Крысиная возня в обесточенной Раде: полная хронология конфликта Зеленского и Кличко - 14.10.2026 Украина.ру
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Крысиная возня в обесточенной Раде: полная хронология конфликта Зеленского и Кличко
Крысиная возня в обесточенной Раде: полная хронология конфликта Зеленского и Кличко - 14.10.2026 Украина.ру
Крысиная возня в обесточенной Раде: полная хронология конфликта Зеленского и Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко, вызванный в Верховную Раду, с трибуны озвучил встречные обвинения в адрес Офиса президента. Он назвал "шоу" претензии о провале подготовки Киева к зиме и заявил о блокировании правительством средств, из-за чего не были выполнены все запланированные программы. Об этом 14 октября сообщил украинский Телеграм-канал "Страна.ua"
2026-10-14T14:48
2026-10-14T14:48
киев
харьков
виталий кличко
владимир зеленский
ярослав железняк
офис президента
рада
верховная рада
новости
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Предыстория. Противостояние Зеленского и Кличко имеет давнюю историю. Ещё в 2019 году, когда Зеленский только пришёл к власти, отношения между Офисом президента и мэрией Киева не заладились. Кличко неоднократно заявлял о давлении на местное самоуправление, а в ОП его критиковали за "неэффективность". К 2025–2026 годам конфликт приобрёл хронический характер: стороны публично обменивались обвинениями, но до прямой схватки в Раде дело не доходило.Поводом для обострения стало полное уничтожение генерации электроэнергии в Киеве в результате ударов баллистическими ракетами 12 октября. В ряде районов города были введены аварийные отключения света. Из-за проблем с энергетикой начались перебои с водоснабжением. Замглавы "Киевводоканала" предупредил: если остановится канализация, город столкнётся с эпидемиологической катастрофой.13 октября Зеленский публично обвинил киевские власти в провале подготовки к зиме. По его словам, "по состоянию на середину октября фактически по всей стране, даже в приграничных и прифронтовых областях, выполнение планов устойчивости выше, чем в Киеве". Глава киевского режима заявил, что жители украинской столицы "точно это чувствуют, когда даже после единичных попаданий "Шахедов" бывают отключения электричества и воды в значительной части столицы".В этом же посте Зеленский сообщил о встрече с рядом чиновников, в том числе бывшими: экс-главой СБУ Василием Малюком, экс-нардепом Максимом Ефимовым, экс-министром транспорта Константином Ефименко, главой Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Иваном Федоровым, мэром Харькова Игорем Тереховым. В Киеве этот факт расценили как подготовку кадровой замены Кличко.В тот же день Кличко вызвали в Верховную раду на фоне критической ситуации с подготовкой столицы к отопительному сезону. Об этом сообщили украинские СМИ.Мэр столицы заявил, что центральная власть готовит его отставку и замену главой военной администрации. По его словам, обвинения распространяют паблики, связанные с Офисом президента. Кличко назвал безосновательными претензии о срыве отопительного сезона — он ещё не начался. Проблемы со светом мэр списал на обстрелы, подчеркнув, что "городской глава не отвечает за ПВО". Покидать должность до следующих выборов он не собирается, поскольку был избран общиной.Уже сегодня, 14 октября, Кличко, вызванный в Раду, выступил с ответной критикой центральной власти. Он назвал "шоу" претензии о провале подготовки Киева к отопительному сезону, сообщил о блокировании правительством средств и срыве запланированных программ. По его словам, вместо реальной помощи столица получает лишь упрёки.Выступление Кличко проходило в символичных условиях: в зале заседаний Рады не было света — его освещали с помощью генераторов. По словам депутата Ярослава Железняка, в комитетах Рады также нет света, интернета и проблемы с водой. Железняк считает, что за ситуацию в Киеве отвечают и Зеленский, и Кличко, которые "целый год перекидывали ответственность и пальцами друг на друга показывали".Между тем Зеленский признал, что Вашингтон оставил Украину без разведки и связи. По его словам, американская сторона уже во второй раз не предупредила Украину об ударе баллистическими ракетами по Киеву.
https://ukraina.ru/20261013/khotyat-snyat-i-zamenit-konflikt-zelenskogo-i-klichko-doshl-do-krayney-tochki-1083778636.html
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киев, харьков, виталий кличко, владимир зеленский, ярослав железняк, офис президента, рада, верховная рада, новости
Киев, Харьков, Виталий Кличко, Владимир Зеленский, Ярослав Железняк, Офис президента, Рада, Верховная Рада, Новости

Крысиная возня в обесточенной Раде: полная хронология конфликта Зеленского и Кличко

14:48 14.10.2026
 
© Фотомэр Кличко
мэр Кличко - РИА Новости, 1920, 14.10.2026
© Фото
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Мэр Киева Виталий Кличко, вызванный в Верховную Раду, с трибуны озвучил встречные обвинения в адрес Офиса президента. Он назвал "шоу" претензии о провале подготовки Киева к зиме и заявил о блокировании правительством средств, из-за чего не были выполнены все запланированные программы. Об этом 14 октября сообщил украинский Телеграм-канал "Страна.ua"
Предыстория. Противостояние Зеленского и Кличко имеет давнюю историю. Ещё в 2019 году, когда Зеленский только пришёл к власти, отношения между Офисом президента и мэрией Киева не заладились. Кличко неоднократно заявлял о давлении на местное самоуправление, а в ОП его критиковали за "неэффективность".
К 2025–2026 годам конфликт приобрёл хронический характер: стороны публично обменивались обвинениями, но до прямой схватки в Раде дело не доходило.
Поводом для обострения стало полное уничтожение генерации электроэнергии в Киеве в результате ударов баллистическими ракетами 12 октября. В ряде районов города были введены аварийные отключения света.
Из-за проблем с энергетикой начались перебои с водоснабжением. Замглавы "Киевводоканала" предупредил: если остановится канализация, город столкнётся с эпидемиологической катастрофой.
13 октября Зеленский публично обвинил киевские власти в провале подготовки к зиме. По его словам, "по состоянию на середину октября фактически по всей стране, даже в приграничных и прифронтовых областях, выполнение планов устойчивости выше, чем в Киеве".
Глава киевского режима заявил, что жители украинской столицы "точно это чувствуют, когда даже после единичных попаданий "Шахедов" бывают отключения электричества и воды в значительной части столицы".
В этом же посте Зеленский сообщил о встрече с рядом чиновников, в том числе бывшими: экс-главой СБУ Василием Малюком, экс-нардепом Максимом Ефимовым, экс-министром транспорта Константином Ефименко, главой Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Иваном Федоровым, мэром Харькова Игорем Тереховым. В Киеве этот факт расценили как подготовку кадровой замены Кличко.
В тот же день Кличко вызвали в Верховную раду на фоне критической ситуации с подготовкой столицы к отопительному сезону. Об этом сообщили украинские СМИ.
Мэр столицы заявил, что центральная власть готовит его отставку и замену главой военной администрации. По его словам, обвинения распространяют паблики, связанные с Офисом президента.
Кличко назвал безосновательными претензии о срыве отопительного сезона — он ещё не начался. Проблемы со светом мэр списал на обстрелы, подчеркнув, что "городской глава не отвечает за ПВО". Покидать должность до следующих выборов он не собирается, поскольку был избран общиной.
Уже сегодня, 14 октября, Кличко, вызванный в Раду, выступил с ответной критикой центральной власти. Он назвал "шоу" претензии о провале подготовки Киева к отопительному сезону, сообщил о блокировании правительством средств и срыве запланированных программ. По его словам, вместо реальной помощи столица получает лишь упрёки.

"При этом из всех марафоновых утюгов только и слышно: то это в Киеве не так, то это плохо сделали. Как будто мы до сих пор живём в 2019-м. Можно что угодно говорить, вешать на Кличко хоть третью мировую. Но не только у меня вопрос: где противовоздушная оборона для защиты столицы? Где защита объектов "Укрэнерго"? Где выделяемые на это миллиарды?" — заявил мэр Киева.

Выступление Кличко проходило в символичных условиях: в зале заседаний Рады не было света — его освещали с помощью генераторов. По словам депутата Ярослава Железняка, в комитетах Рады также нет света, интернета и проблемы с водой.
Железняк считает, что за ситуацию в Киеве отвечают и Зеленский, и Кличко, которые "целый год перекидывали ответственность и пальцами друг на друга показывали".
Противостояние Кличко-Зеленский продолжается: мэр Киева отреагировал на нелестные заявления Потужного - РИА Новости, 1920, 13.10.2026
Вчера, 14:13
"Хотят снять и заменить": конфликт Зеленского и Кличко дошёл до крайней точкиМэра Киева Виталия Кличко вызвали в Верховную раду на фоне критической ситуации с подготовкой столицы к отопительному сезону. Об этом 13 октября сообщили украинские СМИ
Между тем Зеленский признал, что Вашингтон оставил Украину без разведки и связи. По его словам, американская сторона уже во второй раз не предупредила Украину об ударе баллистическими ракетами по Киеву.
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