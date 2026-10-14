https://ukraina.ru/20261014/s-tiranami-ne-dogovarivayutsya-yuschenko-predyavil-trampu-ryad-pretenziy-i-prikrylsya-sovetskim-soldatom--1083810119.html
"С тиранами не договариваются!": Ющенко предъявил Трампу ряд претензий и прикрылся советским солдатом
"С тиранами не договариваются!": Ющенко предъявил Трампу ряд претензий и прикрылся советским солдатом - 14.10.2026 Украина.ру
"С тиранами не договариваются!": Ющенко предъявил Трампу ряд претензий и прикрылся советским солдатом
Третий президент Украины Виктор Ющенко написал открытое письмо президенту США Дональду Трампу, в котором жёстко раскритиковал дизельную сделку
2026-10-14T15:53
2026-10-14T15:53
2026-10-14T15:53
виктор ющенко
дональд трамп
владимир зеленский
россия
украина
сша
сс
новости
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В своём письме Трампу Ющенко подверг жёсткой критике дизельную сделку США с Россией. При этом в своём послании Ющенко сделал ряд противоречивых заявлений."Мы – народ хлеборобов, чья идентичность проистекает из любви к собственной хате, к своему полю и к своему родному небу. Мы никогда не посягали на чужое, но и своё отдавать не научены", – в частности писал Ющенко.Это резко противоречит тому, что исповедуют украинские националисты: мол, украинцы-народ воинов. Примечательно, что на этом же делался акцент во время президентства самого Ющенко. Более того, в опубликованном 20 июня совместном обращении президентов Украины по поводу возвращения Польше Орденов Белого орла, подписантом которого был и Ющенко, также делался акцент на воинском прошлом украинцев.В письме Трампу Ющенко также рассказал о последствиях российских ударов, не раскрыв, чем они вызваны и кто первый начал наносить удары по энергетической и информационной инфраструктуре."На этом фоне выглядит дико и больно, когда раздаются призывы к Украине "остановиться", наставления, кого нам выбирать и как жить, или когда дается зелёный свет на торговлю российским дизелем. Каждый доллар от этого дизеля – это купленная ракета, которая завтра прилетит в наши хаты", – негодовал Ющенко.Он попрекнул США их торговым прошлым и попытался провести исторические параллели."Вспомните и собственную историю Соединённых Штатов! В 1930-х годах Вашингтон тоже верил, что торговля нефтью с Императорской Японией поможет сохранить "стабильность". США годами продавали им топливо, пытаясь откупиться от войны. Чем это закончилось? Трагедией Пёрл-Харбора, когда японские самолеты на американском же топливе бомбили ваш флот", – отмечал Ющенко.При этом он не упомянул о том, что американские компании торговали нефтью с гитлеровской Германией и во время Второй мировой войны – вплоть до вступления США в войну.Примечательно также, что, рассказывая о союзничестве украинцев и американцев Ющенко не только вспомнил об "украинском происхождении" поднимавшего флаг на Иводзиме Майкла Стренка (сам Стренк родился на территории современной Словакии, а его отец в графе происхождение в прошении об американском гражданстве указал Ruthenian, т.е. "русин").Ющенко решил прикрыться памятью о советском солдате, вспомнив и встречу на Эльбе."25 апреля 1945 года на разрушенном мосту в Торгау на Эльбе американского лейтенанта Уильяма Робертсона первым обнял украинский парень из Черкасской области – Александр Сильвашко", – писал Ющенко.И это при том, что в годы его президентства было сделано многое для очернения памяти Советской Армии, а также для прославления нацистских коллаборантов как из УПА*, так и из дивизии СС "Галичина"*.Завершил своё письмо Ющенко фразой "С тиранами не договариваются!", чем также может уязвить Трампа, т.к. охватившие США в октябре 2025 года протесты против политики Трампа и его администрации проходили под лозунгом No kings ("Нет королям").Ранее Львовский облсовет призвал Трампа не оказывать давление на Владимира Зеленского. Обращение, инициированное депутатом совета Юрием Бучко, поддержали 59 депутатов из 84.* – запрещённая в РФ экстремистская организация
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виктор ющенко, дональд трамп, владимир зеленский, россия, украина, сша, сс, новости
"С тиранами не договариваются!": Ющенко предъявил Трампу ряд претензий и прикрылся советским солдатом
Третий президент Украины Виктор Ющенко написал открытое письмо президенту США Дональду Трампу, в котором жёстко раскритиковал дизельную сделку
В своём письме Трампу Ющенко подверг жёсткой критике дизельную сделку США с Россией. При этом в своём послании Ющенко сделал ряд противоречивых заявлений.
"Мы – народ хлеборобов, чья идентичность проистекает из любви к собственной хате, к своему полю и к своему родному небу. Мы никогда не посягали на чужое, но и своё отдавать не научены", – в частности писал Ющенко.
Это резко противоречит тому, что исповедуют украинские националисты: мол, украинцы-народ воинов. Примечательно, что на этом же делался акцент во время президентства самого Ющенко. Более того, в опубликованном 20 июня совместном обращении президентов Украины по поводу возвращения Польше Орденов Белого орла, подписантом которого был и Ющенко, также делался акцент на воинском прошлом украинцев.
"Мы – украинцы! Великая нация, нация воинов", – указывалось в нём.
В письме Трампу Ющенко также рассказал о последствиях российских ударов, не раскрыв, чем они вызваны и кто первый начал наносить удары по энергетической и информационной инфраструктуре.
"На этом фоне выглядит дико и больно, когда раздаются призывы к Украине "остановиться", наставления, кого нам выбирать и как жить, или когда дается зелёный свет на торговлю российским дизелем. Каждый доллар от этого дизеля – это купленная ракета, которая завтра прилетит в наши хаты", – негодовал Ющенко.
Он попрекнул США их торговым прошлым и попытался провести исторические параллели.
"Вспомните и собственную историю Соединённых Штатов! В 1930-х годах Вашингтон тоже верил, что торговля нефтью с Императорской Японией поможет сохранить "стабильность". США годами продавали им топливо, пытаясь откупиться от войны. Чем это закончилось? Трагедией Пёрл-Харбора, когда японские самолеты на американском же топливе бомбили ваш флот", – отмечал Ющенко.
При этом он не упомянул о том, что американские компании торговали нефтью с гитлеровской Германией и во время Второй мировой войны – вплоть до вступления США в войну.
Примечательно также, что, рассказывая о союзничестве украинцев и американцев Ющенко не только вспомнил об "украинском происхождении" поднимавшего флаг на Иводзиме Майкла Стренка (сам Стренк родился на территории современной Словакии, а его отец в графе происхождение в прошении об американском гражданстве указал Ruthenian, т.е. "русин").
Ющенко решил прикрыться памятью о советском солдате, вспомнив и встречу на Эльбе.
"25 апреля 1945 года на разрушенном мосту в Торгау на Эльбе американского лейтенанта Уильяма Робертсона первым обнял украинский парень из Черкасской области – Александр Сильвашко", – писал Ющенко.
И это при том, что в годы его президентства было сделано многое для очернения памяти Советской Армии, а также для прославления нацистских коллаборантов как из УПА*, так и из дивизии СС "Галичина"*.
Завершил своё письмо Ющенко фразой "С тиранами не договариваются!", чем также может уязвить Трампа, т.к. охватившие США в октябре 2025 года протесты против политики Трампа и его администрации проходили под лозунгом No kings ("Нет королям").
Ранее Львовский облсовет призвал Трампа не оказывать давление на Владимира Зеленского. Обращение, инициированное депутатом совета Юрием Бучко, поддержали 59 депутатов из 84.
* – запрещённая в РФ экстремистская организация