени.С другой стороны, ни Кость Левицкий, ни Михаил Зобкив так и не смогли возглавить украиноязычную кафедру права. Бадени явно не хотел видеть русинов-украинцев на подобных должностях.Более того, в 1895 году, когда "соглашение" уже формально потеряло силу, Казимир Бадени лично заблокировал предоставление Ивану Франко должности доцента "руськой литературы" во Львовском университете, хотя руководство кафедры было на это согласно. Претензии к потенциальному преподавателю были чисто политические.После реализации к началу 1894 года главных пунктов "соглашения", "новая эра" в Галичине фактически исчерпала себя. Все больше "народовцев" склонялось к отказу от провозглашенной в 1890 году политики. В результате они разделились на два лагеря: сторонников продолжения соглашательской линии (Александр Барвинский, Анатоль Вахнянин), и сторонников перехода в оппозицию (Юлиан Романчук).Формальным и логическим концом "новой эры" стало общее собрание общества "Народна рада" в мае 1894 года, на котором абсолютное большинство поддержало Романчука.Считается, что "новая эра" сыграла ключевую роль и для карьеры Казимира Бадени, который в 1895 году стал премьер-министром Цислейтании.В 1896 году правительство Бадени произвело изменение избирательного законодательства. К четырём избирательным куриям (крупные землевладельцы, города, торговые и ремесленные объединения) была добавлена пятая, в которую были включены все подданные мужчины старше 24 лет, платящие налоги.Реформа привела к изменению расстановки политических сил в парламенте. Сформировались три политических лагеря, которые определяли внутриполитический ландшафт Австрии вплоть до 1980-х годов: социал-демократы, христианские социалисты и немецкие националисты. Эта система просуществовала до 1907 года, когда была заменена всеобщим избирательным правом для мужчин.Первые выборы по новому закону в 1897 году сопровождались конфликтами. В Галичине в ходе столкновений 10 человек было убито, 19 тяжело ранено, 769 арестовано. Из-за противодействия властей не был избран баллотировавшийся в Рейхсрат от Збаража Иван Франко, а из 63-х депутатов от Галичины всего трое было русинами-украинцами.Выборы в Рейхсрат, в конце концов, привели к отставке правительства Казимира фон Бадени. Правда, Галичина была ни при чём – причиной стала попытка введения чешско-немецкого двуязычия в Богемии. 28 ноября 1897 года Бадени подал в отставку, принятую императором Францом Иосифом I.Граф Казимир фон Бадени умер 9 июля 1909 года неподалёку от Буска, возвращаясь с лечения в Карлсбаде (Карловых Варах).После 1945 года во дворце Бадени в Буске работал райком КПСС, а с 1950-х в нём дислоцировалась воинская часть. В 2004 году часть расформировали, но резиденция так и осталась на балансе Минобороны Украины. С мая 2016 года его владельцем стала община Буска. Бывший графский парк у замка неплохо сохранился, ныне это главный городской парк Буска, который, ирония истории, носит имя Ивана Франко.
https://ukraina.ru/20241004/1049848256.html
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https://ukraina.ru/20251223/nauchnoe-obschestvo-imeni-shevchenko-ukrainskaya-akademiya-sozdannaya-na-galichine-za-dengi-iz-malorossii-1073279973.html
https://ukraina.ru/20250818/avstriyskiy-imperator-frants-iosif-i-rossiya-ot-nikolaya-i-do-nikolaya-ii---1067132481.html
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Олег Хавич
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история, галичина, xix век, михаил грушевский, австро-венгрия, поляки, вена, польша, сейм, украинцы, франко, история украины, западная украина, политика
История, Галичина, XIX век, Михаил Грушевский, Австро-Венгрия, История, поляки, Вена, Польша, сейм, украинцы, Франко, история Украины, Западная Украина, политика

«Новая эра» Галичины. Как граф Бадени нанес удар по москвофилам и сделал Грушевского профессором

15:30 14.10.2026
 
© commons.wikimedia.org / Beldoneck / Перейти в фотобанк Граф Казимир Бадени
 Граф Казимир Бадени - РИА Новости, 1920, 14.10.2026
© commons.wikimedia.org / Beldoneck
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Олег Хавич
автор издания Украина.ру
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180 лет назад, 14 октября 1846 года, родился граф Казимир фон Бадени, позже императорский наместник в Галичине. Он пытался примирить русинов с поляками и начать в крае "новую эру", но она продержалась меньше четырёх лет
Шляхетский род Бадени был одним из самых известных и богатых в Галичине. Происходил он то ли из Волошского княжества, то ли от полковника войск князя Миланского Яна Сфорца, который прибыл в Польшу вместе с королевой Боной, будущей женой короля Сигизмунда I Старого. Как бы там ни было, Леонард Бадени получил дворянский титул из рук короля Сигизмунда Августа в 1563 году.
В 1659 году Даниель Бадени переселяется во Львов, где становится одним из "отцов города". Его внук, Ян Канты Бадени, представлял Львов на Сейме, а позже стал архиепископом Краковским. Его внук, Станислав Бадени, был секретарём последнего короля Польши, Станислава Августа Понятовского.
В ноябре 1845 года род Бадени получил от императора Австрии графский титул. Владислав Бадени был одним из наиболее выдающихся депутатов Галицкого Сейма и избирался в состав Рейхсрата. Оба его сына, Казимир и Станислав, также стали политиками, и, что примечательно, врагами москвофилов и сторонниками польско-русинского сотрудничества в Галичине.
Казимир фон Бадени родился 14 октября 1846 года в селе Сурохов (ныне Подкарпатское воеводство Польши), учился в гимназии в Кракове. В 1867 году он окончил юридический факультет Ягеллонского университета.
Поначалу он работал в министерствах внутренних дел и земледелия Цислейтании (австрийской части империи, подчинявшейся напрямую Вене). В 1871 году Казимир Бадени был назначен окружным начальником Жолквы (ныне – Львовская область), затем Жешува (ныне центр Подкарпатского воеводства Польши). В 1879 году он получил высший чин госслужащего Австро-Внгрии – надворного советника, и стал представителем императорского наместника Галичины в Кракове, а в 1888 году – наместником императора в Королевстве Галичина и Лодомерия.
конвенция между Российской империей и королевством Пруссия о разделе земель Речи Посполитой
4 октября 2024, 08:00История
Как Галичина стала австрийскойОдна из особенностей Галичины состоит в том, что она с XIV по XX век была оторвана от остальной Украины. В результате галичане имеют другую историю, культуру, язык, религию… Впору говорить об отдельной нации галичан или русинов-рутенов. Одним из эпизодов формирования этой группы стало возвращении Галичины в Австрию в XVIII веке
С 1882 по 1909 год Казимир Бадени был депутатом Галицкого Сейма. Представителей русинов в этом органе было немного, и они были разделены на "москвофилов" (ориентирующихся на Российскую империю) и "народовцев" (националистов). Вена ещё с конца 1860-х поддерживала последних.
После Берлинского конгресса 1878 года российско-австрийские отношения начали обостряться. Габсбурги были заинтересованы в отсутствии межнационального противостояния в Галичине. Ослаблению "москвофилов" должны были служить как прямое давление (процесс 1882 года против Ольги Грабарь, дочери лидера подкарпатских русинов Адольфа Добрянского), так и противопоставление им альтернативной силы – украинофилов-"народовцев".
Последние не могли сравниться по своему влиянию с "москвофилами" и вынуждены были сотрудничать ними в борьбе против поляков. При этом часть польских консерваторов, так называемые "станьчики", были готовы на компромиссы с русинами. Одним из лидеров "станьчиков" был младший брат наместника, Станислав фон Бадени (позже он дважды избирался маршалом краевого сейма).
© commons.wikimedia.orgКазимеж Похвальский "Портрет Станислава Бадени", 1903 год
Казимеж Похвальский Портрет Станислава Бадени, 1903 год - РИА Новости, 1920, 13.10.2026
© commons.wikimedia.org
Казимеж Похвальский "Портрет Станислава Бадени", 1903 год
Но главным толчком к провозглашению "новой эры" в польско-русинских отношениях в Галичине всё же стала позиция имперского центра.
Во-первых, в январе 1890 года было подписано чешско-немецкое соглашение, так называемые "Пунктации", и этот опыт Вена хотела распространить на другие народности империи.
Во-вторых, на польско-русинском примирении настаивал министр иностранных дел Австро-Венгрии Густав Кальноки, который считал, что польско-русинское соглашение может дать Вене инструмент влияния в России.
- РИА Новости, 1920, 19.12.2025
19 декабря 2025, 07:57История
Русские без России. Адольф Добрянский и идентичность русинов ЗакарпатьяУникальность создания русинской национальной идентичности заключается в том, что лозунгом этого движения была принадлежность русинской народности к большому русскому народу. При этом надо заметить, что представление о своей общности с русскими возникло в русинской среде до возникновения в России концепции триединого русского народа
17 октября 1890 года Казимир фон Бадени встретился с русинским юристом Константином Телишевским (шурином известного "москвофила" Дионисия Кулачковского), который передал наместнику список требований ("концессий"): создание кафедры истории Украины во Львовском университете, открытие новой украинской гимназии, внедрение польско-русинского двуязычия во всех учительских семинариях, практическая реализация гарантированного Конституцией равноправия "русско-украинского" языка с польским и немецким, возвращение русинских чиновников и учителей из Западной Галиции в Восточную и т.п.
За это "народовцы" обязались разорвать любые контакты с "москвофилами" и достичь соглашения с поляками.
Когда 24 ноября 1890 года Казимир фон Бадени (в компании Константина Телишевского, Александра Барвинского, Костя Левицкого, Омеляна Огоновского, Корнила Мандичевского и греко-католического митрополита Сильвестра Семибратовича) объявил "новую эру" в польско-русинских отношениях, это вызвало эффект разорвавшейся бомбы.
© Фото : Открытый источник / Перейти в фотобанкКость Левицкий
Кость Левицкий - РИА Новости, 1920, 13.10.2026
© Фото : Открытый источник
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Кость Левицкий
На следующий день Юлиан Романчук на заседании Галицкого Сейма предложил польским депутатам "соглашение" ("порозуміння"):
1) украинцы (русины) составляют отдельный народ,
2) верность греко-католическому обряду,
3) лояльность дому Габсбургов,
4) либерализм,
5) улучшение положения крестьянства.
Большинство "народовцев" поначалу благосклонно восприняло обещанное "изменение системы", русофилы же заняли бескомпромиссно враждебную позицию по отношению к "соглашению". К ним присоединилась и Русско-украинская радикальная партия. С польской стороны против "новой эры" выступили консервативные землевладельцы – "подоляки".
Результаты польско-русинского "соглашения" (которое, между прочим, никогда не было зафиксировано в виде документа) стороны оценивали по-разному.
Русская троица Маркиан Шашкевич, Яков Головацкий и Иван Вагилевич - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
13 сентября 2021, 10:45
«Мы, галицкие русские, принадлежим к великому русскому народу». Борьба за филологию во Львовском университете13 сентября 1848 года русины получили лишь малую долю того, на что претендовали во время «Весны народов». Университетская кафедра - это, конечно, немало, но требовали они намного большего
Часть "концессий" действительно была реализована: введено двуязычие в учительских семинариях, возвращён ряд украинских госслужащих из Западной Галичины, создана украинская гимназия в Коломые и т.п. Без "новой эры" вряд ли произошло бы преобразование Литературного общества имени Шевченко в Научное. В контексте "соглашения" состоялось и создание первого украинского страхового общества "Днестр".
Огромное значение имело и официальное внедрение в 1892-93 годах фонетического правописания – вместо этимологического. Это сыграло ключевую роль для утверждения в Галичине идеи единства украинского народа.
С другой стороны, "народовцам" так и не удалось отобрать у "москвофилов" контроль над "Народным домом" во Львове. Кроме того, они ожидали "изменения неприязненной к русинам системы", чего не произошло.
Главным достижением "новой эры" принято считать демонстрацию возможностей компромиссной политики – как для украинцев, так и для поляков. Последние, особенно "станьчики", благодаря "соглашению" оказались в выгодном свете перед Веной.
Была достигнута и ещё одна цель польских и венских элит — ослабление русофилов в Галичине.
Своеобразным символом реализации "соглашения" была ситуация с отдельными кафедрами Львовского университета.
Иван Франко
4 октября 2024, 15:59История
Иван Франко и русско-украинская партия на Галичине4 октября 1890 году группа галицких последователей Михаила Драгоманова во главе с Иваном Франко создали "Русско-украинскую радикальную партию", которая впоследствии породила почти всю галицкую многопартийность
С одной стороны, была создана вторая кафедра "мировой истории с особым вниманием к истории Восточной Европы", которую "народовцы" согласились считать кафедрой "украинской истории". Более того, её руководителем был назначен прибывший из Киева Михаил Грушевский. Процесс назначения курировал лично наместник Бадени.
С другой стороны, ни Кость Левицкий, ни Михаил Зобкив так и не смогли возглавить украиноязычную кафедру права. Бадени явно не хотел видеть русинов-украинцев на подобных должностях.
Более того, в 1895 году, когда "соглашение" уже формально потеряло силу, Казимир Бадени лично заблокировал предоставление Ивану Франко должности доцента "руськой литературы" во Львовском университете, хотя руководство кафедры было на это согласно. Претензии к потенциальному преподавателю были чисто политические.
© УкринформБорис Гринченко и Иван Франко. Львов, 1903 год
Борис Гринченко и Иван Франко. Львов, 1903 год
© Укринформ
Борис Гринченко и Иван Франко. Львов, 1903 год
После реализации к началу 1894 года главных пунктов "соглашения", "новая эра" в Галичине фактически исчерпала себя. Все больше "народовцев" склонялось к отказу от провозглашенной в 1890 году политики. В результате они разделились на два лагеря: сторонников продолжения соглашательской линии (Александр Барвинский, Анатоль Вахнянин), и сторонников перехода в оппозицию (Юлиан Романчук).
Формальным и логическим концом "новой эры" стало общее собрание общества "Народна рада" в мае 1894 года, на котором абсолютное большинство поддержало Романчука.
Считается, что "новая эра" сыграла ключевую роль и для карьеры Казимира Бадени, который в 1895 году стал премьер-министром Цислейтании.
Научное общество им. Шевченко во Львове - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
23 декабря 2025, 16:00История
Научное общество имени Шевченко: украинская академия, созданная на Галичине за деньги из Малороссии23 декабря 1873 года во Львове было создано "Литературное общество имени Шевченко". Общество создавалось и в значительной мере работало за деньги меценатов из Малороссии. Через 20 лет стало научным и в этом есть определённая загадка – трудно представить себе что-то менее совместимое с наукой, чем украинский национальный гений...
В 1896 году правительство Бадени произвело изменение избирательного законодательства. К четырём избирательным куриям (крупные землевладельцы, города, торговые и ремесленные объединения) была добавлена пятая, в которую были включены все подданные мужчины старше 24 лет, платящие налоги.
Реформа привела к изменению расстановки политических сил в парламенте. Сформировались три политических лагеря, которые определяли внутриполитический ландшафт Австрии вплоть до 1980-х годов: социал-демократы, христианские социалисты и немецкие националисты. Эта система просуществовала до 1907 года, когда была заменена всеобщим избирательным правом для мужчин.
Первые выборы по новому закону в 1897 году сопровождались конфликтами. В Галичине в ходе столкновений 10 человек было убито, 19 тяжело ранено, 769 арестовано. Из-за противодействия властей не был избран баллотировавшийся в Рейхсрат от Збаража Иван Франко, а из 63-х депутатов от Галичины всего трое было русинами-украинцами.
© commons.wikimedia.orgПравление Научного общества им. Шевченко. В центре в первом ряду - Ольга Кобылянская, во втором ряду: второй - Владимир Гнатюк, четвёртый - Михаил Грушевский, пятый - Иван Франко. 31 октября 1898 года.
Правление Научного общества им. Шевченко. В центре в первом ряду - Ольга Кобылянская, во втором ряду: второй - Владимир Гнатюк, четвёртый - Михаил Грушевский, пятый - Иван Франко. 31 октября 1898 года. - РИА Новости, 1920, 13.10.2026
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Правление Научного общества им. Шевченко. В центре в первом ряду - Ольга Кобылянская, во втором ряду: второй - Владимир Гнатюк, четвёртый - Михаил Грушевский, пятый - Иван Франко. 31 октября 1898 года.
Выборы в Рейхсрат, в конце концов, привели к отставке правительства Казимира фон Бадени. Правда, Галичина была ни при чём – причиной стала попытка введения чешско-немецкого двуязычия в Богемии. 28 ноября 1897 года Бадени подал в отставку, принятую императором Францом Иосифом I.
Граф Казимир фон Бадени умер 9 июля 1909 года неподалёку от Буска, возвращаясь с лечения в Карлсбаде (Карловых Варах).
После 1945 года во дворце Бадени в Буске работал райком КПСС, а с 1950-х в нём дислоцировалась воинская часть. В 2004 году часть расформировали, но резиденция так и осталась на балансе Минобороны Украины. С мая 2016 года его владельцем стала община Буска. Бывший графский парк у замка неплохо сохранился, ныне это главный городской парк Буска, который, ирония истории, носит имя Ивана Франко.
Император Австро-Венгрии Франц-Иосиф I - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
18 августа 2025, 16:00История
Австрийский император Франц Иосиф и Россия: от Николая I до Николая II 18 августа 1830 года родился император Австрии Франц Иосиф. Он был обязан России спасением своей империи сразу после вступления на престол, и погубил своё государство, ввязавшись в войну с Россией в 1914-м
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