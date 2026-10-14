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"С тиранами не договариваются!": Ющенко предъявил Трампу ряд претензий и прикрылся советским солдатом

"С тиранами не договариваются!": Ющенко предъявил Трампу ряд претензий и прикрылся советским солдатом - 14.10.2026 Украина.ру

"С тиранами не договариваются!": Ющенко предъявил Трампу ряд претензий и прикрылся советским солдатом

Третий президент Украины Виктор Ющенко написал открытое письмо президенту США Дональду Трампу, в котором жёстко раскритиковал дизельную сделку

2026-10-14T15:53

2026-10-14T15:53

2026-10-14T15:53

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В своём письме Трампу Ющенко подверг жёсткой критике дизельную сделку США с Россией. При этом в своём послании Ющенко сделал ряд противоречивых заявлений."Мы – народ хлеборобов, чья идентичность проистекает из любви к собственной хате, к своему полю и к своему родному небу. Мы никогда не посягали на чужое, но и своё отдавать не научены", – в частности писал Ющенко.Это резко противоречит тому, что исповедуют украинские националисты: мол, украинцы-народ воинов. Примечательно, что на этом же делался акцент во время президентства самого Ющенко. Более того, в опубликованном 20 июня совместном обращении президентов Украины по поводу возвращения Польше Орденов Белого орла, подписантом которого был и Ющенко, также делался акцент на воинском прошлом украинцев.В письме Трампу Ющенко также рассказал о последствиях российских ударов, не раскрыв, чем они вызваны и кто первый начал наносить удары по энергетической и информационной инфраструктуре."На этом фоне выглядит дико и больно, когда раздаются призывы к Украине "остановиться", наставления, кого нам выбирать и как жить, или когда дается зелёный свет на торговлю российским дизелем. Каждый доллар от этого дизеля – это купленная ракета, которая завтра прилетит в наши хаты", – негодовал Ющенко.Он попрекнул США их торговым прошлым и попытался провести исторические параллели."Вспомните и собственную историю Соединённых Штатов! В 1930-х годах Вашингтон тоже верил, что торговля нефтью с Императорской Японией поможет сохранить "стабильность". США годами продавали им топливо, пытаясь откупиться от войны. Чем это закончилось? Трагедией Пёрл-Харбора, когда японские самолеты на американском же топливе бомбили ваш флот", – отмечал Ющенко.При этом он не упомянул о том, что американские компании торговали нефтью с гитлеровской Германией и во время Второй мировой войны – вплоть до вступления США в войну.Примечательно также, что, рассказывая о союзничестве украинцев и американцев Ющенко не только вспомнил об "украинском происхождении" поднимавшего флаг на Иводзиме Майкла Стренка (сам Стренк родился на территории современной Словакии, а его отец в графе происхождение в прошении об американском гражданстве указал Ruthenian, т.е. "русин").Ющенко решил прикрыться памятью о советском солдате, вспомнив и встречу на Эльбе."25 апреля 1945 года на разрушенном мосту в Торгау на Эльбе американского лейтенанта Уильяма Робертсона первым обнял украинский парень из Черкасской области – Александр Сильвашко", – писал Ющенко.И это при том, что в годы его президентства было сделано многое для очернения памяти Советской Армии, а также для прославления нацистских коллаборантов как из УПА*, так и из дивизии СС "Галичина"*.Завершил своё письмо Ющенко фразой "С тиранами не договариваются!", чем также может уязвить Трампа, т.к. охватившие США в октябре 2025 года протесты против политики Трампа и его администрации проходили под лозунгом No kings ("Нет королям").Ранее Львовский облсовет призвал Трампа не оказывать давление на Владимира Зеленского. Обращение, инициированное депутатом совета Юрием Бучко, поддержали 59 депутатов из 84.* – запрещённая в РФ экстремистская организация

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виктор ющенко, дональд трамп, владимир зеленский, россия, украина, сша, сс, новости