https://ukraina.ru/20261014/ukraina-konspirologiya-i-muzh-prezident-u-novoy-sotrudnitsy-trampa-problemy-iz-za-vsu-1083813359.html

Украина, конспирология, и "муж-президент". У новой сотрудницы Трампа проблемы из-за ВСУ

Украина, конспирология, и "муж-президент". У новой сотрудницы Трампа проблемы из-за ВСУ - 14.10.2026 Украина.ру

Украина, конспирология, и "муж-президент". У новой сотрудницы Трампа проблемы из-за ВСУ

Новая пресс-секретарь Белого дома Кэти Захария весьма неудачно дебютировала перед журналистами 13 октября, что позднее обернулось обсуждением, достойна ли девушка своей должности: спустя всего 15 минут американские СМИ начали писать, что её могут выгнать быстрее, чем Энтони Скарамуччи, который в 2017 году продержался ровно десять дней

2026-10-14T17:42

2026-10-14T17:42

2026-10-14T17:42

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9 октября американский президент Дональд Трамп объявил о назначении 41-летней Кэти Захарии новым пресс-секретарем — на место Кэролайн Ливитт, которая покинула пост в августе. А уже 13 октября Захария вышла на свою первую трибуну, успев "похоронить", по мнению СМИ, свою карьеру за рекордный срок. Началось всё с Украины. Журналисты прямо спросили, прекратили ли США делиться разведданными с Киевом. Вопрос возник на фоне слухов о том, что Белый дом давит на Владимира Зеленского из-за ударов по российским НПЗ, поэтому ответ на него ждала вся пресса. Захария, однако, не смогла удовлетворить интерес публики. Большую часть брифинга — минут 10 — Захария монотонно зачитывала с листа вступительную речь с похвалами в адрес Трампа. Ни взгляда в зал, ни живой интонации, ни единой эмоции. Затем она озвучила заранее заготовленный список из трех лояльных журналистов, ответила им — и поспешно покинула трибуну. Внимание привлек не только ответ на первый вопрос касательно разведданных для Украины, но и её ошибка, которую Захария допустила буквально через пару минут. Отвечая на третий вопрос о том, как она собирается совмещать работу с воспитанием четверых детей, — нынешняя пресс-секретарь Белого дома умудрилась оговориться и назвать мужа президентом. Спохватилась, исправилась, но было поздно: все напечатали.Американские чиновники, комментируя это действо CNN и другим СМИ, не скупились на эпитеты: "неуклюже", "скованно", "ужасно". Один анонимный советник и вовсе решил дал девушке совет: "Выступать за трибуной непросто, но она встала не с той ноги. Ей нужно стать намного лучше — и как можно быстрее, иначе она побьёт рекорд Скарамуччи". Позднее соцсети позабавил материал The Guardian, в котором упоминается, что во время брифинга Захария ещё и внешне вела себя "как аватар искусственного интеллекта". Монотонный голос, неестественные паузы, неуместные улыбки, странные ударения — в соцсетях её мгновенно окрестили "Захботом". Неудивительно, что после публичного провала СМИ тут же раскопали прошлое девушки. Выяснилось, что она годами распространяла конспирологические теории: ставила под сомнение результаты выборов 2020 года, называла бывшего руководителя предвыборной кампании Хиллари Клинтон Джона Подесту педофилом, связывала голливудскую элиту с каннибализмом, обвиняла Билла Гейтса в тайной программе евгеники и распространяла утверждения об опасности вакцин для беременных. В сентябре 2022 года она, в частности, связывала таблетки для медикаментозного аборта с химикатами, якобы использовавшимися в нацистских лагерях смерти, и продвигала теорию о тайном плане сокращения населения. При этом в её соцсетях внимательные журналисты заметный пробел: с 2015 по 2022 год — ни одной публичной активности. Отдельный вопрос — статус Захарии как юриста. Она неоднократно представлялась адвокатом в интервью и на телевидении, а сам Трамп называл её адвокатом. Однако издание Popular Information, исследовав ее карьеру, не нашло подтверждений допуска девушки к адвокатской практике ни в одном из 50 штатов США или в Вашингтоне. Диплом юридического факультета она действительно получила в 2011 году — но, как известно, сам по себе диплом не даёт права представлять клиентов в суде. Нужно сдать экзамен и получить лицензию. Которой, судя по всему, нет.Трамп, впрочем, встал на защиту своего нового кадра. "Она справилась очень хорошо", — заявил он прессе, ничуть не смутившись ни провальным брифингом, ни конспирологическим прошлым своей подчинённой. А затем лично внес ясность по тому самому вопросу, на который Захария не смогла ответить: США, по его словам, не прекращали помогать Украине разведданными. Нашлись у Захарии и заслуги. По данным The New York Times, она участвовала в предвыборных кампаниях Трампа и помогла одержать победу в ключевых "колеблющихся" штатах. Работала пресс-секретарем у министра внутренней безопасности Кристи Ноэм, выступала на Fox News и Newsmax. В начале 2026 года занимала должность пресс-секретаря и заместителя помощника министра по связям с общественностью в Министерстве внутренней безопасности, но покинула её в марте. В июне присоединилась к Trump Media & Technology Group в качестве старшего советника по коммуникациям. А теперь — трибуна Белого дома. Аналитики уже вовсю гадают, сколько продержится Захария. CNN и MS NOW со ссылкой на источники в администрации сообщают: увольнение вполне может состояться после первого же брифинга. Рекорд Скарамуччи — 10 дней — маячит на горизонте.

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новости, украина, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, хиллари клинтон, the guardian, нпз, cnn