https://ukraina.ru/20261014/aleksey-anpilogov-vsu-prodolzhayut-beznadezhnuyu-oboronu-na-oskole-a-rossiya-beret-pod-kontrol-1083802761.html

Алексей Анпилогов: ВСУ продолжают безнадежную оборону на Осколе, а Россия берет под контроль Доброполье

Алексей Анпилогов: ВСУ продолжают безнадежную оборону на Осколе, а Россия берет под контроль Доброполье - 14.10.2026 Украина.ру

Алексей Анпилогов: ВСУ продолжают безнадежную оборону на Осколе, а Россия берет под контроль Доброполье

Украинская сторона по непонятной мне логике продолжает удерживать плацдармы на левом берегу Оскола. Тут ВСУ попадают в ту же ситуацию, что и в свое время в Крынках, где почти в полном составе погибла вся морская пехота Украины. Такая же ситуация складывается в районе Купянска, где все переправы через Оскол находятся под нашим контролем.

2026-10-14T17:00

2026-10-14T17:00

2026-10-14T17:00

интервью

украина

сумы

доброполье

алексей анпилогов

богдан хмельницкий

владимир зеленский

вооруженные силы украины

украина.ру

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов.- Алексей, расскажите об оперативной обстановке, которая сложилась в Сумской области в полосе наступления группировки "Север".- Наши войска вышли к границе так называемого Сумского леса. Завершились серьёзные бои за населённый пункт Хотень, и ВСУ, которые пытаются оборонять Сумы, попали в неприятную ситуацию, потому что линия населённых пунктов вдоль границы леса уже находится под нашим контролем. При этом в лесу FPV-дроны, которые наводятся по оптическому каналу, не могут обеспечить эффективное поражение. И это большая проблема для ВСУ. Единственная линия обороны, которая осталась в этом районе – это река Рыбица. Украинская сторона выстроила по правому обрывистому берегу этой речки оборону, но эта оборона уже трещит.В целом расстояние от некоторых точек нашего сумского плацдарма до областного центра 20 км. Это радиус действия FPV-дрона. Военная логистика противника в районе Сум контролируется нами. Причем Украина не может бросить Сумы как маловажный населенный пункт, потому что это центр коммуникаций. Если Сумы будут потеряны, то вся оборона на северо-востоке Украины рассыплется. Потеря Сум затруднит переброску войск, которую надо будет не вдоль границы, а через тыловые дороги, то есть Прилуки или Ромны.- Как обстоят дела южнее в Харьковской области?- Здесь главный сюжет — это агония Волчанского котла. Резниковским его называть уже нельзя, потому что населенный пункт Резниково перешел под наш контроль. Под контролем ВСУ осталось два населённых пункта возле реки Волчья. Это вот Варваровка и Николаевка. Второй котел замкнулся вокруг Нефедовки и Черного. Эти села еще имеют сообщение с большой землей. Отсюда ВСУ еще могут выйти в район Приколотного и дальше на Великий Бурлук, до которого нашим войскам остается еще чуть более десяти километров. И здесь логистика ВСУ находится под нашим контролем, поэтому все попытки перебросить подкрепления в котел заканчиваются ничем.В ближайшее время этот котел сколлапсирует и весь фронт ВСУ на севере Харьковской области начнет катиться вниз, и наши, как рулон, будут его сворачивать.Здесь мы выходим в район Купянска, где тоже разворачивается интересный сюжет. Украинская сторона по непонятной мне логике продолжает удерживать плацдармы на левом берегу Оскола. Тут ВСУ попадают в ту же ситуацию, что и в свое время в Крынках на берегу Днепра, где почти в полном составе погибла вся морская пехота Украины.Сейчас такая же ситуация складывается в районе Купянска, потому что все переправы через Оскол находятся под нашим контролем.- На Украине активно пиарили операцию "Вивальди" в районе Красного Лимана. Каковы ее итоги?- После напряжённых и кровопролитных встречных боёв они отбросили наши войска от Лимана. Но это ограниченный успех, потому что сразу за Северским Донцом есть река Жеребец, форсировать которую будет очень трудно. "Вивальди" подошла к своему логическому концу и дальше наши войска перейдут от обороны к активным действиям, чтобы вновь выйти к Лиману.Это важно, потому что для украинской стороны складывается угрожающая ситуация в районе Славянска, Краматорска и Дружковки. Эта агломерация уже оказалась в выступе, который углубляется в наши освобождённые территории. Сейчас активно развиваются события на южном фасе этого выступа в районе Доброполья, которое попало в оперативное окружение.Ключевые опорные пункты в городе находятся под нашим контролем. Это железнодорожный вокзал, промзона и террикон шахты "Добропольская". Эта конфигурация позволяет полностью контролировать Доброполье с господствующих высот и опираться на промзону как на территорию, где можно накапливать личный состав.Не менее важные события развиваются к северу от Доброполья на трассе, которая ведет к Краматорску. Мы уже в нескольких местах перерезали эту дорогу. Появились сообщения о занятии населенных пунктов за этой дорогой. Это Нововодяное, Новотроицкое и Лидино. Группа "Центр" не остановится на достигнутом и будет развивать этот успех, перерезая рокады, которые идут на Александровку. Это последний крупный населенный пункт в ДНР. Оттуда дорога ведет на Павлоград – центр всего фронта ВСУ на востоке. Опираясь на Павлоград, можно снабжать и Запад Донбасса, и Харьков.- То есть Александровка является ключевым пунктом в Донбассе?- Да. Наступление на Доброполье оказалось ударом в пустоту, потому что ВСУ в районе Красного Лимана пытаются наступать там, где не могут развить успех. За рекой Жеребец находится очень большой лес вплоть до района Сватово и Кременной. Это пересечённая местность, по которой крайне трудно наступать. С другой стороны, удар генерала Иванаева попал в очень слабое место и теперь группа "Центр" катится дальше без какого-то серьёзного сопротивления с украинской стороны.Если гарнизон Доброполья не вывести, а дать ему безумный приказ держаться до последнего, ещё несколько тысяч украинских солдат будут убиты или взяты в плен.Дальше идет позиционный фронт. Стоит упомянуть лишь участок возле Орехова в Запорожской области. Там идут встречные бои. У нас есть сильное присутствие в Новопавловке, мы уже фактически перерезали дороги, которые идут дальше на Таврийское, Камышеваху и в район южных пригородов Запорожья. Идет очень жестокое сражение за Омельник. Здесь проходит вторая дорога, по которой ещё можно теоретически сейчас снабжать Орехов. Расстояние до нее уже составляет не более полутора-двух километров. И это уже фактически означает приговор для Ореховской группировки.- Как вы оцениваете эффект от ударов по энергетике Украины?- В Киеве уже идут веерные отключения электроэнергии по несколько часов, которых не было с прошлой зимы. И это связано с тем, что наши "Герани" продолжают поражать ЛЭП, которые идут через реку Днепр. На минувших выходных были поражены линии электропередач в районе Трипольской ГЭС в районе населенных пунктов Триполье и Украинка.Здесь мощный переток между двумя берегами. Сама Трипольская ГРЭС после вывода из строя была распределительным узлом электроэнергии. И сейчас этот узел тоже выведен из строя.Второй мощный удар был нанесен в Днепропетровске, где были перерезаны три линии электропередач. Там расположена Приднепровская ГРЭС. На острове Каменоватом были снесены три опоры ЛЭП нашими "Геранями".- На минувшей неделе был нанесен удар и по подстанциям 750 кВт.- Да, это главная Киевская подстанция, которая расположена к западу от столицы между Дибровой и Козинцами. Здесь проходят две очень мощные линии электропередач. Одна с Ровенской АЭС, другая с Хмельницкой. Подстанция была выведан из строя комбинированным ударом. То есть были поражены ЛЭП и трансформаторы.Следуя неписанным правилам войны, мы избегаем наносить удары по объектам, разрушение которых создаст техногенную угрозу. Поэтому мы крайне аккуратно бьем по дамбе Днепрогэса. Мы бьем только по двум мостовым переходам. Тогда будет нарушена только логистика, но сама дамба останется целой.И такая же логика в ударах по энергосистеме. То есть мы бьём не по АЭС, а по распределительной системе. Украинская сторона вынуждена сама планово понижать мощность атомных станций, потому что им некуда выдавать электроэнергию.- Почему, на ваш взгляд, прекратились удары по мостам в Киеве?- Украина стянула почти все системы ПВО под Киев. Сейчас там есть и "Гепарды", и "Пэтриоты". Были поставлены и новые британские турели, о которых пишет вся западная пресса. Другие мосты, в том числе в Запорожье, остались без защиты. Это будет использовано, чтобы нарушить логистику ВСУ через Днепр. Уверен, что потом удары продолжатся по Южному и Северному мосту.Украина сама напросилась на эту кампанию. Ее попытки воздействовать на гражданскую экономику России, оказались не столь успешными. И благодаря нашей разветвлённой системы ПВО, и потому что Россия слишком большая и слишком мощная по сравнению с Украиной, а ответный удар оказался нокаутирующим.Большое количество конфликтов выигрывалось в тылу. Ни один американский военнослужащий до подписания капитуляции не вступил на основные острова Японии. Первая мировая война закончилась, когда французская армия находилась возле Парижа, а ни одного солдата Антанты на германской территории не было.То есть часто тыл оказывается гораздо более хрупкой вещью, чем фронт. На фронте люди привыкли к тому, что есть лишения, есть военная солидарность. Теперь же Зеленскому крайне трудно выстраивать позицию, что война где-то там, далеко от Киева.

https://ukraina.ru/20261012/prodolzhit-li-rossiya-bit-po-mostam-v-kieve-i-chto-budet-s-zelenskim-posle-chrnoy-metki---anpilogov-1083762744.html

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интервью, украина, сумы, доброполье, алексей анпилогов, богдан хмельницкий, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру